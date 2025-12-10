Παράθυρο logo
Η Κουμανδαρία στον Διεθνή Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 10.12.2025 11:36
Η Κουμανδαρία στον Διεθνή Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

«Η καταχώριση αποτελεί δικαίωση των αμπελουργών των 14 Κουμανταροχωριών και ανέδειξε τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας» δήλωσε η υφυπουργός Πολιτισμού.

Μεγάλη διεθνής διάκριση για την κυπριακή παράδοση, καθώς η Κουμανδαρία εντάχθηκε επισήμως στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ανθρωπότητας της UNESCO. Η απόφαση λήφθηκε σήμερα, 10 Δεκεμβρίου 2025, από τη Διακυβερνητική Επιτροπή της UNESCO που συνεδριάζει στο Νέο Δελχί.

Σε ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού και της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, εκφράζεται ιδιαίτερη ικανοποίηση για την εξέλιξη, η οποία αναγνωρίζει διεθνώς το εμβληματικό κυπριακό κρασί και την πολυχιλιετή παράδοσή του.

Η Υφυπουργός Πολιτισμού, Δρ Βασιλική Κασσιανίδου, χαρακτήρισε την ημέρα «ορόσημο για την Κύπρο, τον πολιτισμό και τα Κουμανταροχώρια», σημειώνοντας ότι η Κουμανδαρία «ενσωματώνει την ψυχή και την ιστορία του τόπου» και αποτελεί «διεθνές πρότυπο αυθεντικότητας και πολιτιστικής συνέχειας». Τόνισε ότι η καταχώριση αποτελεί δικαίωση των αμπελουργών των 14 Κουμανταροχωριών και ανέδειξε τη σημασία της συλλογικής προσπάθειας.

Η Πρόεδρος της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO, Δρ Μαρίνα Σολομίδου Ιερωνυμίδου, υπογράμμισε ότι η Κουμανδαρία «αποτελεί φορέα ταυτότητας και συλλογικής μνήμης» και ότι η διεθνής αναγνώριση ενισχύει τις προσπάθειες προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Η ακαδημαϊκός Δρ Άγγελ Νικολάου Κονναρή, που εκπροσωπεί την Κύπρο στη Διακυβερνητική Σύνοδο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η εγγραφή θα ενθαρρύνει τη νεότερη γενιά να ακολουθήσει τα βήματα των παλαιότερων αμπελουργών και οινοποιών και θα δυναμώσει περαιτέρω την προβολή της κυπριακής παράδοσης.

Στην προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας συμμετείχαν η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, ακαδημαϊκοί, το Τμήμα Γεωργίας και οι κοινότητες των Κουμανταροχωριών, σε μια συνεργασία που αναδεικνύεται τώρα σε διεθνές επίπεδο.

Με την Κουμανδαρία να προστίθεται επίσημα στους διεθνείς καταλόγους, η Κύπρος αριθμεί πλέον επτά εγγραφές στην Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά της UNESCO, μαζί με τα λευκαρίτικα, τα τσιαττιστά, τη Μεσογειακή Διατροφή, την τέχνη της ξερολιθιάς, τη βυζαντινή ψαλτική και τη μαιευτική.

