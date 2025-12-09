«Αre We European Now» | Ένα διήμερο πρόγραμμα τέχνης, διαλόγου και συλλογικής διερεύνησης

Δημοσιεύθηκε 09.12.2025 10:52

Καλλιτέχνες, ερευνητές και ακτιβιστές σε ένα πρόγραμμα με αφορμή τα 20 χρόνια από την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ - Στις 19 & 20 Δεκεμβρίου 2025 στο ARTos Hous, στη Λευκωσία

Καθώς η Κύπρος συμπληρώνει είκοσι χρόνια ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ‘Are We European Now?’ προσκαλεί το κοινό να αναλογιστεί τι σημαίνει η ευρωπαϊκή ταυτότητα σήμερα πέρα από πολιτικές και σύμβολα, μέσα στις πραγματικότητες της καθημερινής ζωής. Στο πλαίσιο του έργου EUnity20, η ομάδα ABR (Alternative Brains Rule) συγκεντρώνει για δύο ημέρες καλλιτέχνες, ερευνητές, ακτιβιστές και πολίτες σε ένα πρόγραμμα που συνδυάζει δημόσιες συζητήσεις, περφόρμανς, προβολές και συμμετοχικά εργαστήρια.

Η εκδήλωση ανοίγει έναν χώρο για ειλικρινή ερωτήματα: Πώς έχουν διαμορφώσει οι αξίες της ΕΕ την Κύπρο; Πού εξακολουθούν να απουσιάζουν; Και τι είδους μέλλον θέλουν οι άνθρωποι του νησιού να δημιουργήσουν;

Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκονται τέσσερις συζητήσεις που εξερευνούν:

Την προστασία του περιβάλλοντος και τη δημοκρατική συμμετοχή

Την ισότητα, τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ+

Τα σύνορα, τον φόβο και την ένταξη

Τη φωνή των πολιτών, τα δικαιώματα διαμαρτυρίας και τη συμμετοχή της νεολαίας

Τον συντονισμό όλων των συζητήσεων αναλαμβάνει η δημοσιογράφος και podcaster Ελένη Αντωνίου, εξασφαλίζοντας διαλόγους αιχμηρούς, προσβάσιμους και βασισμένους στη βιωματική εμπειρία.

Συζήτηση 1: Ποιανού είναι η Γη, Ποιανού η Φωνή;

Με τον Κλείτο Παπαστυλιανού & την Ανδρομάχη Σοφοκλέους

Για τις περιβαλλοντικές προκλήσεις της Κύπρου, από το Natura 2000 μέχρι τη δημοκρατική συμμετοχή στις αποφάσεις για τη γη.

Συζήτηση 2: Σώματα, Πεποιθήσεις και Ποιος Αποφασίζει

Με τον Κώστα Γαβριηλίδη & τη Μαρία Επαμεινώνδα

Για τον τρόπο με τον οποίο ο πολιτισμικός συντηρητισμός επηρεάζει τη σωματική αυτονομία, την ταυτότητα και την ισότητα, παρά τα ευρωπαϊκά πλαίσια.

Συζήτηση 3: Φρούριο ή Σπίτι;

Με τον Γιώργο Χαραλάμπους & τον Νίκο Τριμικλινιώτη

Για τη μετανάστευση, την ταυτότητα και τη μεταβαλλόμενη σχέση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Συζήτηση 4: Άδεια να Μιλήσω;

Με τον Γιώργο Κουκουμά & τη Χριστιάνα Ξενοφώντος

Για τη συμμετοχή στα κοινά, τις ρυθμίσεις γύρω από τις διαδηλώσεις και τους λόγους που οι νέοι νιώθουν ολοένα και λιγότερο ότι ακούγονται.

Αυτές οι συζητήσεις, θα πλαισιώνονται από περφόρμανς, εκθέσεις και συμμετοχικά εργαστήρια, συμπεριλαμβανομένων συνεδριών όπου οι συμμετέχοντες θα μπορούν να δημιουργήσουν καρτ-ποστάλ και επιστολές προς την ΕΕ και τη Βουλή των

Αντιπροσώπων, καθώς και καλλιτεχνικές ενεργοποιήσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββάτου.

Κεντρικό συμμετοχικό στοιχείο αποτελεί το The Box of Full-Filling, ένα εργαστήριο της Nurtane Karagil που συλλέγει προσωπικές δηλώσεις, συνθήματα και ευρεθέντα αντικείμενα, συνθέτοντας ένα συλλογικό στιγμιότυπο της βιωμένης εμπειρίας.

Η εκδήλωση ξεκινά το βράδυ της Παρασκευής με προβολές, περφόρμανς και μια εισαγωγή στην έκθεση Visual Voices. Η έκθεση, μέρος της σειράς Relate της καλλιτεχνικής ομάδας, παρουσιάζει έργα καλλιτεχνών με μεταναστευτικό υπόβαθρο και δημιουργεί τον κατάλληλο τόνο για ένα Σαββατοκύριακο όπου η καλλιτεχνική έκφραση και ο δημόσιος διάλογος συναντιούνται, εξετάζοντας την εξελισσόμενη σχέση της Κύπρου με το ευρωπαϊκό εγχείρημα.

Αυτές οι δραστηριότητες θολώνουν τα όρια ανάμεσα στον πολίτη και τον δημιουργό, μετατρέποντας την καλλιτεχνική πράξη σε μορφή πολιτικής συμμετοχής.

EUNITY20

Το έργο EUNITY20 υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης CERV-2024-CITIZENS-REM, σε συνεργασία με τους ABR, YEU Cyprus, SigmaLive και το Πανεπιστήμιο Λεμεσού.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι απόψεις και γνώμες που εκφράζονται ανήκουν αποκλειστικά στους συγγραφείς και δεν αντανακλούν υποχρεωτικά τις θέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η αρμόδια αρχή χρηματοδότησης φέρουν ευθύνη για αυτές.

Πληροφορίες

Ημερομηνίες: 19–20 Δεκεμβρίου 2025

Τοποθεσία: ARTos House, Nicosia

FB event link: https://fb.me/e/5TrU8JtYn

Εγγραφή: https://forms.gle/sGCCmNYdzkAEghun6

Γλώσσες: Ελληνικά (με Αγγλική μετάφραση & διερμηνεία στην Κυπριακή Νοηματική Γλώσσα)