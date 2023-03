Κουέντιν Ταραντίνο: Αποκαλύφθηκε ο τίτλος της νέας του ταινίας

Της δέκατης και τελευταίας, όπως έχει πει ο ίδιος.

Ο Κουέντιν Ταραντίνο ξεκίνησε να εργάζεται πάνω στην 10η και τελευταία, σύμφωνα με τον ίδιο, ταινία του, η οποία θα έχει τον τίτλο "The Movie Critic".

Σύμφωνα με πηγές του The Hollywood Reporter, ο Ταραντίνο θα ξεκινήσει τα γυρίσματα αυτό το φθινόπωρο. Οι λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή της ταινίας παραμένουν επί του παρόντος επτασφράγιστο μυστικό αλλά κάποιες πληροφορίες που έχουν διαρρεύσει αναφέρουν ότι η ιστορία διαδραματίζεται στα τέλη της δεκαετίας του 1970 με πρωταγωνίστρια γυναίκα.

Αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί αυτές οι πληροφορίες, η συγκεκριμένη περιγραφή υποδηλώνει ότι η ταινία θα μπορούσε ενδεχομένως να επικεντρωθεί στην Pauline Kael, μια από τις πιο σημαντικές κριτικούς κινηματογράφου όλων των εποχών. Η Kael έγραφε για το The New Yorker μεταξύ 1968 και 1991, και ήταν διάσημη για τις εύστοχες και γενναίες κριτικές της ενώ είχε συχνές διαμάχες με σκηνοθέτες και μοντέρ.

Πηγές αναφέρουν επίσης στο Hollywood Reporter ότι την ταινία θα μπορούσε να πάρει η Sony, η οποία διένειμε τη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία του Ταραντίνο "Once Upon A Time In Hollywood".

Ο Ταραντίνο έχει υποστηρίξει εδώ και καιρό ότι θα αποσυρθεί μετά τη δέκατη ταινία του. «Ξέρω την ιστορία του κινηματογράφου και από εδώ και πέρα, οι κινηματογραφιστές δεν γίνονται καλύτεροι», είχε πει κατά τη διάρκεια μιας εμφάνισής του στο Real Time με τον Bill Maher το 2021.

Ο Ταραντίνο έχει πει ακόμα στο παρελθόν ότι οι περισσότεροι σκηνοθέτες κάνουν «φρικτές τελευταίες ταινίες» και ότι ίσως θα έπρεπε και ο ίδιος να τελειώσει με το "Once Upon A Time In Hollywood".

«Το να τελειώνεις την καριέρα σου με μια αξιοπρεπή ταινία είναι σπάνιο. Το να τελειώσεις, με μια καλή ταινία είναι σχεδόν εκπληκτικό» είχε πει το 2021. «Εννοώ, οι τελευταίες ταινίες των περισσότερων σκηνοθετών είναι άθλιες. Ίσως δεν θα έπρεπε να κάνω άλλη ταινία» είχε πει.

Πηγή: lifo.gr