«Κράτα Με» της Μυρσίνης Αριστείδου: Η πρώτη κυπριακή ταινία στο διαγωνιστικό του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance

Δημοσιεύθηκε 11.12.2025 09:20

Ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο, η ταινία γίνεται η πρώτη κυπριακή μεγάλου μήκους ταινία, σε συμπαραγωγή με τη Δανία και την Ελλάδα, που επιλέγεται στο φεστιβάλ Sundance.

Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία της Μυρσίνης Αριστείδου, Κράτα Με (Hold Onto Me) επιλέγηκε στο διαγωνιστικό τμήμα World Cinema Dramatic Competition του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance 2026 όπου πραγματοποιήσει την Παγκόσμια Πρεμιέρα της.

Η ταινία αφηγείται την την ιστορία της 11χρονης Ίρις που μαθαίνει πως ο αποξενωμένος πατέρας της, Άρης, έχει επιστρέψει στην πόλη για την κηδεία του δικού του πατέρα. Αποφασισμένη να τον γνωρίσει, η Ίρις τον αναζητά και τον βρίσκει σε ένα ερειπωμένο ναυπηγείο, όπου ζει απομονωμένος. Αυτό που ξεκινά ως μια επίμονη προσπάθεια επανασύνδεσης, μετατρέπεται σταδιακά σε έναν εύθραυστο δεσμό. Πρωταγωνιστούν ο Χρήστος Πασσαλής και η Μαρία Πέτροβα σε σκηνοθεσία, σενάριο Μυρσίνης Αριστίδου, παραγωγή Μυρσίνη Αριστίδου και Μόνικα Νικολαΐδου.

Το ερειπωμένο ναυπηγείο στη Λεμεσό, που γυρίστηκε η ταινία εν μέρη, αποτελεί ένα χώρο που αποκτά ισχυρό συμβολικό χαρακτήρα μέσα στην αφήγηση. Μιλώντας στο Cineuropa, η Μυρσίνη Αριστείδου εξηγεί: «Το ναυπηγείο είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένας τόπος. Αντικατοπτρίζει τη συναισθηματική παραμέληση και εγκατάλειψη που νιώθει η Ίρις στη σχέση της με τον πατέρα της. Είναι ένας οριακός χώρος: ξεχασμένος από τον χρόνο, κρεμασμένος ανάμεσα στη στεριά και τη θάλασσα, όπως ακριβώς και η Ίρις με τον Άρη — παγιδευμένοι ανάμεσα σε ένα παρελθόν από το οποίο δεν μπορούν να ξεφύγουν και σε ένα μέλλον στο οποίο δεν ξέρουν πώς να μπουν. Τώρα ο χώρος αυτός εξαφανίζεται, θυσιασμένος στη "λάμψη" των πολυτελών ακινήτων· ένιωσα την ανάγκη να τον απαθανατίσω πριν χαθεί».

Το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί από τις 22 Ιανουαρίου έως την 1η Φεβρουαρίου 2026, στο Πάρκ Σίτι και Σολτ Λέικ Σίτι στην πολιτεία Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance είναι ένα από τα πιο σημαντικά και αναγνωρισμένα φεστιβάλ ανεξάρτητου κινηματογράφου στον κόσμο.είναι σημείο εκκίνησης για πολλούς σκηνοθέτες και σεναριογράφους που δεν έχουν πρόσβαση στα μεγάλα στούντιο. Έχει αναδείξει ονόματα όπως οι Quentin Tarantino, Steven Soderbergh, Chloé Zhao, Damien Chazelle και άλλοι.

Το φεστιβάλ εστιάζει σε ιστορίες με κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική σημασία. Υποστηρίζει ταινίες με προσωπική ματιά, συχνά με μικρούς προϋπολογισμούς αλλά υψηλή καλλιτεχνική αξία.ενθαρρύνει τολμηρές κινηματογραφικές μορφές, νέες αφηγηματικές τεχνικές και ταινίες που ξεφεύγουν από τα στερεότυπα.Παράλληλα με το φεστιβάλ, οργανώνονται pitching events, workshops και συναντήσεις με παραγωγούς, πράγμα που δίνει στους δημιουργούς τη δυνατότητα να χτίσουν δίκτυο και να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για μελλοντικά έργα.Η συμμετοχή μιας κυπριακής ταινίας στο Sundance αποτελεί ιστορικό ορόσημο και μεγάλη διάκριση τόσο για τους δημιουργούς όσο και για την ίδια την κινηματογραφική ταυτότητα της Κύπρου.