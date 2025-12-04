Παράθυρο logo
Δημοσιεύθηκε 04.12.2025 12:25
Express-So

Το ντουέτο Express-So μοιράζεται ιστορίες μέσω του χορού ως τρόπο επικοινωνίας, κατανόησης και σύνδεσης

Ποιοι είστε;

Είμαστε οι Express-So, ένα δημιουργικό ντουέτο που επικεντρώνεται κυρίως στον Αφρικανικό χορό και τη μεταφορά ιστοριών μέσω της κίνησης. Το όνομά μας προέρχεται από την ιδέα του «Express So you can be understood» – δηλαδή, «Εκφράσου για να γίνεις κατανοητός» – χρησιμοποιώντας την τέχνη ως γλώσσα για να επικοινωνήσουμε εμπειρίες, συναισθήματα και αλήθειες που τα λόγια δεν μπορούν πάντα να αποδώσουν. Η δουλειά μας είναι εμπνευσμένη από τον χορό, τη μουσική και την κοινότητα με την οποία μεγαλώσαμε στην Αφρική, αλλά και από τη διαδρομή μας μέσα στη ζωή και τον πολιτισμό στην Ευρώπη. Μαζί, προσπαθούμε να μοιραστούμε αυθεντικές ιστορίες μέσα από παραστάσεις που παραμένουν ριζωμένες σε αυτό που πραγματικά είμαστε.

Τι κάνετε;

Μέσα από τους Express-So, συνδεόμαστε με τον κόσμο εκφράζοντας αληθινές ιστορίες μέσω του χορού. Παρουσιάζουμε παραστάσεις, διδάσκουμε και δημιουργούμε πρότζεκτ που συστήνουν στο κοινό τον Αφρικανικό χορό και παραδοσιακά στυλ της Δυτικής Αφρικής, ενώ ταυτόχρονα χτίζουμε γέφυρες μέσα στην κυπριακή χορευτική κοινότητα. Η παράστασή μας Tales of an African Child αντανακλά αυτή την αποστολή, συνδυάζοντας αναμνήσεις παιδικών χρόνων, εμπειρίες μετανάστευσης και τις προκλήσεις της προσαρμογής σε ένα νέο περιβάλλον. Ό,τι κάνουμε βασίζεται στη χρήση της κίνησης ως τρόπο επικοινωνίας, κατανόησης και σύνδεσης μεταξύ των ανθρώπων.

Τι θέλετε;

Ως Express-So, αναζητούμε περισσότερες δημιουργικές συνεργασίες και ευκαιρίες να παρουσιάσουμε τη δουλειά μας σε μεγαλύτερες πλατφόρμες. Θέλουμε να αναδείξουμε τις χορευτικές μας παραστάσεις, να εξελίξουμε τα πρότζεκτ μας και να βρούμε υποστήριξη ή χρηματοδότηση για να επεκτείνουμε το όραμά μας. Το σημαντικότερο όμως είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε ουσιαστικές παραστάσεις που εκφράζουν αυτό που είμαστε, συνδέονται με διαφορετικά ακροατήρια και ανοίγουν δρόμους για βαθύτερη πολιτισμική κατανόηση μέσω της τέχνης.

Instagram:@express_so

 

 

