«Ένα απλό ατύχημα»:Η βραβευμένη ταινία του Τζαφάρ Παναχί προβάλεται στο ΠΑΝΘΕΟΝ

Δημοσιεύθηκε 17.11.2025 14:30

Η νέα ταινία του σπουδαίου ιρανού δημιουργού Τζαφάρ Παναχί, Ένα απλό ατύχημα, που απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα στο 78ο Φεστιβάλ των Καννών, θα κυκλοφορήσει στο Πάνθεον Λευκωσίας στις 21 Nοεμβρίου. Το φιλμ, που αποτελεί την επίσημη πρόταση της Γαλλίας για τα Όσκαρ.

Ένας από τους σημαντικότερους δημιουργούς στην ιστορία του Ιρανικού κινηματογράφου, ο Τζαφάρ Παναχί δεν είναι γνωστός μόνο για το έργο του, αλλά και για τις διώξεις που έχει υποστεί στη χώρα του απο το καθεστώς.

Ο Τζαφάρ Παναχί είναι ο δεύτερος Ιρανός που κερδίζει τον Χρυσό Φοίνικα, μετά τον Αμπάς Κιαροστάμι το 1997 για τη Γεύση του κερασιού. Ταυτόχρονα, μετά τη νίκη του αυτή, συγκαταλέγεται πλέον στους λιγοστούς δημιουργούς που έχουν κερδίσει και τα τρία μεγάλα βραβεία στα τρία μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου: Εκτός από το φετινό Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες, έχει κερδίσει το 2015 τη Χρυσή Αρκτο στο Βερολίνο για το Taxi και το Χρυσό Λέοντα το 2000 στη Βενετία για τον Κύκλο.

Η βράβευση του 64χρονου σκηνοθέτη στις Κάννες, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις, ήταν «και πολιτική, αλλά και απόφαση καρδιάς» όπως δήλωσε η Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής Ζιλιέτ Μπινός, και η συγκίνηση υπήρξε μεγάλη όταν παρέλαβε το Χρυσό Φοίνικα από την ηθοποιό, με 2500 ανθρώπους να τον χειροκροτούν όρθιοι. «Είναι δύσκολο να μιλήσω», είπε. «Πριν πω οτιδήποτε να ευχαριστήσω την οικογένεια που ήταν κοντά μου. Και μετά όλο το συνεργείο που με ακολούθησε για να κάνουμε το φιλμ μαζί. Πιστεύω ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να ζητήσω κάτι από όλους τους Ιρανούς - που βρίσκονται στη χώρα ή έχουν καταφύγει κάπου αλλού στον κόσμο: να αφήσουμε τις διαφορές μας και να ελευθερώσουμε τη χώρα μας. Να μην αφήσουμε κανένα να μας πει τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να λέμε.»

«Βλέπω σημάδια που με τρομάζουν για το πού πάμε», ανέφερε κατά την βράβευσή του στο Φεστιβάλ του Τορόντο. «Και πρέπει να πάρουμε στα σοβαρά αυτά τα σημάδια. Οδεύει ο κόσμος σε ένα τρομακτικό μέρος;».

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=1kiKfBzbEdc

Εδώ θα ακούσετε τον ευχαριστήριο λόγο του Τζαφάρ Παναχί κατά τη βράβευσή του στο Φεστιβάλ του Τορόντο 2025: https://youtu.be/vqLQ_IX59NU?si=3AP4isOwMjvYi9ES

Kι εδώ θα δείτε ένα κλιπ από την ταινία: https://youtu.be/ETTFO6nf6VM