Παρά τα περισσότερα από 40 χρόνια στην καριέρα του, ο Τζον Τορτούρο εξακολουθεί να αισθάνεται πως βρίσκεται στην αρχή της πορείας του.

Ο ηθοποιός και δημιουργός ταινιών τιμήθηκε με ειδικό βραβείο στο 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής στο Palais des Congrès.

Το κοινό τον υποδέχθηκε με θερμά χειροκροτήματα. Ο Τορτούρο αναπαρέστησε τις χαρακτηριστικές κινήσεις του μπόουλινγκ του Χεσούς Κιντάνα, του χαρακτήρα που υποδύθηκε στην ταινία «Ο Μεγάλος Λεμπόφσκι» (The Big Lebowski), και στη συνέχεια μίλησε συγκινημένος για τη φιλοσοφία που διέπει το έργο του. Όπως ανέφερε, την κληρονόμησε από τους γονείς του, σύμφωνα με το Variety.

«Είμαι πολύ τυχερός άνθρωπος που κερδίζω καλά χρήματα ως ηθοποιός, μερικές φορές ως σεναριογράφος, σκηνοθέτης, κάνοντας κάτι που αγαπώ βαθιά. Το να δίνεις όλο σου τον εαυτό σε αυτό που κάνεις είναι κάτι που έμαθα από τους γονείς μου», είπε. «Μου δίδαξαν ότι μια δουλειά που έχει γίνει καλά καθορίζει ποιος είσαι. Το να χτίζεις ένα σπίτι, να φτιάχνεις ένα φόρεμα, έγινε τούβλο τούβλο, βελονιά βελονιά».

Ο Τορτούρο περιέγραψε τη δημιουργία ταινιών ως «μαγεία και ομορφιά της ζωής» και ως «μια προσφορά που ελπίζεις ότι οι άλλοι θα δεχτούν με ανοιχτές καρδιές».

«Ένας σπουδαίος συγγραφέας, ο Τσέζαρε Παβέζε, είπε κάποτε ότι το μόνο σπουδαίο πράγμα στη ζωή είναι να ξεκινάς. Και εξακολουθώ να θεωρώ τον εαυτό μου αρχάριο από πολλές απόψεις», είπε. «Για μένα, όταν κάνω μια δουλειά, κάθε δουλειά είναι σαν μια πρώτη αγάπη. Και θεωρώ αυτό το βραβείο μια ενθάρρυνση να συνεχίσω να προσπαθώ».

Το βραβείο απονεμήθηκε πριν από την προβολή της νέας ταινίας του, «The Only Living Pickpocket in New York», παρουσία του σκηνοθέτη Νόα Σέγκαν και του παραγωγού Ράιαν Τζόνσον.

Στο αστυνομικό θρίλερ, ο Τορτούρο υποδύεται έναν ηλικιωμένο πορτοφολά που κλέβει ένα πολύτιμο USB από τον κληρονόμο μιας εγκληματικής οικογένειας. Πρέπει να το επιστρέψει επειγόντως, προτού κινδυνεύσει η ζωή της συζύγου του, η οποία αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας.

Η ταινία έκανε πρεμιέρα νωρίτερα φέτος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σάντανς, όπου απέσπασε εγκωμιαστικά σχόλια από τους κριτικούς, και αποκτήθηκε από τη Sony.

Πηγή: ΚΥΠΕ