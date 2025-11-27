Το Λος Άντζελες παραμένει η κορυφαία τοποθεσία κινηματογραφικών και τηλεοπτικών γυρισμάτων

Δημοσιεύθηκε 27.11.2025 07:31

Το Λος Άντζελες διατήρησε τη θέση του ως παγκόσμιος κόμβος για την παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών εκπομπών πέρυσι, παρ’ όλο που η συνολική αγορά συρρικνώθηκε, σύμφωνα με έκθεση που δημοσιεύθηκε την Τρίτη από τo Γραφείο Κινηματογραφικών Παραγωγών της αμερικανικής πόλης και κομητείας, FilmLA.

Από τις 857 ταινίες και τηλεοπτικές σειρές με σενάριο που κυκλοφόρησαν το 2024, το 18,3% γυρίστηκε στο Λος Άντζελες, ποσοστό σχεδόν αμετάβλητο από το 18,5% του 2023. Ο πλησιέστερος ανταγωνιστής του Λος Άντζελς είναι η Τζόρτζια, όπου γυρίστηκε το 9,8% των παραγωγών που κυκλοφόρησαν το 2024, σύμφωνα με την έκθεση που δημοσιεύει το Variety.

Το Ηνωμένο Βασίλειο αυξάνει το μερίδιό του στη συνολική αγορά, χάρη στην αύξηση του streaming και των σειρών καλωδιακής τηλεόρασης που γυρίζονται στη χώρα. Το μερίδιο του αυξήθηκε από 6,6% σε 8,8%.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ