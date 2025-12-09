Επαναπατρίζονται δύο κυπριακές αρχαιότητες από τις ΗΠΑ

Δημοσιεύθηκε 09.12.2025 12:43

Τον επαναπατρισμό δύο κυπριακών αρχαιοτήτων από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ανακοίνωσε το Τμήμα Αρχαιοτήτων.

Τον Νοέμβριο 2025 παραδόθηκαν στην Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ουάσιγκτον οι δύο κυπριακές αρχαιότητες, οι οποίες εντοπίστηκαν να πωλούνται σε διαδικτυακές δημοπρασίες από τις/τους υπεύθυνες/ους για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων και αποσύρθηκαν έπειτα από συνεννόηση με τους οίκους δημοπρασιών.

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, πρόκειται για ένα Ληκύθιο και μία Πρόχου της Δίχρωμης ΙΙΙ κεραμικής, που χρονολογούνται στην Κυπρο-Γεωμετρική ΙΙΙ περίοδο (900-750 π.Χ.).

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τους οίκους δημοπρασιών Brunk Auctions και Nadeau’s Auction Gallery Inc. για την οικειοθελή παράδοση των αρχαιοτήτων στη χώρα προέλευσής τους καθώς επίσης και την Πρεσβεία της Κύπρου στην Ουάσιγκτον για τη συνεργασία και τον συντονισμό της διαδικασίας επαναπατρισμού.