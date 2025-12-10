Η Άννα Αβραμίδου επιστρέφει στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

Δημοσιεύθηκε 10.12.2025 12:42

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 φιλοξενεί για δεύτερη φορά την νεαρή ταλαντούχα πιανίστα Άννα Αβραμίδου, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2021. Η Άννα επιστρέφει με την αύρα μιας, καλλιτεχνικά ώριμης πλέον, αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένης καλλιτέχνιδας, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (20:30).

Το ρεσιτάλ της θα είναι ένα μουσικό ταξίδι από τον κλασικισμό στον ιμπρεσιονισμό, με το πάθος και τη δεξιοτεχνία που την χαρακτηρίζουν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των: Haydn – Sonata in C major, Hob XVI 48 Beethoven – Sonata No.4 op.7 in E-flat major Debussy – Τρία Πρελούδια Schumann – Carnaval op.9.

Ποια είναι

Γεννημένη το 2008 στην Κύπρο, η Άννα ξεκίνησε μαθήματα πιάνου στο Ωδείο Musica Mundana υπό την καθοδήγηση της κυρίας Μαριόλας Χαριτίδου. Έχει ήδη διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, γεμάτη διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς και Φεστιβάλ από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική. Από τα 14 της φοιτά στο Purcell School for Young Musicians με την Tessa Nicholson. Έχει κερδίσει το Grand Prix στον Διεθνή Διαγωνισμό Franz Liszt (Βαϊμάρη), κέρδισε στον Cooper Competition 2025 στην Αμερική και διακρίθηκε με το Βραβείο Young Critic στον Clara Haskil. Είναι υπότροφος του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη.

Επίσης, στα 17 της συνεργάστηκε με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, Commandaria Orchestra, Limassol Municipal Symphony Orchestra, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, και την Cleveland Orchestra.

Διάρκεια: 90΄ (με διάλειμμα)

Ηλικίες: Κατάλληλο

Εισιτήρια:

Από την ιστοσελίδα more.com: http://bit.ly/4grNxB8 και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: €25/ €22

ΖΩΝΗ Α: €20/ €17

ΖΩΝΗ Β: €17/€14

ΖΩΝΗ Γ: €14/ €11

ΖΩΝΗ Δ: €10/ €10

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, ηθοποιοί, ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας.

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) & http://bit.ly/3VjZ0ZG