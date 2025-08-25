«Zorba Il Greco»: Στη Βερόνα για τα 100 χρόνια από τη γέννηση Θεοδωράκη, στην Κύπρο τον Σεπτέμβρη

Δημοσιεύθηκε 25.08.2025 11:33

Η εμβληματική παράσταση «Ζορμπάς ο Έλληνας» σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη ζωντανεύει στο θέατρο Ρομάνο της Βερόνα, στην Ιταλία από τις 26 ως τις 31 Αυγούστου.

Με κύριους χορευτές από όλο τον κόσμο, οι πρόβες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο τελικό στάδιο. Η παράσταση του μπαλέτου που ανεβαίνει ειδικά για τη Βερόνα, αποτίει φόρο τιμής στον τεράστιο 'Ελληνα συνθέτη στην εκατονταετηρίδα του.

Οι χορευτές περιλαμβάνουν τον Igor Tsvirko, κύριο χορευτή του Μπαλέτου Μπολσόι, τον Julian MacKay, κύριο χορευτή του Κρατικού Μπαλέτου της Βαυαρίας στο Μόναχο, την Eleana Andreoudi, πρίμα μπαλαρίνα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στην Αθήνα, την Virna Toppi, πρίμα μπαλαρίνα της Σκάλας του Μιλάνου, την Liudmila Konovalova, πρίμα μπαλαρίνα του Κρατικού Μπαλέτου της Βιέννης, και τον Davide Buffone, κύριο χορευτή της Σλοβενικής Όπερας στο Μάριμπορ.

Στη σκηνή του Θεάτρου Ρομάνο θα ανέβει επίσης το 50μελές Μπαλέτο Fondazione Arena, το οποίο έχει ήδη λάβει αναγνώριση κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ Όπερας και σε προηγούμενες εκδόσεις του «Ζορμπά».

Οι χορευτές, με συντονιστή τον Gaetano Bouy Petrosino, θα ζωντανέψουν την πρωτότυπη χορογραφία του Lorca Massine.

Ο Filippo Tonon, ο οποίος επέβλεψε τα σκηνικά, βρίσκεται πίσω από την παραγωγή, ενώ ο Sergio Toffali διευθύνειτους φωτισμούς.

Τα κοστούμια είναι της Silvia Bonetti.

Από το ντεμπούτο του στη Βερόνα τον Αύγουστο του 1988, ο "Ζορμπάς" έχει ξεκινήσει ένα διεθνές ταξίδι, φτάνοντας σε 35 χώρες και εκατομμύρια θεατές. Είναι μια μεγαλοπρεπής παραγωγή σε δύο πράξεις και 22 σκηνές.

Επέστρεψε στη Βερόνα το 2002 για μια αναβίωση στο Teatro Filarmonico και στη συνέχεια στο Ρομάνο.

Το ταξίδι στην Κύπρο

Το μπαλέτο αυτό παρουσιάζεται για πρώτη φορά από το 2001 στο ανοιχτό σκηνικό του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου, κάτω από τον έναστρο μεσογειακό ουρανό, από το μπαλέτο του Εθνικού Θεάτρου Σλοβενίας του Μάριμπορ, με τη συμμετοχή της Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου.

Η μοναδική αυτή παραγωγή λαμβάνει χώρα με τη συμμετοχή άνω των 150 καλλιτεχνών, περιλαμβάνοντας πλήρη συμφωνική ορχήστρα, χορωδία και διεθνές καστ κορυφαίων χορευτών και ερμηνευτών.

Στο επιβλητικό σκηνικό του Κάστρου της Πάφου, αυτή η ξεχωριστή παράσταση υπόσχεται μια καθηλωτική εμπειρία που ενώνει χορό, μουσική και μύθο, στον μαγευτικό μεσογειακό χώρο.

Στην Κύπρο την καλλιτεχνική ομάδα αποτελούν :

Λόρκα Μασίν , χορογράφος, γιος του θρυλικού χορογράφου Λεονίντ Μασίν

, χορογράφος, γιος του θρυλικού χορογράφου Λεονίντ Μασίν Ειδική συμμετοχή της Άλκηστης Πρωτοψάλτη , αγαπημένης ερμηνεύτριας της ελληνικής μουσικής

, αγαπημένης ερμηνεύτριας της ελληνικής μουσικής Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου , υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου Λουκά Καρυτινού

, υπό τη διεύθυνση του καταξιωμένου Φωνητικό Σύνολο « Διάσταση »

» Το μπαλέτο του Εθνικού Θεάτρου Σλοβενίας (Μάριμπορ)

(Μάριμπορ) Συμμετοχή κορυφαίων χορευτών από εξέχοντα ευρωπαϊκά θέατρα

Πού και πότε