Ανοικτή πρόσκληση για εκπαιδευτικά προγράμματα στην Κρατική Πινακοθήκη Majestic

Δημοσιεύθηκε 10.12.2025 07:15

Ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν μαθητές Δημοτικού και οικογένειες στην Κρατική Πινακοθήκη MAJESTIC (2026), απευθύνει το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος αναφέρεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ανοικτό κάλεσμα έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα με εμπειρία στη μουσειακή εκπαίδευση, στην παιδαγωγική και τις εικαστικές τέχνες.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και για τα δύο προγράμματα λήγει στις 9 Ιανουαρίου 2026, ώρα 12:00 το μεσημέρι. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση director_sec@culture.gov.cy.

Για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις που αφορούν το περιεχόμενο της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση director_sec@culture.gov.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://shorturl.at/TtcQJ.