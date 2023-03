Η Κέιτ Μπλάνσετ χορεύει στους ρυθμούς του νέου video clip των Sparks "The Girl Is Crying In Her Latte"

Το τραγούδι έρχεται από το νέο ομότιτλο άλμπουμ του συγκροτήματος που κυκλοφορεί τον Μάιο

Η Κέιτ Μπλάνσετ έχει αποδείξει πολλές ότι μπορεί να κάνει τα πάντα. Από το να παίξει μια δυναμική μαέστρο της συμφωνικής ορχήστρας του Βερολίνου Λίντια Ταρ στην ταινία "Tár" του Τοντ Φιλντ, μέχρι απλά να χορεύει ξέφρενα στους ρυθμούς του νέου τραγουδιού των Sparks "The Girl Is Crying In Her Latte" φορώντας απλά ένα κίτρινο καναρινί κοστούμι και κόκκινα ακουστικά.

«Γνωρίσαμε την Κέιτ Μπλάνσετ στο Παρίσι στα βραβεία Cesar πέρυσι, ελάχιστα γνωρίζοντας ότι ένα χρόνο αργότερα μια από τις σπουδαιότερες ηθοποιούς της εποχής μας (και ένας υπέροχος άνθρωπος!) θα συναινούσε ευγενικά να δανείσει τις δεξιότητές της στο στον χορό στο πρώτο βίντεο κλιπ από το νέο μας άλμπουμ "The Girl Is Crying In Her Latte". Τα όνειρα πραγματικά γίνονται πραγματικότητα. Θα κοιμηθούμε καλά απόψε γνωρίζοντας ότι από εδώ και πέρα μπορούμε να λέμε ότι συμπρωταγωνιστήσαμε σε μια ταινία με την Κέιτ Μπλάνσετ», δήλωσαν στο Variety οι Ρον και Ράσελ Μάελ.

Μπορείτε να δείτε απολαύσετε τις χορευτικές δεξιότητες της Μπλάνσετ στο video clip των Sparks "The Girl Is Crying In Her Latte", το οποίο προέρχεται από το ομότιτλο επερχόμενο 26ο άλμπουμ τους που κυκλοφορεί στις 26 Μαΐου, παρακάτω.

Πηγή: flix.gr