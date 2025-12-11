Sis i cracked my head open

Δημοσιεύθηκε 11.12.2025 09:00

Ποιοι είσαστε;

Είμαστε ένα πενταμελές νεανικό συγκρότημα μου ονομάζεται sis i cracked my head open (γνωστοί και ως SICMHO) είναι αυτό που συμβαίνει όταν η ανθρώπινη ανάγκη για πειραματισμό συγκρούεται με την ωμότητα της εφηβείας. Με καταγωγή από τη Λεμεσό της Κύπρου, αυτό το πενταμελές συγκρότημα -Λάρα Αμπουζέτ (φωνή), Μιχαήλ Νεοκλεούς (ηλεκτρική κιθάρα), Μαριέττα Ιερίδη (βιόλα), Ανδρέας Πογιατζίης (μπάσο) και Ιωάννη Τριανταφύλλου (ντραμς)- δημιουργεί μουσική που είναι ανοιχτή προς ερμηνεία και δεν χαρακτηρίζεται εύκολα. Το να τους ακούς είναι σαν να ξεκινάς μια ηχητική περιπέτεια: μια ιστορία με αρχή και μέση, αλλά σπάνια με ένα τακτοποιημένο τέλος. Ο ήχος τους αντλεί έμπνευση από prog rock, fusion, indie και post-bebop jazz, με πινελιές ποπ για να κρατήσουμε τα πράγματα απρόβλεπτα. Οι ζωντανές εμφανίσεις μας είναι γεμάτες ενέργεια και ένταση , ενσαρκώνοντας την ακατάστατη ομορφιά του σύγχρονου εφηβικού ονείρου.

Τι κάνετε;

Όλα τα μέλη του συγκροτήματός μας φοίτησαν στο μουσικό λύκειο Λεμεσού. Ο Μιχαήλ, ο Ιωάννης και ο Ανδρέας είναι αυτή τη στιγμή τελειόφοιτοι και είναι επίσης μέλοι της τζαζ μπάντας Λεμεσού και της φιλαρμονικής Λεμεσού, ενώ η Λάρα και η Μαριέττα μόλις αποφοίτησαν. Ο Μιχαήλ είναι ο κιθαρίστας και ο κύριος συνθέτης μας. Ο ντράμερ και ο μπασίστας μας, πέρα από τη τζαζ μπάντα και τη φιλαρμονική, παίζουν σε διάφορα σύνολα, καθώς και οι τρεις τους δραστηριοποιούνται ενεργά στην κυπριακή μουσική σκηνή. Η Μαριέττα Ιερείδη ήταν μέλος της συμφωνικής ορχήστρας νέων Κύπρου με την οποία έχει συμμετάσχει σε πολυάριθμες συναυλίες και παίζει κυρίως κλασική μουσική, αλλά διευρύνει τους ορίζοντές της στην τζαζ μουσική, αυτή τη στιγμή σπουδάζει στο ΤΕΠΑΚ. Η τραγουδίστρια και στιχουργός μας, Λάρα Αμπουζέτ, υπήρξε σολίστ σε πολλές διαφορετικές συναυλίες, ενώ παράλληλα είναι τραγουδίστρια με κλασική εκπαίδευση. Γράφοντας τις μελωδίες στα τραγούδια μας, ενώ παράλληλα γράφει δικά της τραγούδια με το ψευδώνυμο ‘liayrio’. Βρίσκεται στο έτος προετοιμασίας της στο Taller de Musica στην Βαρκελώνη.

Τι θέλετε;

Ως συγκρότημα, στόχος μας είναι η μουσική μας να φτάσει στους ανθρώπους που μπορούν πραγματικά να τη νιώσουν και να την απολαύσουν. Παρόλο που είμαστε ενεργή μπάντα για σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα, έχουμε ήδη εμφανιστεί σε πολλές συναυλίες και συνεχίζουμε να αναζητούμε ευκαιρίες για να μοιραστούμε τη δουλειά μας. Καθώς βρισκόμαστε πλέον σε διαφορετικά στάδια ζωής και δεν συναντιόμαστε τόσο συχνά όσο παλιά, επικεντρωνόμαστε στην προώθηση του νέου μας άλμπουμ, που μόλις κυκλοφόρησε.

Instagram: @sicmho