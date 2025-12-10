Παράθυρο logo
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΟ: Γιαβάς-γιαβάς κύριε Πρόεδρε
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 10.12.2025 09:19
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΟ: Γιαβάς-γιαβάς κύριε Πρόεδρε

Σχεδόν καθημερινά φροντίζει με δηλώσεις του όπου δει να υποδείξει ότι αγωνιά και βιάζεται να ξεκινήσει η διαδικασία στο Κυπριακό ο ΠτΔ. Αύριο θα έχει τη συνάντηση με τον Τ/Κ ηγέτη υπό τη Μαρία Άνχελα Ολγκίν. Ωστόσο, ολόκληρη η σημερινή μέρα θα αναλωθεί από τον Πρόεδρο στην Αθήνα όπου θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις ενός ιδιωτικού κυπριακού πανεπιστημίου, θα συναντηθεί με την πρύτανη της Σχολής Καλών Τεχνών, ενώ θα παραστεί σε εκδήλωση προς τιμήν του ακαδημαϊκού και πρώην πρέσβη Γιώργου Γεωργή. Το βραδάκι θα επιστρέψει με τη συνοδεία του στην Κύπρο για να «προλάβει» την τριμερή της επομένης. Το πόσο βιάζεται για το Κυπριακό αυτός ο Πρόεδρος είναι φως φανάρι!

ΝΙΚΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΚΥΠΡΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΙΔΗΣ
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ
