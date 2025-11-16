«Βρικόλακας» | Κυκλοφόρησε το νέο τραγούδι των Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και Γιάννη Χρηστίδη

Δημοσιεύθηκε 16.11.2025 15:40

Ένα τραγούδι για τον έρωτα που δεν πεθαίνει — κι ας σε δαγκώσει.

Ο/Η «Βρικόλακας», το νέο τραγούδι των Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και Γιάννη Χρηστίδη, με τη φωνή του Τριαντάφυλλου Καμψιάδη, κυκλοφορεί μαζί με μια ταινία μικρού μήκους που το συνοδεύει σαν σκιώδης εραστής.

Περί έρωτος, πάθους και δαγκώματος.

Περί της γλυκιάς κατάρας να ζεις για πάντα μέσα απ’ το βλέμμα του άλλου.

Ο θάνατος είναι απόλυτος. To ίδιο κι ο έρωτας.

Ο «Βρικόλακας» δεν φοβάται το φως. Η «Βρικόλακας» επιλέγει να χορεύει μέσα του.

Ένα τραγούδι και μια ταινία μικρού μήκους που σμίγουν σε μια αλληγορία για το απόλυτο, εκεί όπου το φιλί γίνεται εξομολόγηση και το δάγκωμα υπόσχεση αιωνιότητας.

Κυκλοφορεί τώρα.

Ακούστε τα απόλυτο ουρλιαχτό sptfy.bio/vrikolakas

Δαγκωθείτε. Ζήστε για πάντα.