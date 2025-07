Το Paradise Jazz Festival γιορτάζει τα 25χρονα του στο Val's Place

Δημοσιεύθηκε 30.07.2025

Νιώθουμε περήφανοι και ευγνώμονες γιατί, σε όλη την 25χρονη ιστορία μας, έχουμε φιλοξενήσει 236 μουσικούς από διαφορετικούς πολιτισμούς, υπόβαθρα και στυλ, από φοιτητές μέχρι διεθνώς αναγνωρισμένους καλλιτέχνες, σε 135 παραστάσεις. Είμαστε ευγνώμονες για την προσφορά όλων, την προσπάθεια, το θάρρος, τη διδασκαλία, την ψυχαγωγία, το ταλέντο τους και, πάνω απ' όλα, για το μοίρασμα των συναισθημάτων και των ευαίσθητων χορδών που μας κάνουν να εξελισσόμαστε προς το καλύτερο και να ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Έχουν γεμίσει τη ζωή μας με χρώμα! Σας ευχαριστούμε!

Για τον φετινό εορτασμό, θα παρουσιάσουμε πανω απο 30 μουσικούς σε 4 παραστάσεις, ξεκινώντας με μια υπέροχη συνεργασία 3 Κύπριων καλλιτεχνών με τον ταλαντούχο Ισπανό μουσικό Xavi Castillo και την ομάδα του. Οι 7 μουσικοί θα μας παρουσιάσουν ένα μουσικό πορτρέτο του Joan Miro, ακολουθούμενοι από τον ήχο της 15μελούς Big Band του Limassol Jazz Syndicate, και καταλήγοντας το Σάββατο με τα fusion grooves από funk και βραζιλιάνικα στιλ των Kickers Band Quintet, και με το μείγμα από αφροκουβανέζικους και βραζιλιάνικους ρυθμούς με μια μοντέρνα τζαζ αισθητική των Macumba.

Η κάθε νύχτα θα κλείνει με ένα οργανωμένο Τζαμ Σεσσιον από τους παρευρισκόμενους μουσικούς και την παραγωγή, που μπορεί να κρύβουν εκπλήξεις!

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Θα ξεκινησουμε την Παρασκευη, ωρα 8,30 μμ, με το "Xavi Castillo 3 and 4" - "A Musical Portrait of Joan Miro".

Ο κοντραμπασίστας Xavi Castillo από τη Βαρκελώνη, δημιουργεί ένα πορτρέτο του υπερβατικού καλλιτέχνη Joan Miró. Δεν μιλάμε για μια απλή μουσική εικόνα, ο συνθέτης δεν προσπαθεί να είναι ένας καθρέφτης του σημαντικού έργου του Miró ή το soundtrack των γραμμών και των χρωμάτων του ζωγράφου. Το «Μουσικό Πορτρέτο του Joan Miró» είναι μια μικρή χειρονομία, οικεία. Σαν κάποιος που στέλνει μια καρτ ποστάλ, ο συνθέτης μοιράζεται τα εσωτερικά του συναισθήματα για το έργο του Καταλανού καλλιτέχνη και πώς τον κάνουν να νιώθει οι πίνακες του. Είναι ο δικος του τρόπος να γνωρίζει και να κατανοεί την τέχνη του Miró.

Τζαζ και κλασική μουσική θα σφίξουν τα χέρια για να εκφράσουν αυτά τα συναισθήματα, και μια ασυνήθιστη και ελκυστική μπάντα θα παίξει αυτή τη μουσική. Ένα κουαρτέτο εγχόρδων και ένα τζαζ τρίο θα βυθιστούν στο σύμπαν του Miro. Αυτή η περιπέτεια έχει ηχογραφηθεί στο δεύτερο άλμπουμ του κοντραμπασίστα ως αρχηγού.

Και θα συνεχισουμε με τους Limassol Jazz Syndicate

Τα καλυτερα τραγούδια της Classic JAZZ & Swing που ξεκινούν από τη Χρυσή Εποχή της δεκαετίας του '20 έως τη δεκαετία του '70 θα ερμηνευτούν από ένα 12μελές Big Band, Limassol Jazz Syndicate με τη συμμετοχή του διάσημου τραγουδιστή της τζαζ Γιώργου Καλοπέδη.

Το ρεπερτόριο του συγκροτήματος περιλαμβάνει ιστορικές συνθέσεις και ενορχηστρώσεις από τους πρωτοπόρους της Big Band Music, συμπεριλαμβανομένων των Duke Ellington, Frank Sinatra, Count Basie, Buddy Rich, Herbie Hancock, Michael Buble και πολλών άλλων σπουδαίων, καθώς και περισσότερο σύγχρονα έργα.

Η νύχτα θα κλείσει με ένα οργανωμένο Jam Session από τους παρευρισκόμενους μουσικούς και την παραγωγή, που μπορεί να κρύβει εκπλήξεις!

Και τα λέμε αύριο...

Σάββατο 23 Αυγούστου

Το Kicker Band Quintet, ειναι ένα τζαζ συγκρότημα με έδρα την Κύπρο, αρχικά σχηματίστηκε ως τρίο κιθάρας, κοντραμπάσου και ντραμς, συνδυάζοντας επιδέξια την τζαζ με μοντέρνα μουσικά στοιχεία.

Το συγκρότημα συνεργάζεται συχνά με άλλους μουσικούς, διευρύνοντας τον ήχο του. Για αυτή την παράσταση, τους συνοδεύει ένα τενόρο σαξόφωνο και ένα όργανο Hammond, δημιουργώντας ένα δυναμικό σύνολο. Αυτή η σύνθεση επιτρέπει έναν δυνατό, μελωδικό ήχο που αγκαλιάζει την ελευθερία και τον αυτοσχεδιασμό.

Αντλώντας έμπνευση από την τζαζ-ροκ των δεκαετιών του '80 και του '90, το συγκρότημα παρουσιάζει πρωτότυπες συνθέσεις που χρησιμεύουν ως βάση για εξερεύνηση και αλληλεπίδραση. Κάθε κομμάτι γίνεται ένας καμβάς όπου οι μουσικοί επανερμηνεύουν και διευρύνουν τα όρια του υλικού μέσω του αυτοσχεδιασμού, διασφαλίζοντας ότι κάθε παράσταση είναι φρέσκια, δυναμική και μοναδική.

Η μουσική τους ενσωματώνει ποικίλες επιρροές, από τα grooves της φανκ και των βραζιλιάνικων στυλ μέχρι τα όρια της ροκ και τις περιπλοκές της fusion, όλα βαθιά ριζωμένα στην τζαζ. Το αποτέλεσμα είναι ένας συλλογικός ήχος που συνδυάζει την τεχνική ευφυΐα με το συναισθηματικό βάθος. Το Kicker Band Quintet στοχεύει να ταξιδέψει το κοινό σε ένα μουσικό ταξίδι, αναδεικνύοντας την εξελισσόμενη δημιουργικότητά του και τη ζωντανή του ενέργεια σε κάθε παράσταση.

Δάφνη Κούλας

Η επόμενη παράσταση το Σάββατο βράδυ θα είναι κάτι πιο χαλαρωτικό. Θα έχουμε την ευχαρίστηση να απολαύσουμε δύο κομμάτια για πιάνο ερμηνευμένα από τη νεαρή Δάφνη Κούλα. Το ένα είναι μια πρωτότυπη σύνθεση και το δεύτερο είναι «Το Χαμόγελο της Τζοκοντας» του Μάνου Χατζιδάκη. Νιώθουμε υπέροχα με την ευκαιρία!

Macumba

Γεννημένη στην Κύπρο, αυτή η εξαιρετική μπάντα κινείται προς τις κατευθύνσεις και τα μονοπάτια της latin jazz και της world music.

Η συνεργασία του Χιλιανού μπασίστα Rodrigo Cáceres με τους Ρόδο Παναγιώτου, Γιώργο Μορφίτη και Ηλία Ιωάννου φέρνει μια νέα πνοή στη μουσική σκηνή του νησιού.

Αφροκουβανέζικοι και βραζιλιάνικοι ρυθμοί και χρώματα αναμειγνύονται μέσα από μια μοντέρνα τζαζ αισθητική, και το αποτέλεσμα καταγράφεται στο άλμπουμ "Como Jugando", που κυκλοφόρησε το 2019.

Οι Macumba έχουν παρουσιάσει με επιτυχία την ξέφρενη χορευτική τζαζ μουσική τους σε διάφορα φεστιβάλ και συναυλιακούς χώρους. Στην επερχόμενη εμφάνισή τους στο 25ο Paradise Jazz Festival, θα συνεργαστούν με τον αναγνωρισμένο περκασιονίστα Βασίλη Χαραλάμπους.

Το φεστιβαλ θα κλείσει με ένα οργανωμένο Jam Session από τους παρευρισκόμενους μουσικούς και την παραγωγή που μπορεί να κρύβει εκπλήξεις!

Γενικές πληροφορίες

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου θα υπάρχει φαγητό και ποτά.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε το Val's Place στο Facebook ή καλέστε (+357) 99494086 .

● Μην πίνετε και οδηγείτε. Επιλέξτε Val`s camping για τη νύχτα. Θα υπάρχει καφές, τσάι και χυμοί για την ημέρα και ντους εν λειτουργία.

● Ή, ακολουθήστε την νέα μας σελίδα εξυπηρέτησης Where to stay during the Jazz στο Facebook,

● Ή, δοκιμάστε τον συνεργατη μας στην περιοχή: Λουκάς Ελευθερίου 99764227





Το μπαρ είναι ανοιχτό όλη την ημέρα, αλλά μετά τις 7 μ.μ., θα πρέπει να κρατάτε το εισιτήριό σας.

Εισιτήρια και κρατήσεις

Η ώρα έναρξης του προγράμματος είναι 8.30 μ.μ.

Η είσοδος είναι €25 για κάθε νυχτα και και για τις δύο νυχτες είναι €45. (συμπεριλαμβανομένων των φόρων)

Μπορείτε να κλείσετε τις θέσεις σας και να πληρώσετε εκ των προτέρων μέσω της εφαρμογής BOOK YOUR SEAT, μέσω PayPal,Quick Pay ή Revolut τηλεφωνικος αριθμος 99386168 (μονο για πληρωμες).

Η κράτησή σας θα εξασφαλίσει τη θέση σας μέχρι τη Δευτέρα 18 Αυγούστου. Μετά από αυτήν την ημέρα, θα ισχύουν μόνο οι κρατήσεις που έχουν πληρωθεί.

Η εφαρμογή BOOK YOUR SEAT θα λειτουργεί μέχρι τις 6 μ.μ. την ημέρα κάθε εκδήλωσης. Μετά από αυτό το διάστημα, μπορείτε να αγοράσετε τα εισιτήριά σας μόνο στην πόρτα.

Παρακαλούμε, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για περισσότερες λύσεις.

Τηλ: 94599798

email: paradisejazzfestival@gmail.com