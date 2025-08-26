Έρη Παπαδοπούλου

Δημοσιεύθηκε 26.08.2025 11:12

Ποια είσαι;

Είμαι η Έρη Παπαδοπούλου, γεννημένη το 2001 στη Λάρνακα της Κύπρου. Είμαι εικαστικός, απόφοιτη της Σχολής Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και κάτοχος μεταπτυχιακού στις Επιστήμες Αγωγής με ειδίκευση στην Τέχνη στην Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η δουλειά μου συνδυάζει παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις, φέρνοντας σε διάλογο αφηρημένα και ρεαλιστικά στοιχεία. Έχω συμμετάσχει σε εκθέσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα, το Λονδίνο, τη Γαλλία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Ανδόρα, ενώ τιμήθηκα με διακρίσεις όπως το βραβείο Jouenne από το Ίδρυμα Michel Jouenne στη Μασσαλία. Το 2025 είχα την τιμή να εκπροσωπήσω την Κύπρο στο 9ο Art Camp στο Ορντίνο της Ανδόρας. Η τέχνη μου διερευνά το τοπίο ως μεταφορά για τον πολιτισμό, τη μνήμη και την ταυτότητα, αποτυπώνοντας τη βαθιά συναισθηματική μου σύνδεση με τον τόπο και το περιβάλλον μου.

Τι κάνεις;

Αυτή την περίοδο ανοίγω το δικό μου στούντιο ζωγραφικής στην Αραδίππου, έναν χώρο που θέλω να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την τέχνη και να είναι ανοιχτός σε όλους. Εκεί θα συνεχίσω κυρίως τη δική μου εικαστική δημιουργία, δουλεύοντας πάνω σε έργα που επικεντρώνονται στο τοπίο ως αντανάκλαση της κουλτούρας, της ταυτότητας του τόπου αλλά και της προσωπικής μου ταυτότητας. Παράλληλα, συνεχίζω την ενεργό συμμετοχή μου στον χώρο της τέχνης, τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό, μέσα από εκθέσεις, συνεργασίες και δράσεις που με συνδέουν με την καλλιτεχνική κοινότητα σε διεθνές επίπεδο.

Τι θέλεις;

Μέσα από το άνοιγμα του στούντιο μου, επιδιώκω να εξελιχθώ τόσο ως εικαστικός όσο και ως εκπαιδευτικός. Στόχος μου είναι να αναπτύξω το εικαστικό κομμάτι στην Κύπρο και διεθνώς, αντλώντας έμπνευση από διαφορετικές κουλτούρες, συνεργασίες και εμπειρίες με άλλους καλλιτέχνες, ενώ διατηρώ πάντα τη μοναδική μου καλλιτεχνική ταυτότητα στα έργα μου. Παράλληλα, θέλω να γίνω μια ικανή εκπαιδευτικός εικαστικών, φέρνοντας τον κόσμο πιο κοντά στην τέχνη, προάγοντας τη μάθηση, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη μέσα σε συνθήκες θετικότητας, στήριξης και έμπνευσης.

Instagram: @eris_visuals