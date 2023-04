Το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» θα κάνει την πρεμιέρα του στις Κάννες

Η τελευταία περιπέτεια του Ίντι, ετοιμάζεται για μια λαμπερή πρεμιέρα στις 18 Μαΐου στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών.

Μετά και την επισημοποίηση της πρεμιέρας της ταινίας του Μάρτιν Σκορσέζε «Killers of the Flower Moon» τον Μάιο στο 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών, ανακοινώθηκε και επίσημα πως και το «Indiana Jones and the Dial of Destiny» σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Μάνγκολντ θα κάνει την επίσημη πρεμιέρα του επίσης στο φεστιβάλ.

Σύμφωνα με πληροφορίες η ταινία θα κάνει την πρεμιέρα στις 18 Μαΐου στην Κρουαζέτ, με τους πρωταγωνιστές και τον σκηνοθέτη της ταινίας να κάνουν την εμφάνισή τους στο κόκκινο χαλί. «Το 1995, είχα την τιμή να έρθω στις Κάννες με την πρώτη μου ταινία ως μέρος του Δεκαπενθήμερου των Σκηνοθετών. Είκοσι οκτώ χρόνια αργότερα, είμαι περήφανος που επιστρέφω με ένα ελαφρώς μεγαλύτερο θέαμα. Οι θρυλικοί συνεργάτες μου και εγώ είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι που θα μοιραστούμε μαζί σας την ολοκαίνουργια και τελευταία περιπέτεια του Ιντιάνα Τζόουνς», δήλωσε ο Μάνγκολντ.

Η πλοκή της μπορεί ακόμα να μην είναι τελείως γνωστή, αλλά γνωρίζουμε πως η ταινία ξεκινά το 1969, με τον Ιντιάνα Τζόουνς «να ζει με φόντο τη διαστημική κούρσα, αλλά η αμερικανική προσπάθεια να νικήσουν τους Ρώσους στο φεγγάρι φέρνει μαζί της μερικές άβολες αλήθειες για τον Ιντι». Αλλά ενώ ο κόσμος αγγίζει τα αστέρια, ο Ιντιάνα Τζόουνς θα βρεθεί και πάλι αντιμέτωπος με τους γνωστούς εχθρούς, τους Ναζί και τον φασισμό.

Στην ταινία πρωταγωνιστούν οι Χάρισον Φορντ, Φίμπι Γουόλερ-Μπριτζ, Αντόνιο Μπαντέρας και Μαντς Μίκελσεν. Η τελευταία περιπέτεια του Ιντι αναμένεται να βγει στις αίθουσες στις 30 Ιουνίου.

Το 76ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών θα πραγματοποιηθεί φέτος από τις 16 - 26 Μαΐου και με αφορμή την ταινία θα τιμήσει και τον Χάρισον Φορντ.

