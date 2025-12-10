EVROVIZION.CROSSING NICOSIA| Κυκλοφορία περιοδικού έκθεσης «EVROVIZION.CROSSING STORIES AND SPACES»

Δημοσιεύθηκε 10.12.2025 10:00

Η παρουσίαση του τεύχους της Λευκωσίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025, στις 11 π.μ., στο Ινστιτούτο Γκαίτε στη Λευκωσία , με τη συμμετοχή των εμπλεκόμενων καλλιτεχνών, επιμελητών και συγγραφέων

Μετά την έκθεση EVROVIZION.CROSSING STORIES AND SPACES που παρουσιάστηκε στη Λευκωσία το 2023-24, ετοιμάστηκε ένα τεύχος περιοδικού που αντανακλά τα εκτιθέμενα έργα και το τοπικό πλαίσιο. Η παρουσίαση του τεύχους της Λευκωσίας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2025, στις 11 π.μ., στο Ινστιτούτο Γκαίτε στη Λευκωσία.

Το EVROVIZION.CROSSING STORIES AND SPACES είναι μια έκθεση του ifa - Institut für Auslandsbeziehungen που παρουσιάστηκε στη Λευκωσία από τις 11 Νοεμβρίου 2023 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2024, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου και το NiMAC (Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη / Παλιά Ηλεκτρική).

EVROVIZION, NiMAC, Nicosia/CY, 2023. © ifa - Institut für Auslandsbeziehungen / Vasia Zisimou

Το συλλογικό εκθεσιακό εγχείρημα εξερευνά το τρέχον κοινωνικό και πολιτικό κλίμα στην Ευρώπη και την ιδέα της ευρωπαϊκής ταυτότητας. Επικεντρώνεται σε λιγότερο ορατούς και περιθωριοποιημένους γεωπολιτικούς και πολιτιστικούς χώρους, ιδιαίτερα στη νοτιοανατολική και ανατολική Ευρώπη. Πρόκειται για τις λεγόμενες «ημι-περιφέρειες» και «τόπους διαφορετικότητας» που συχνά παίζουν δευτερεύοντα ρόλο σε διεθνείς θεωρητικές συζητήσεις και εκθεσιακές πρακτικές.

Σε στενή συνεργασία με τους περιφερειακούς παράγοντες και τις τοπικές καλλιτεχνικές σκηνές, νέα καλλιτεχνικά έργα ενσωματώνονται στην έκθεση κατά τη διάρκεια της περιοδείας της. Στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ανοιχτή, συνεχώς ρευστή δομή, η οποία θα εξελίσσεται και θα μεταβάλλεται ανάλογα με τις τρέχουσες κοινωνικοπολιτικές ανάγκες και τις τάσεις των εμπλεκόμενων παραγόντων. Ο τίτλος της έκθεσης EVROVIZION είναι ένα κατασκεύασμα παρόμοιων και ταυτόχρονα διαφορετικών γλωσσικών μορφών – Eurovisione/Evrovizija/Евровизия – μια συγχώνευση των πιθανών οντοτήτων - μια ελεύθερη εκδοχή μιας πιθανής συνύπαρξης.

EVROVIZION, NiMAC, Nicosia/CY, 2023. © ifa - Institut für Auslandsbeziehungen / Adnan Softić

Σε κάθε σταθμό της έκθεσης εκδίδεται ένα περιοδικό που παρουσιάζει τα εκθέματα και δίνει μια εικόνα της προηγούμενης έκθεσης. Το EVROVIZION.CROSSING NICOSIA είναι αφιερωμένο στην παρουσίαση του συνεχώς αναπτυσσόμενου έργου στη Λευκωσία και της επίδρασής του στην πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Το τεύχος της Λευκωσίας είναι πλέον διαθέσιμο για εξερεύνηση και ανάγνωση.

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί με την παρουσία των τοπικών καλλιτεχνών, επιμελητών και πολιτιστικών παραγόντων που συμμετείχαν στο έργο στη Λευκωσία, καθώς και του Adnan Softic, ενός καλλιτέχνη που διεξήγαγε έρευνα και ανέπτυξε νέα έργα στην Κύπρο στο πλαίσιο του EVROVIZION.CROSSING STORIES AND SPACES.

EVROVIZION, NiMAC, Nicosia/CY, 2023. © ifa - Institut für Auslandsbeziehungen / Vasia Zisimou

Συντάκτες περιοδικού: Sanja Kojic Mladenov, Ευαγόρας Βανέζης

Συγγραφείς: Ευαγόρας Βανέζης, Esra Plümer Bardak, Έλενα Στυλιανού

Έκθεση: Μαρία Ευσταθίου (επιμελήτρια κυπριακής συμμετοχής), Κυριάκος Θεοχάρους, Nurtane Karagil

Pickle Bar Residency: Ιουλίτα Τουμαζή

Μεταφραστές: Διαμάντω Στυλιανού, Mehmet Ratip

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ: Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025, 11 π.μ.

ΤΟΠΟΣ: Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, Λεωφ. Μάρκου Δράκου 21, 1102 Λευκωσία

ΓΛΩΣΣΑ: Αγγλικά ΕΙΣΟΔΟΣ: Ελεύθερη είσοδος

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +357 22 674606, kultur-nikosia@goethe.de, www.goethe.de/kypros , https://evrovizion.ifa.de/en