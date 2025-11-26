Παράθυρο logo
«Παραμυθκιών Ήχοι – Η Καρκιά της Ρήγαινας» στο Artos House
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 26.11.2025 16:50
«Παραμυθκιών Ήχοι – Η Καρκιά της Ρήγαινας» στο Artos House

Μια μουσικοαφηγηματική εμπειρία από την Cyprus Chamber Orchestra

Η Cyprus Chamber Orchestra (CCO) επιστρέφει με μια νέα μουσικοθεατρική πρόταση που αντλεί έμπνευση από την άυλη πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου. Η συναυλία-παράσταση «Παραμυθκιών Ήχοι – Η Καρκιά της Ρήγαινας» θα παρουσιαστεί στο Artos House στη Λευκωσία από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 7 Δεκεμβρίου 2025, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους σε ένα ταξίδι μέσα στον κόσμο της κυπριακής προφορικής παράδοσης.

Κεντρικός άξονας της παράστασης είναι το πρωτότυπο παραμύθι «Η Καρκιά της Ρήγαινας» του Ευάγγελου Χριστοδούλου, εμπνευσμένο από τις αφηγήσεις των λαϊκών παραμυθάδων. Την αφήγηση αναλαμβάνει ο Σταύρος Λούρας, μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές και σημαντικές παρουσίες του κυπριακού θεάτρου, ενώ τη μουσική σύνθεση και επιμέλεια υπογράφει ο Ανδρέας Παπαπέτρου.

Η ζωντανή αφήγηση και οι πρωτότυπες μουσικές συνθέσεις συνδυάζονται για να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα ποιητική και βαθιά συναισθηματική, όπου οι ήχοι των οργάνων συναντούν τη μαγεία του λόγου. Μέσα από αυτή την παραγωγή, η Cyprus Chamber Orchestra συνεχίζει να αναδεικνύει τη σύγχρονη κυπριακή μουσική δημιουργία, ενισχύοντας τη σύνδεση του κοινού με τις πολιτιστικές του ρίζες.

Καλλιτεχνική ομάδα

  • Αφήγηση: Σταύρος Λούρας

  • Μουσική σύνθεση & επιμέλεια: Ανδρέας Παπαπέτρου

Μουσικοί:

  • Εύα Σταύρου (φλάουτο)

  • Νάταλη Νεοφύτου (όμποε)

  • Ευάγγελος Χριστοδούλου (φαγκότο)

  • Ανδρέας Παπαπέτρου (ακορντεόν – σύνθεση)

  • Gurhan Nuray (βιολοντσέλο)

Πληροφορίες παράστασης

  • Χώρος: Artos House, Λευκωσία

  • Ημερομηνίες & ώρες:

    • Σάββατο 29/11/2025 – 17:00

    • Κυριακή 30/11/2025 – 17:00

    • Σάββατο 06/12/2025 – 17:00

    • Κυριακή 07/12/2025 – 17:00

  • Εισιτήρια: €10

  • Διάρκεια: 60 λεπτά χωρίς διάλειμμα

  • Γλώσσα: Ελληνικά

  • Για ηλικίες: 6+

ΚΥΠΡΟΣ
ΘΕΑΤΡΟ
ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
ΗΘΟΠΟΙΟΣ
ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ