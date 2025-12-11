Πολιτιστική δράση αναβίωσης μύθων στην επαρχία Λάρνακας

Στόχος της δράσης «είναι η ανάδειξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της υπαίθρου Λάρνακας, η ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας των χωριών, η εμπλουτισμένη τουριστική εμπειρία και η ενδυνάμωση της ενεργού συμμετοχής της τοπικής κοινότητας».

Μια νέα δράση πολιτιστικής αναβίωσης έρχεται να φωτίσει την άυλη κληρονομιά των χωριών της Λάρνακας, δίνοντας ζωή σε μύθους και θρύλους που για δεκαετίες μεταδίδονταν από γενιά σε γενιά.

Σε ανακοίνωση η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής (ΕΤΑΠ) Λάρνακας αναφέρει πως «με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γυναικών Υπαίθρου Λάρνακας και της Εταιρείας Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής Περιφέρειας Λάρνακας, και με τη στήριξη του Υφυπουργείου Τουρισμού, υλοποιείται μια σύγχρονη οπτικοακουστική παρέμβαση που φέρνει στο προσκήνιο εννέα τοπικούς θρύλους της περιφέρειας Λάρνακας».

Όπως σημειώνεται, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «δημιουργήθηκαν σύντομα βίντεο, στα οποία κάτοικοι των κοινοτήτων αφηγούνται έναν καταγεγραμμένο θρύλο με φόντο χαρακτηριστικά τοπία του χωριού τους. Τα βίντεο συνοδεύονται από αγγλικούς υπότιτλους, διευρύνοντας έτσι το κοινό και προσφέροντας μια αυθεντική και προσβάσιμη πολιτιστική εμπειρία και στους ξένους επισκέπτες».

Σύντομα, «στις εννέα κοινότητες θα τοποθετηθούν πινακίδες με QR codes σε σημεία που συνδέονται με τον κάθε μύθο, δίνοντας στους επισκέπτες τη δυνατότητα να παρακολουθούν τα βίντεο άμεσα μέσω των κινητών τους τηλεφώνων», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Σημειώνεται πως «οι μύθοι της Λάρνακας – όπως η θρυλική Κουφή του Πεντάσχοινου, η Λόττα του Πικρού και άλλες ιστορίες, άλλοτε τρομακτικές και άλλοτε διασκεδαστικές – αποτελούν πολύτιμα κομμάτια της τοπικής μνήμης. Η επιδίωξη ήταν όπως, με σύγχρονα μέσα, να καταγραφούν με τρόπο ζωντανό και προσιτό σε όλους ώστε να μην χαθούν μέσα στον χρόνο».

Οι 9 Κοινότητες και οι μύθοι τους είναι: Άγιος Θεόδωρος – Η Κουφή του Πεντασχοίνου, Αλαμινός – Ο Μύθος του Λούκα, Καλαβασός – Το Γεφυρούδι, Αναφωτία – Η Λόττα του Πικρού, Λάγεια – Πάσχα την Κυριακή της Ελιάς, Λεύκαρα – Το Ελιοκόκκονο, Ορά – Είμεθα Οράτες Εφτατσαερίτες, Σκαρίνου – Η Τρύπα του Καράμανου/Μαύρου, Κάτω Δρυς – Ο Μύθος της Ρήγαινας

Με τη νέα αυτή πρωτοβουλία, «η Ύπαιθρος Λάρνακας αποδεικνύει για ακόμη μια φορά πως η παράδοση και ο πολιτισμός μπορούν να αναδειχθούν δημιουργικά, προσφέροντας τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες μια βαθύτερη και πιο αυθεντική σχέση με τον τόπο», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

