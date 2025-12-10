Παράθυρο logo
Θέματα
Ατζέντα
Μουσική
Η Άννα Αβραμίδου επιστρέφει στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 10.12.2025 12:42
Η Άννα Αβραμίδου επιστρέφει στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 φιλοξενεί για δεύτερη φορά την νεαρή ταλαντούχα πιανίστα Άννα Αβραμίδου, η οποία εμφανίστηκε για πρώτη φορά στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2021. Η Άννα επιστρέφει με την αύρα μιας, καλλιτεχνικά ώριμης πλέον, αλλά και διεθνώς αναγνωρισμένης καλλιτέχνιδας, την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (20:30).

Το ρεσιτάλ της θα είναι ένα μουσικό ταξίδι από τον κλασικισμό στον ιμπρεσιονισμό, με το πάθος και τη δεξιοτεχνία που την χαρακτηρίζουν. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα των: Haydn – Sonata in C major, Hob XVI 48 Beethoven – Sonata No.4 op.7 in E-flat major Debussy – Τρία Πρελούδια Schumann – Carnaval op.9.

Ποια είναι

Γεννημένη το 2008 στην Κύπρο, η Άννα ξεκίνησε μαθήματα πιάνου στο Ωδείο Musica Mundana υπό την καθοδήγηση της κυρίας Μαριόλας Χαριτίδου. Έχει ήδη διαγράψει μια εντυπωσιακή πορεία, γεμάτη διακρίσεις σε διεθνείς διαγωνισμούς και Φεστιβάλ από την Ευρώπη μέχρι την Αμερική. Από τα 14 της φοιτά στο Purcell School for Young Musicians με την Tessa Nicholson. Έχει κερδίσει το Grand Prix στον Διεθνή Διαγωνισμό Franz Liszt (Βαϊμάρη), κέρδισε στον Cooper Competition 2025 στην Αμερική και διακρίθηκε με το Βραβείο Young Critic στον Clara Haskil. Είναι υπότροφος του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη. 

Επίσης, στα 17 της συνεργάστηκε με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Κύπρου, Commandaria Orchestra, Limassol Municipal Symphony Orchestra, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, και την Cleveland Orchestra.

Διάρκεια: 90΄ (με διάλειμμα)

Ηλικίες: Κατάλληλο

Εισιτήρια: 

Από την ιστοσελίδα more.com: http://bit.ly/4grNxB8 και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: €25/ €22

ΖΩΝΗ Α: €20/ €17

ΖΩΝΗ Β: €17/€14

ΖΩΝΗ Γ: €14/ €11

ΖΩΝΗ Δ: €10/ €10

 Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, ηθοποιοί, ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας.

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) & http://bit.ly/3VjZ0ZG

 

 

 

Tags

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

«Pretty Little Crimes» | Έκθεση της Στέλλας Καπεζάνου στη γκαλερί Edit

10.12.2025 12:50

Post thumbnail or placeholder

Η Άννα Αβραμίδου επιστρέφει στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας

10.12.2025 12:42

Post thumbnail or placeholder

Η Κουμανδαρία στον Διεθνή Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

10.12.2025 11:36

Post thumbnail or placeholder

EVROVIZION.CROSSING NICOSIA| Κυκλοφορία περιοδικού έκθεσης «EVROVIZION.CROSSING STORIES AND SPACES»

10.12.2025 10:00

Post thumbnail or placeholder

Κυριάκος Λύρας: Ένας εικαστικός που έφυγε ... αλλά η μνήμη ζωντανεύει μέσα από τα έργα του

10.12.2025 09:43

Post thumbnail or placeholder

Κίτιον-Παμπούλα: Σπουδαία αρχαϊκά ευρήματα φέρνουν στο φως την πρώιμη ιστορία της πόλης

10.12.2025 09:30

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ