Ο Σεπτέμβριος στο θέατρο Ριάλτο

Δημοσιεύθηκε 31.07.2025 14:45

5 Παρ 20:30 (103‘)

Η Ορχήστρα του Αδελφού μου (En Fanfare) - Emmanuel Courcol (FR 2024)

Ο βραβευμένος σκηνοθέτης Emmanuel Courcol ισορροπεί ανάμεσα στην κωμωδία και το δράμα στη νέα του ταινία που έκανε πρεμιέρα στο πρόγραμμα Cannes Premiere του Φεστιβάλ Καννών. Ο Τιμπό ένας διεθνώς αναγνωρισμένος διευθυντής ορχήστρας ανακαλύπτει ότι έχει έναν μικρότερο αδερφό, τον Τζίμι. Ο Τζίμι εργάζεται στο εστιατόριο ενός σχολείου και παίζει τρομπόνι στην τοπική ορχήστρα όπου αποτελεί το καμάρι μιας εργατικής κοινότητας που απειλείται από την ανεργία. Όταν ο Τιμπό αντιλαμβάνεται το ταλέντο του αδερφού του, αποφασίζει να τον βοηθήσει. Πρωταγωνιστούν: Benjamin Lavernhe, Pierre Lottin. Sarah Suco. Με ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους @Χώρος Στάθμευσης ΣΕΚ.

€ 8

7 Κυρ 20:30 (118’)

Πάντα Υπάρχει το Αύριο (C'è ancora domani)- Paola Cortellesi (ITA, 2023) 12+

Το σκηνοθετικό ντεμπούτο της Paola Cortellesi κέρδισε τα Βραβεία Κοινού και Κριτικής Επιτροπής στο Φεστιβάλ της Ρώμης και ψηφίστηκε «ταινία της χρονιάς» από την Ένωση Ιταλών Κριτικών Κινηματογράφου. Μια ταινία στην παράδοση της παλιάς μαυρόασπρης ιταλικής κομεντί, διηγείται την ιστορία της Ντέλια, μιας φτωχής γυναίκας που δουλεύει σκληρά για να μεγαλώσει τα τρία παιδιά της, στη μεταπολεμική Ιταλία. Σενάριο: Furio Andreotti, Giulia Calenda, Paola Cortellesi. Πρωταγωνιστούν: Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli. Με ελληνικούς υπότιτλους @Χώρος Στάθμευσης ΣΕΚ.

€ 8

9 Τρι 20:30 (105‘)

Κιόυκα - Πριν το Τέλος του Καλοκαιριού - Κωστής Χαραμουντάνης (GR 2024)

H γεμάτη χιούμορ ταινία του Κωστή Χαραμουντάνη παρουσιάστηκε στο πρόγραμμα ACID στο Φεστιβάλ Καννών και κέρδισε 4 βραβεία στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2024. Ένας πατέρας με τα δίδυμα παιδιά του ταξιδεύουν στον Πόρο για τις διακοπές τους. Χωρίς να το γνωρίζουν, τα αδέλφια συναντούν τη βιολογική τους μητέρα, η οποία τα εγκατέλειψε όταν ήταν μωρά. Η συνάντηση θα καταλήξει σε μια γλυκόπικρη ιστορία ενηλικίωσης. Σενάριο, Σκηνοθεσία: Κωστής Χαραμουντάνης. Πρωταγωνιστούν: Συμεών Τσακίρης, Έλσα Λεκάκου, Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος, Έλενα Τοπαλίδου, Αφροδίτη Καποκάκη, Στάθης Αποστόλου, Ιόλη Καλαϊτζή, Χρυσή Βιδαλάκη. Με αγγλικούς υπότιτλους @Χώρος Στάθμευσης ΣΕΚ.

€8

10 Τετ 20:30 (87‘)

Ο Μοϊκανός (Le Mohican) - Frederic Farrucci (FR 2024) 12+

Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο πρόγραμμα Orizzonti Extra στο Φεστιβάλ Βενετίας και κέρδισε το Βραβείο Κοινού Fischer - Meet the Neighbors+ στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Ο Ζοζέφ, ένας από τους τελευταίους κτηνοτρόφους στην Κορσική, δέχεται επίσκεψη από τη μαφία. Θέλουν να του πάρουν τη γη για να την εκμεταλλευτούν τουριστικά αλλά εκείνος αρνείται πεισματικά. Σε μια διένεξη σκοτώνει άθελα του τον άνδρα που τον απειλεί και μετατρέπεται σε φυγά στο νησί του. Πρωταγωνιστούν: Cast: Alexis Manenti, Mara Taquin. Με Ελληνικούς και αγγλικούς υπότιτλους @Χώρος Στάθμευσης ΣΕΚ.

€8

12 Παρ 20:30 (80’)

H Δίκη ενός Σκύλου - Laetitia Dosch (ΕΗ FR 2024) 12+

Μια δικαστική κωμωδία με φρεσκάδα, χιούμορ και συγκίνηση εγείρει ερωτήματα για τη σχέση μας με τα ζώα. Η ταινία απέσπασε το Βραβείο Palm Dog στο Φεστιβάλ Καννών 2024. Σε αυτό το εξαιρετικά πρωτότυπο φιλμ, μια διασταύρωση σλάπστικ χιούμορ και φιλοσοφικής σάτιρας, η Αβρίλ, μια ανεξάρτητη δικηγόρος γνωστή για το θάρρος της να αναλαμβάνει χαμένες υποθέσεις, αποφασίζει να υπερασπιστεί έναν σκύλο! Σενάριο: Lætitia Dosch, Anne-Sophie Bailly. Πρωταγωνιστούν: Lætitia Dosch, François Damiens, Anne Dorval, Jean-Pascal Zadi και ο Conti ο σκύλος. Με Ελληνικούς υπότιτλους @Χώρος Στάθμευσης ΣΕΚ.

€8

14 Κυρ 17:00 (60’)

H Koύκλα του Φραντς Κάφκα I Ηumart 4+

Το έργο μας μεταφέρει στον μαγικό κόσμο μιας -κατά πολλούς- αληθινής ιστορίας, πλημμυρισμένης από συγκίνηση και έντονα συναισθήματα. Μιας ιστορίας που μας θυμίζει πως «ό,τι αγαπάμε μάλλον θα χαθεί, η αγάπη όμως θα επιστρέψει με άλλο τρόπο…». Μια παράσταση γεμάτη εικόνες, μουσική και φυσικά χιούμορ, που έρχεται για να ταξιδέψει μικρούς και μεγάλους. Σκηνοθεσία: Κώστας Σιλβέστρος. Δραματουργία / Κείμενο / Στίχοι τραγουδιών: Σταύρος Σταύρου. Μουσική σύνθεση: Θοδωρής Οικονόμου. Παίζουν: Χριστίνα Παπαδοπούλου, Άντονυ Παπαμιχαήλ, Αντρέας Κουτσόφτας, Άνθη Κάσινου, Ραφαέλλα Καβάζη. Χορευτής: Γιάννης Οικονομίδης. Μουσικός επί σκηνής: Ανδρέας Μιχαλόπουλος.

€ 12

15 Δευ 19:30 (90’)

Hernan Romero & Friends - Progressive Fusion Project

Mια μοναδική συναυλία με τον Hernan Romero, τον παγκοσμίου φήμης Αργεντινοαμερικανό βιρτουόζο κιθαρίστα, συνθέτη και παραγωγό. Βραβευμένος με Grammy & Emmy, ο Hernan Romero θα συνοδεύεται από διεθνείς και ντόπιους επαγγελματίες μουσικούς, καθώς και από κορυφαίους χορευτές του τάνγκο. Στενός συνεργάτης του θρυλικού κιθαρίστα Al Di Meola, ο Hernan Romero έχει εμπλουτίσει την κλασική τζαζ, τη λάτιν και το gypsy flamenco με τις μουσικές παραδόσεις της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου.

€30+

17 Τετ 20:00 (150’)

Ellio D’Anna Live in Cyprus - Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού

Για πρώτη φορά στην Κύπρο, ο οραματιστής στοχαστής, συγγραφέας best seller, φιλόσοφος και ιδρυτής του European School of Economics, Elio D’Anna. Συγγραφέας του διεθνούς best seller «The School for Gods», ο Elio D’Anna είναι γνωστός για τις τολμηρές του ιδέες σχετικά με την ηγεσία, την εσωτερική οικονομία και τη δύναμη του ονείρου. Με μια εμπνευσμένη κεντρική ομιλία και live session Ερωτήσεων & Απαντήσεων με το κοινό. Διοργάνωση: Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Λεμεσού. Σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο. Στα Αγγλικά με υπότιτλους σε όλες τις γλώσσες.

€ 50+

27 Σαβ 20:30 & 28 Κυρ 18:30 & 20:30 (45‘)

ODE - Έλενα Αντωνίου 16+

Η χορογράφος – περφόρμερ Έλενα Αντωνίου και η μουσικός Μαρία Σπίβακ συναντιούνται για πρώτη φορά στη σκηνή σε ένα έργο που ακολουθεί τη διαδρομή εκείνη που μετακινεί το βλέμμα, τον χώρο, τον χρόνο και τη σχέση με τον θεατή. Oι δύο καλλιτέχνιδες επαναπροσδιορίζουν τον κάθε θεσμικό χώρο παρουσίασής του σε πεδίο συντονισμού, και στέκονται εκεί όπου συναντιούνται η ρήξη και η αναγέννηση. Το ODE είναι μια κατάσταση δυναμική, μελωδική, συμπυκνωμένη — μια πράξη ενσώματης ποίησης. Μια δράση μετάβασης: από τον έλεγχο στη γλώσσα της ανάτασης. Όπως λέει η Audre Lorde: “Speak up instead of fight back. Women must share each other’s power.” Ιδέα / Χορογραφία / Ερμηνεία: Έλενα Αντωνίου. Μουσική / Ερμηνεία: Μαρία Σπίβακ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος Τερψιχόρη 2025 του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού – Υφυπουργείο Πολιτισμού.

€ 12 / 10