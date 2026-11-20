Απεσταλμένη της Ένωσης Συντακτών Κύπρου στο 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με χορηγία του Υφυπουργείου Πολιτισμού

Τρεις νέες κυπριακές ταινίες, μία εκ των οποίων βρίσκεται ήδη λίγο πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της, παρουσιάστηκαν στην Agora του 67ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για το «Boys of Summer» του Αιμίλιου Αβραάμ, τον «Γιάννη» του Κύρου Παπαβασιλείου και το «Natura» του Μάριου Μεττή, με τους τρεις Κύπριους δημιουργούς να παρουσιάζουν τις ιστορίες που θα δούμε προσεχώς στη μεγάλη οθόνη, αλλά και να αναζητούν διεθνείς συνεργασίες για την παραγωγή και τη διανομή των ταινιών τους.

Στο Ρότερνταμ η πρεμιέρα του «Γιάννη»

Η πρώτη από τις τρεις ταινίες που θα συναντήσει το κοινό είναι ο «Γιάννης» (Yiannis), η τέταρτη μεγάλου μήκους ταινία του Κύρου Παπαβασιλείου, αποσπάσματα της οποίας παρακολουθήσαμε στο πλαίσιο των Agora Works in Progress.

Μετά τον αιφνίδιο θάνατο του πατέρα του και τη μυστηριώδη εξαφάνιση της σορού του, ο 17χρονος Άρης ξεκινά μαζί με τη μητέρα του την αναζήτηση ενός αινιγματικού άνδρα, του Γιάννη. Η αναζήτηση εξελίσσεται σε μια ιδιότυπη περιπλάνηση στα διαιρεμένα τοπία της Κύπρου, με τους δύο ήρωες να συναντούν μια σειρά εκκεντρικών χαρακτήρων. «Η ιστορία λειτουργεί σαν μια παραβολή για τους αγνοουμένους», αποκάλυψε ο Κύρος Παπαβασιλείου μετά την προβολή των αποσπασμάτων, κάνοντας αναφορά στους αγνοουμένους και των δύο κοινοτήτων μετά τον πόλεμο του 1974.

Η ταινία, που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Κύπρο, με φυσικό φωτισμό και τη συμμετοχή επαγγελματιών και μη επαγγελματιών ηθοποιών, θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο 56ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Ρότερνταμ, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 28 Ιανουαρίου έως τις 7 Φεβρουαρίου 2027. Δεν αποκλείεται, επίσης, να τη δούμε και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρου τον ερχόμενο Απρίλιο.

Στην Αγία Νάπα του 1999 μάς μεταφέρει ο Αιμίλιος Αβραάμ

Μετά το «Σμαράγδα», ο Αιμίλιος Αβραάμ επιστρέφει με ένα λυρικό δράμα ενηλικίωσης, το «Boys of Summer», το οποίο παρουσίασε μαζί με την παραγωγό Τώνια Μισιαλή, στο πλαίσιο του Crossroads Co-production Forum. Η ταινία διαδραματίζεται στην Αγία Νάπα το καλοκαίρι του 1999 και ακολουθεί έναν έφηβο, ο οποίος, κατά τη διάρκεια της τελευταίας ημέρας πριν από την κατάταξή του στον στρατό, βλέπει όλα όσα πίστευε για τον έρωτα, τη φιλία και την ανδρικότητα να καταρρέουν.

«Ο πατέρας μου μού είχε πει κάποτε ότι, μερικές φορές, όσο λιγότερο συναισθηματικά δεμένος είσαι με κάποιον, τόσο λιγότερο θα πονέσεις όταν τον χάσεις», ανέφερε κατά την παρουσίαση ο σκηνοθέτης, ο οποίος μέσα από την ιστορία δύο φίλων επιχειρεί να διερευνήσει πώς η καταπίεση των συναισθημάτων και ο φόβος της ευαλωτότητας οδηγούν συχνά τους νεαρούς άνδρες στη βία.

Όπως γνωστοποίησε η Τώνια Μισιαλή, ο προϋπολογισμός της ταινίας ανέρχεται περίπου στο ένα εκατομμύριο ευρώ, με το 47% της χρηματοδότησης να έχει ήδη εξασφαλιστεί. Η ταινία, συμπαραγωγή Κύπρου, Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, συγκαταλέγεται επίσης στα οκτώ κινηματογραφικά έργα που επιλέχθηκαν για χρηματοδότηση από το Κινηματογραφικό Δίκτυο Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEE Cinema Network) για το 2026, εξασφαλίζοντας €9.000 για την ανάπτυξή της. Οι δικαιούχοι ανακοινώθηκαν κατά την απονομή των βραβείων της Αγοράς του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Μάριου Μεττή

Την πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, με τίτλο «Natura», ετοιμάζει ο γνωστός από την πολυετή παρουσία του στο κυπριακό θέατρο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μάριος Μεττής, σε παραγωγή του Λούη Πατσιά. Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Χρίστος, ένας 40χρονος ηθοποιός, του οποίου ο φόβος να μιλήσει στη μητέρα του για τη σεξουαλικότητά του έχει ως αποτέλεσμα να χάσει τον σύντροφό του. Καθώς η άνοια της μητέρας του επιδεινώνεται, αποφασίζει να ακολουθήσει την οικογένειά του στις διακοπές, ελπίζοντας ότι θα βρει την ευκαιρία να της αποκαλύψει όσα της έκρυβε για χρόνια.

Με στοιχεία κωμωδίας, δράματος και μαγικού ρεαλισμού, η ταινία καταπιάνεται με ζητήματα αυτοαποδοχής και οικογενειακών προσδοκιών. Το «Natura» συγκαταλέγεται στα εννέα κινηματογραφικά έργα που επιλέχθηκαν για το διεθνές πρόγραμμα ανάπτυξης MIDPOINT Feature Launch 2026 και έχει ήδη εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το Υφυπουργείο Πολιτισμού για την ανάπτυξη του σεναρίου του.