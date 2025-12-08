Παράθυρο logo
Ρεσιτάλ σαξοφώνου & πιάνου με τους Κατερίνα Παρπούνα και Μιχάλη Χειλίδη

Η συναυλία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στις 8:30 μ.μ., στην Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη στη Λευκωσία.

Το Windcraft Loud, με τη στήριξη της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Κύπρο, παρουσιάζει ένα εορταστικό ρεσιτάλ σαξοφώνου και πιάνου με τους ταλαντούχους νεαρούς μουσικούς Κατερίνα Παρπούνα και Μιχάλη Χειλίδη. 

Λίγο πριν το κλείσιμο της χρονιάς, το Windcraft Loud προσκαλεί το κοινό σε μια βραδιά αφιερωμένη στον ζεστό, λαμπερό ήχο του κλασικού σαξοφώνου, με τη συνοδεία πιάνου. Οι δύο μουσικοί θα παρουσιάσουν εμπνευσμένα έργα του ευρωπαϊκού και αμερικανικού ρεπερτορίου για σαξόφωνο, όπως συνθέσεις των Bozza, Iturralde και Piazzolla. 

Η σαξοφωνίστα Κατερίνα Παρπούνα, απόφοιτος του HKU Utrechts Conservatory, ξεχωρίζει για τον ζεστό ήχο, την εκφραστική της ερμηνεία και την καλλιτεχνικής της ωριμότητα. Έχει εμφανιστεί ως σολίστ και μέλος συνόλων μουσικής δωματίου σε Ολλανδία, Γερμανία, Ελλάδα και Κύπρο, ερμηνεύοντας ευρύ φάσμα κλασικών και σύγχρονων έργων, ενώ σήμερα δραστηριοποιείται ως ερμηνεύτρια και παιδαγωγός. 

Ο πιανίστας Μιχάλης Χειλίδης, απόφοιτος του University of Nottingham και κάτοχος ανωτέρων διπλωμάτων ABRSM, έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς χώρους στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Κύπρο – μεταξύ των οποίων το Royal Albert Hall – και έχει συμπράξει με τη Nottingham Philharmonic Orchestra. Με ευαισθησία, τεχνική αρτιότητα και καλλιτεχνική ευελιξία, διαγράφει σταθερή πορεία ως ερμηνευτής και εκπαιδευτικός. 

Οι δύο καλλιτέχνες αποτελούν το ντουέτο Ivory Echoes, ένα σύνολο αφιερωμένο σε ζεστές, ατμοσφαιρικές και συναισθηματικά πλούσιες ερμηνείες έργων για σαξόφωνο και πιάνο. 

Με αυτήν τη συναυλία, το Windcraft Loud αποχαιρετά τη χρονιά και προετοιμάζεται για ένα δημιουργικό 2026, έτος που συμπίπτει με τα 10χρονα του οργανισμού και την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, προμηνύοντας νέες ευρωπαϊκές συνεργασίες και καλλιτεχνικές ανταλλαγές. 

Ημερομηνία: Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, 8.30μ.μ. 

Τοποθεσία: Αίθουσα Μελίνα Μερκούρη, Αθηνάς 1016, Λευκωσία 

Ελεύθερη είσοδος. Ακολουθεί δεξίωση.  

Πληροφορίες: 22-377748, www.windcraftloud.com

