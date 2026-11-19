Η αρμοδιότητα για την κατάταξη και την εμπορική εκμετάλλευση κινηματογραφικών ταινιών περνά από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Υφυπουργείο Πολιτισμού, μετά την έγκριση δύο τροποποιητικών νομοσχεδίων από την Ολομέλεια της Βουλής την Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2026.

Τα νομοσχέδια εγκρίθηκαν ομόφωνα, με 46 ψήφους υπέρ. Αφορούν τροποποιήσεις στον περί Κατατάξεως Κινηματογραφικών Ταινιών Νόμο και στον περί Προστασίας της Εμπορικής Εκμετάλλευσης Κινηματογραφικών Ταινιών Νόμο, ώστε οι σχετικές αρμοδιότητες να ασκούνται πλέον από τον Υφυπουργό Πολιτισμού.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εσωτερικών και βουλευτής του ΑΚΕΛ, Άριστος Δαμιανού, χαρακτήρισε την αλλαγή τυπική αλλά αναγκαία. Παράλληλα, σημείωσε ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί για μεγάλο χρονικό διάστημα η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου σχετικά με τη συνταγματικότητα των Υφυπουργείων.

Ο κ. Δαμιανού ανέφερε ότι δημιουργούνται καθημερινά τετελεσμένα και υπογράμμισε την ανάγκη να εκδοθεί η σχετική απόφαση, ώστε να αποφευχθούν ενδεχόμενες παρενέργειες για τη Δημοκρατία.

Πηγή: ΚΥΠΕ