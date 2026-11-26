Τις πέντε υποψήφιες ταινίες για το Βραβείο Κοινού LUX 2027 ανακοίνωσε την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο. Πρόκειται για τις ταινίες All of a Sudden, A Year of School, Calle Málaga, Fatherland και How to Divorce During the War.

«Το Βραβείο Κοινού LUX έχει διανύσει μεγάλη διαδρομή μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια. Η φετινή επιλογή περιλαμβάνει και πάλι εξαιρετικές ευρωπαϊκές ιστορίες που μας συγκινούν και μας καλούν να δούμε την κοινή μας ήπειρο με διαφορετική ματιά», ανέφερε η αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ζαμπίνε Φερχόιεν, καλώντας το κοινό να παρακολουθήσει και να αξιολογήσει τις ταινίες.

Από την πλευρά της, η πρόεδρος της Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Νέλα Ριλ, σημείωσε ότι η φετινή επιλογή διερευνά το ποιοι είμαστε ως κοινωνία, αγγίζοντας ζητήματα όπως η στέγαση, η γήρανση, η αποξένωση και η αίσθηση του ανήκειν. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ταινίες που διεισδύουν πέρα από την επιφάνεια, μας κάνουν να γελάμε, αμφισβητούν τις πεποιθήσεις μας και μας βοηθούν να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια των άλλων.

Οι πέντε υποψήφιες ταινίες

All of a Sudden | Ριουσούκε Χαμαγκούτσι

Το γαλλόφωνο δράμα του Ιάπωνα σκηνοθέτη Ριουσούκε Χαμαγκούτσι στρέφει το βλέμμα του στον κόσμο της φροντίδας των ηλικιωμένων. Η διευθύντρια μιας μονάδας φροντίδας επιχειρεί να εισαγάγει μια καινοτόμο προσέγγιση που θέτει στο επίκεντρο την αξιοπρέπεια των φιλοξενουμένων, παρά τις αντιδράσεις μέρους του προσωπικού. Η γνωριμία της με μια Γιαπωνέζα σκηνοθέτρια θεάτρου που αντιμετωπίζει τον καρκίνο θα αλλάξει καθοριστικά την πορεία της. Ανάμεσα στις δύο γυναίκες αναπτύσσεται μια βαθιά φιλία και από κοινού επιχειρούν να κάνουν το αδύνατο δυνατό.

A Year of School | Λάουρα Σαμάνι

Η ταινία της Ιταλίδας σκηνοθέτριας Λάουρα Σαμάνι αφηγείται την ιστορία της Φρεντ, μιας νεαρής κοπέλας που μετακομίζει από τη Σουηδία στην Τεργέστη, όπου ο πατέρας της έχει βρει νέα εργασία. Εγγράφεται στην τελευταία τάξη μιας τεχνικής σχολής, όπου βρίσκεται να είναι το μοναδικό κορίτσι ανάμεσα σε αγόρια. Σύντομα γίνεται το επίκεντρο της προσοχής, ιδιαίτερα τριών φίλων, των οποίων η φιλία δοκιμάζεται από την άφιξή της. Στην προσπάθειά της να γίνει αποδεκτή, η Φρεντ καλείται να απαρνηθεί πτυχές της ταυτότητάς της.

Calle Málaga | Μαριάμ Τουζανί

Η δραματική κομεντί της Μαροκινής σκηνοθέτριας Μαριάμ Τουζανί ακολουθεί μια ηλικιωμένη Ισπανίδα που ζει στην Ταγγέρη και αγωνίζεται να παραμείνει στο σπίτι όπου έχει περάσει τη ζωή της, όταν η κόρη της επιστρέφει με σκοπό να πουλήσει το διαμέρισμα. Αποφασισμένη να μη φύγει, κάνει ό,τι περνά από το χέρι της για να ανακτήσει το σπίτι και τα υπάρχοντά της, ανακαλύπτοντας εκ νέου, απροσδόκητα, τον έρωτα και τον αισθησιασμό.

Fatherland | Πάβελ Παβλικόφσκι

Ο Πολωνός σκηνοθέτης Πάβελ Παβλικόφσκι επικεντρώνεται στη σχέση του νομπελίστα συγγραφέα Τόμας Μαν με την κόρη του Έρικα, ηθοποιό, συγγραφέα και οδηγό αγώνων αυτοκινήτου. Το καλοκαίρι του 1949, εν μέσω του Ψυχρού Πολέμου, πατέρας και κόρη πραγματοποιούν ένα δύσκολο και συναισθηματικά φορτισμένο οδικό ταξίδι από τη Φρανκφούρτη, που βρίσκεται υπό αμερικανικό έλεγχο, στη Βαϊμάρη, που βρίσκεται υπό σοβιετικό έλεγχο. Επιστρέφοντας στην πατρίδα του έπειτα από 16 χρόνια εξορίας, τα περισσότερα από τα οποία πέρασε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο Τόμας Μαν έρχεται αντιμέτωπος όχι μόνο με μια διαιρεμένη χώρα, αλλά και με τα βαθιά ρήγματα στο εσωτερικό της οικογένειάς του.

How to Divorce During the War | Αντριούς Μπλαζεβίτσιους

Η ταινία του Λιθουανού σκηνοθέτη και σεναριογράφου Αντριούς Μπλαζεβίτσιους διαδραματίζεται στο Βίλνιους το 2022, όταν μια γυναίκα αποφασίζει να χωρίσει, την ίδια περίοδο που η Ρωσία εισβάλλει στην Ουκρανία. Καθώς το ζευγάρι καλείται να διαχειριστεί τη διάλυση της σχέσης του, η διαδικασία του διαζυγίου επισκιάζεται και περιπλέκεται από τον συνεχιζόμενο πόλεμο.

Η επιλογή του κοινού

Η νικήτρια ταινία θα αναδειχθεί από κοινού από τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους ευρωβουλευτές. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διοργανώσει δωρεάν προβολές και συζητήσεις γύρω από τις υποψήφιες ταινίες στις Βρυξέλλες, στο Στρασβούργο και στα κράτη μέλη της ΕΕ.

Το κοινό μπορεί να αξιολογήσει τις ταινίες μέσω της ειδικής διαδικτυακής πλατφόρμας έως τον Απρίλιο του 2027. Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί στη συνέχεια σε ειδική τελετή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, παρουσία εκπροσώπων των υποψήφιων ταινιών.

Είκοσι χρόνια κινηματογράφου και διαλόγου

Το Βραβείο Κοινού LUX απονέμεται από το 2007 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το δίκτυο Europa Cinemas. Στόχος του θεσμού, ο οποίος το 2027 συμπληρώνει 20 διοργανώσεις, είναι η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ της πολιτικής και της κοινωνίας μέσα από τον κινηματογράφο.

Οι φετινές υποψήφιες ταινίες πραγματεύονται ορισμένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα της εποχής μας, από τα εργασιακά δικαιώματα, την κοινωνική προστασία, την εκπαίδευση και τη συμπερίληψη μέχρι τη δημοκρατία, την εθνική ταυτότητα, την αποκαταστατική δικαιοσύνη, τον ρόλο των καλλιτεχνών και των διανοουμένων σε περιόδους πολιτικής κρίσης και τις επιπτώσεις του πολέμου στην προσωπική ζωή των ανθρώπων.