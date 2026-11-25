Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε το 2ο Διεθνές Συμπόσιο της CIFEJ, το οποίο διοργάνωσε το Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών, σε συνεργασία με το Διεθνές Κέντρο Κινηματογράφου για Παιδιά και Νέους (CIFEJ), στις 16 και 17 Νοεμβρίου 2026 στη Λευκωσία.

Με τίτλο «Moving Images, Moving Minds: Children's Cinema at the Crossroads of Innovation, Resilience and the Future» («Κινούμενες εικόνες, μυαλά σε κίνηση: Ο κινηματογράφος για παιδιά στο σταυροδρόμι της καινοτομίας, της ανθεκτικότητας και του μέλλοντος»), το Συμπόσιο συγκέντρωσε κινηματογραφιστές, ερευνητές, εκπαιδευτικούς και εκπροσώπους κινηματογραφικών και πολιτιστικών οργανισμών από την Κύπρο και το εξωτερικό, δημιουργώντας ένα γόνιμο πεδίο διαλόγου για τις σύγχρονες προκλήσεις και τις μελλοντικές προοπτικές του κινηματογράφου για παιδιά και νέους.

Μια συνεργασία που ξεπερνά τα όρια του Συμποσίου

Η διοργάνωση εντάχθηκε σε ένα ευρύτερο πρόγραμμα συνεργασίας μεταξύ του Πολιτιστικού Εργαστηρίου Αγίων Ομολογητών και της CIFEJ. Από τον Οκτώβριο, πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο τέσσερις διεθνείς κινηματογραφικές προβολές της CIFEJ, με ταινίες από την Ελλάδα, την Κίνα, την Ινδία και την Τυνησία.

Οι προβολές έδωσαν στο κυπριακό κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει διαφορετικές κινηματογραφικές φωνές, αφηγηματικές προσεγγίσεις και πολιτισμικές εμπειρίες, λειτουργώντας ως ουσιαστικό προοίμιο του Συμποσίου και αναδεικνύοντας τη συνέχεια και το εύρος της συνεργασίας των δύο οργανισμών.

Ο κινηματογράφος ως γέφυρα πολιτισμού και κατανόησης

Η πρώτη ημέρα του Συμποσίου φιλοξενήθηκε στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου και περιλάμβανε την επίσημη τελετή έναρξης, χαιρετισμούς και δύο κεντρικές εισηγήσεις.

Χαιρετισμούς απηύθυναν εκπρόσωποι του Πολιτιστικού Εργαστηρίου Αγίων Ομολογητών και της CIFEJ, ενώ τον χαιρετισμό του Υφυπουργείου Πολιτισμού και του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού μετέφερε η κα Άννα Σκορδή, εκ μέρους της Δρος Έλενας Χριστοδουλίδου, Προϊσταμένης του Γραφείου Κινηματογράφου.

Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Βασίλης Κ. Καραμητσάνης, Γενικός Γραμματέας της CIFEJ, με την εισήγηση «Cinema for Children and Young People in the Mediterranean: Building Bridges of Culture and Cooperation», και ο Δρ Λογγίνος Παναγή, σκηνοθέτης και ερευνητής, με την εισήγηση «The Representation of Intergenerational Post-Traumatic Experiences in Children's Cinema».

Οι δύο εισηγήσεις ανέδειξαν τη δυναμική του κινηματογράφου ως μέσου πολιτισμικού διαλόγου και διεθνούς συνεργασίας, αλλά και ως εργαλείου προσέγγισης σύνθετων κοινωνικών και ιστορικών εμπειριών, ενισχύοντας την κατανόηση και την ενσυναίσθηση του νεανικού κοινού.

Καινοτομία, νέες τεχνολογίες και το μέλλον της κινηματογραφικής δημιουργίας

Η δεύτερη ημέρα, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πολιτιστικό Εργαστήρι Αγίων Ομολογητών, ήταν αφιερωμένη σε δύο συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης:

«The Future of Children's Cinema: Creativity, Innovation & New Technologies»

«Children's Cinema in the Mediterranean: Cultural Exchange, Sustainable Production & Audience Development»

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών στην κινηματογραφική δημιουργία, τα ζητήματα δημιουργικότητας και δημιουργικής πατρότητας, η πρόσβαση σε ποιοτικό κινηματογράφο, η κινηματογραφική παιδεία, η πολιτισμική εκπροσώπηση, η βιώσιμη παραγωγή και η ανάπτυξη κοινού.

Επαγγελματίες από την Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γερμανία, την Κολομβία, την Τυνησία, τη Ρουμανία, την Ινδία και το Βέλγιο συναντήθηκαν με Κύπριους επαγγελματίες, ανταλλάσσοντας εμπειρίες, προβληματισμούς και προτάσεις για το μέλλον του κινηματογράφου για παιδιά και νέους.

Η διαδραστική μορφή των συζητήσεων επέτρεψε στους συμμετέχοντες να εντοπίσουν κοινές προκλήσεις, να μοιραστούν επαγγελματικές πρακτικές και να διερευνήσουν δυνατότητες ανάπτυξης νέων συνεργασιών και κοινών πρωτοβουλιών. Η συνάντηση της διεθνούς εμπειρίας με την κυπριακή κινηματογραφική και πολιτιστική πραγματικότητα προσέδωσε στον διάλογο έναν ιδιαίτερα εποικοδομητικό και διαπολιτισμικό χαρακτήρα.

Θεσμική υποστήριξη και διεθνής συνεργασία

Το Συμπόσιο πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού – Γραφείου Κινηματογράφου του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου και του ΕΚΚΟΜΕΔ, υπό την αιγίδα της Πρεσβείας της Ελλάδας στην Κύπρο και της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχε ως επιστημονικός συνεργάτης, φιλοξενώντας παράλληλα την πρώτη ημέρα της διοργάνωσης.

Η ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση των ομιλητών, των συμμετεχόντων, των προσκεκλημένων και των θεσμικών συνεργατών επιβεβαίωσε την επιτυχία της διοργάνωσης, η οποία υπήρξε αποτέλεσμα της συστηματικής προετοιμασίας και της οργανωτικής προσπάθειας του Πολιτιστικού Εργαστηρίου Αγίων Ομολογητών, καθώς και της στενής συνεργασίας με την έδρα της CIFEJ στην Αθήνα, η οποία φιλοξενείται από το ΕΚΚΟΜΕΔ.

Νέοι ορίζοντες για τον κινηματογράφο των επόμενων γενεών

Το 2ο Διεθνές Συμπόσιο της CIFEJ ανέδειξε τη σημασία του κινηματογράφου ως πεδίου εκπαίδευσης, δημιουργικότητας, φαντασίας, ενσυναίσθησης και διαπολιτισμικής κατανόησης.

Παράλληλα, ενίσχυσε τη μακρόχρονη συνεργασία μεταξύ του Πολιτιστικού Εργαστηρίου Αγίων Ομολογητών και της CIFEJ, αναδεικνύοντας την Κύπρο ως σημείο συνάντησης και διεθνούς διαλόγου για τον κινηματογράφο των νεότερων γενεών.

Η διοργάνωση ανοίγει νέες προοπτικές για την κινηματογραφική παιδεία, τις πολιτιστικές ανταλλαγές και την προώθηση ενός ποιοτικού κινηματογράφου που εμπνέει, εκπαιδεύει και διευρύνει τους ορίζοντες των παιδιών και των νέων.