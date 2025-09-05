Ευρυδίκη Παπαϊακώβου

Δημοσιεύθηκε 05.09.2025 14:28

Ποια είσαι;

Είμαι Κύπρια γραφίστρια και σκηνοθέτρια της ταινίας Παπαρούνες, μένω στο Ταλίν, Εσθονία, όπου ολοκλήρωσα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο animation.

Τι κάνεις;

Από μικρή ηλικία ήξερα ότι ήθελα να κινηθώ προς τον δημιουργικό τομέα· γι’ αυτό επέλεξα να σπουδάσω Γραφιστική στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπου απέκτησα μια γερή βάση στο αντικείμενο, επάγγελμα που συνεχίζω να ασκώ και που μου επιτρέπει να εξελίσσομαι τόσο στον εμπορικό όσο και στον καλλιτεχνικό χώρο. Μετά την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στο Animation, στην Εσθονική Ακαδημία Τέχνης, το ενδιαφέρον μου για τις ταινίες κινουμένων σχεδίων και τη σκηνοθεσία διευρύνθηκε. Η ταινία μου Παπαρούνες μου έδωσε την ευκαιρία να ταξιδέψω σε διεθνή φεστιβάλ και να εκπροσωπήσω την Κύπρο στον χώρο του animation, ερχόμενη σε επαφή με άλλους δημιουργούς και σκηνοθέτες. Παράλληλα, διδάσκω εργαστήρια και παραδίδω διαλέξεις στο Τμήμα Animation της Εσθονικής Ακαδημίας Καλών Τεχνών.

Τι θέλεις;

Η σκηνή του animation στην Κύπρο παραμένει ακόμη μικρή σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, και γι’ αυτό θεωρώ πολύτιμο το έργο του Γιώργου Τσαγγάρη — με την διοργάνωση του Countryside Animafest Cyprus και τα εργαστήρια animation που προσφέρει στους νέους. Αυτή η προσπάθεια δίνει ελπίδα ότι το animation μπορεί να αποκτήσει πιο ουσιαστική θέση στον πολιτισμό μας, όχι μόνο ως μορφή ψυχαγωγίας, αλλά και ως ισχυρό μέσο καλλιτεχνικής έκφρασης. Στο πλαίσιο αυτό, θέλω κι εγώ να συμβάλω, συνεχίζοντας να δημιουργώ ταινίες που θα εκπροσωπούν την Κύπρο σε διεθνή φεστιβάλ.