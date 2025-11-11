Δημήτρης Χαραλάμπους

Δημοσιεύθηκε 11.11.2025 15:10

Ποιος είσαι;

Ονομάζομαι Δημήτρης Χαραλάμπους και είμαι πειραματικός καλλιτέχνης με βάση την Νέα Υόρκη. Μεγάλωσα στην Λευκωσία και μετακόμισα στην Νέα Υόρκη το 2019 οπου ξεκίνησα να διαμορφώνω την καλλιτεχνική μου ταυτότητα. Ποτέ δεν είδα τον εαυτό μου αποκλειστικά ως χορευτή. Η καλλιτεχνική μου έκφραση εκτείνεται σε ένα ευρύτερο φάσμα μέσων, αλλά ο χορός είναι πάντα ο πυρήνας της δημιουργίας μου. Η δουλειά μου αντλεί έμπνευση από το ήθος και την κληρονομιά της πειραματικής downtown σκηνής χορού της Νέας Υόρκης, η οποία γεννήθηκε στο κέντρο του Μανχάταν τη δεκαετία του ’60. Πάντα επιθημούσα να δημιουργώ κόσμους, μικρά νησιά ικανά να φιλοξενήσουν τα αποστάγματα των επιθυμιών μου.

Τι κάνεις;

Πλάθω μια διαρκώς εξελισσόμενη προσωπική κοσμολογία μέσα από τη δημιουργία εικαστικών τοπίων, στα οποία ενσωματώνω τους δικούς μου νόμους φυσικής και λογικής. Το σώμα αποτελεί πάντοτε το κεντρικό στοιχείο αυτών των τοπίων, και το αντιμετωπίζω ως μια μεταλλασσόμενη ύλη που κυμαίνεται μεταξύ του πρωταρχικού και του μεταανθρώπινου. Με ενδιαφέρει η ακραία απεικόνιση του σώματος, ενώ ταυτόχρονα αντλώ από και αμφισβητώ την κλασική μορφή. Αντιμετωπίζω τις παραστάσεις μου ως έναν διάφανο φούρνο, μέσα στον οποίο σώματα και αντικείμενα τροφοδοτούνται και εξέρχονται από την άλλη πλευρά ως φυσικές οντότητες εμποτισμένες με μια υπερβατική και εκστατική ενέργεια. Το ένστικτο αποτελεί τη θεμελιώδη κινητήρια δύναμη της δημιουργίας μου.

Τι θέλεις;

Θα ήθελα να μπορώ να βάλω τον ήλιο στο στόμα μου και να τον πνίξω με το σάλιο μου, σαν μια καραμέλα για το λαιμό. Θέλω μια πύρινη, δροσερή ανάσα.

*Ο Δημήτρης Χαραλάμπους θα συμμετέχει στην 25η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου στις 14 Νοεμβρίου με το έργο ARTIFACT. www.cypruschoreographyplatform.com,