Στην νέα Κύπρια σκηνοθέτρια Ευρυδίκη Παπαϊακώβου απονεμήθηκε το βραβείο FAN (Festivals Animation Network) Young European Talents Award
Δημοσιεύθηκε 26.08.2025 08:39
Η ταινία της, οποία αγγίζει με ευαισθησία το θέμα της συμφιλίωσης ανάμεσα σε μια μητέρα και την κόρη της, βραβεύθηκε από διεθνή κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από καταξιωμένες προσωπικότητες του χώρου, όπως οι Deanna Morse (ΗΠΑ), Joanna Quinn(Ηνωμένο Βασίλειο) και Tamás Patrovits (Ουγγαρία).

Η Κύπρος σημείωσε μεγάλη επιτυχία στον διεθνή χώρο του animation, καθώς η Κύπρια σκηνοθέτρια και γραφίστρια Ευρυδίκη Παπαϊακώβου απέσπασε το φετινό Young European Talents Award για την ταινία μικρού μήκους “Poppy Flowers” (2024). Η τελετή βράβευσης πραγματοποιήθηκε στο Διεθνές Φεστιβάλ Animation Imaginaria στην Ιταλία στις 23 Αυγούστου 2025.

Η ταινία της, οποία αγγίζει με ευαισθησία το θέμα της συμφιλίωσης ανάμεσα σε μια μητέρα και την κόρη της, βραβεύθηκε από διεθνή κριτική επιτροπή που αποτελούνταν από καταξιωμένες προσωπικότητες του χώρου, όπως οι Deanna Morse (ΗΠΑ), Joanna Quinn(Ηνωμένο Βασίλειο) και Tamás Patrovits (Ουγγαρία).

Το FAN – Festivals Animation Network, το δίκτυο που συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Creative Europe MEDIA, ενώνει πέντε σημαντικά φεστιβάλ animation στην Ευρώπη: Animafest Cyprus (Κύπρος), Animasyros (Ελλάδα), CINANIMA (Πορτογαλία), Prime the Animation! (Ισπανία) και Imaginaria (Ιταλία). Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, ο Γιώργος Τσαγγάρης, διευθυντής του Κυπριακού φεστιβάλ Animafest Cyprus, προσκλήθηκε να συμμετάσχει ως μέλος της κριτικής επιτροπής στο φεστιβάλ Imaginaria και να προλογήσει το βραβείο της Ευρυδίκη Παπαϊακώβου.

Η Ευρυδίκη Παπαϊακώβου, σχολιάζοντας την βράβευσή της, ανέφερε:

«Είναι πραγματική τιμή να λαμβάνω αυτό το βραβείο και να βλέπω πως τόσοι πολλοί άνθρωποι είχαν την ευκαιρία να δουν την ταινία μου. Πιστεύω ότι οι νέοι έχουν πολλά να πουν και πως το animation είναι ένας υπέροχος τρόπος για να το εκφράσουν».

Η επιτυχία αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει για άλλη μια φορά την συμβολή του Animafest Cyprus στην ανάπτυξη του τομέα του animation στον τόπο μας το οποίο συνεχώς κερδίζει έδαφος και αναγνώριση σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ. Η Κύπρος έχει πλέον παρουσία στον παγκόσμιο χάρτη του animation και αυτό αποτελεί αναμφίβολα ένα σημαντικό βήμα για τη συνεχιζόμενη ανάπτυξή του διεθνώς.

