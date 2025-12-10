Παράθυρο logo
Επίκαιρα
Εικαστικά
Ανοικτή πρόσκληση για εκπαιδευτικά προγράμματα στην Κρατική Πινακοθήκη Majestic
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 10.12.2025 07:15
Ανοικτή πρόσκληση για εκπαιδευτικά προγράμματα στην Κρατική Πινακοθήκη Majestic

Ανοικτή πρόσκληση για συμμετοχή σε εκπαιδευτικά προγράμματα που αφορούν μαθητές Δημοτικού και οικογένειες στην Κρατική Πινακοθήκη MAJESTIC (2026), απευθύνει το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Σε ανακοίνωση του Τμήματος αναφέρεται ότι δικαίωμα υποβολής αίτησης στο ανοικτό κάλεσμα έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα με εμπειρία στη μουσειακή εκπαίδευση, στην παιδαγωγική και τις εικαστικές τέχνες.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και για τα δύο προγράμματα λήγει στις 9  Ιανουαρίου 2026, ώρα 12:00 το μεσημέρι. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση director_sec@culture.gov.cy.

Για τυχόν ερωτήσεις και διευκρινίσεις που αφορούν το περιεχόμενο της αίτησης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστέλλουν ηλεκτρονικά μηνύματα στη διεύθυνση director_sec@culture.gov.cy.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Τμήματος Σύγχρονου Πολιτισμού στον πιο κάτω σύνδεσμο: https://shorturl.at/TtcQJ.

 

 

 

Tags

Τελευταία νέα

Ανοικτή πρόσκληση για εκπαιδευτικά προγράμματα στην Κρατική Πινακοθήκη Majestic

10.12.2025 07:15

Post thumbnail or placeholder

Επαναπατρίζονται δύο κυπριακές αρχαιότητες από τις ΗΠΑ

09.12.2025 12:43

Post thumbnail or placeholder

Λάρνακα ή Λεμεσός;|Αντίστροφη μέτρηση για τον τίτλο της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης 2030

09.12.2025 12:13

Post thumbnail or placeholder

Claytopia: Το πρώτο αποκλειστικό φεστιβάλ κεραμικής της Κύπρου επιστρέφει για τη δεύτερη του έκδοση

09.12.2025 11:53

Post thumbnail or placeholder

«Αre We European Now» | Ένα διήμερο πρόγραμμα τέχνης, διαλόγου και συλλογικής διερεύνησης

09.12.2025 10:52

Post thumbnail or placeholder

Πολιτιστική δυναμική χτίζει το Άμπου Ντάμπι - Ακόμη δύο νέα μεγάλα μουσεία άνοιξαν τις πόρτες τους (φώτος)

09.12.2025 10:31

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ