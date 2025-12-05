Η Sylvia Robyn ταξιδεύει στο Beyond DisDance: Προβολή Ταινίας & έκθεση σε συνεργασία με το Queer Wave

Δημοσιεύθηκε 05.12.2025 14:53

Με στόχο την εξερεύνηση των τομών μεταξύ crip και queer, το φεστιβάλ Beyond DisDance παρουσιάζει στο φετινό του πρόγραμμα δύο δράσεις σε συνεργασία με το Queer Wave.

Την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 στον Πολυχώρο Συνεργείο στη Λεμεσό, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει στις 20:30 το ντοκιμαντέρ «Σύλβια Ρόμπυν» του Παναγιώτη Ευαγγελίδη, παρουσία της ομώνυμης πρωταγωνίστριας. Από τις 18:00 την ίδια μέρα, στον ίδιο χώρο θα φιλοξενείται και η έκθεση Seeing (Me) Through, που θα συνοδεύσει θεματικά την προβολή, με όλα τα έργα να εξερευνούν την εμπειρία του αυτισμού.20:30 Προβολή Ταινίας: «Σύλβια Ρόμπυν».

Η ευαίσθητη ματιά του Παναγιώτη Ευαγγελίδη άγγιξε καρδιές και συζητήθηκε μακράν στο φετινό Queer Wave, στην παρουσία του σκηνοθέτη, με το «Σύλβια Ρόμπυν» να αποσπά και το Βραβείο Κοινού για Καλύτερο Ντοκιμαντέρ. Η ταινία εξερευνά τη διαρκή μεταμόρφωση, ανακάλυψη και επαναπροσδιορισμό του εαυτού μέσα από τη φροντιστική και ενδόμυχη παρατήρηση της καθημερινότητας της Σύλβια Ρόμπυν Γιόντη, μιας αυτιστικής και μη-δυαδικής τρανς καλλιτέχνιδας που ζει στην Ελλάδα.

Η προβολή στο Beyond DisDance θα γίνει στην παρουσία της πρωταγωνίστριας, η οποία θα παρευρεθεί για ανοιχτή συζήτηση με το κοινό, και θα μοιραστεί στο χώρο αντικείμενα από την καθημερινότητά της. Τα αντικείμενα αυτά θα αποτελέσουν μέρος της παράλληλης έκθεσης που θα φιλοξενηθεί στο Συνεργείο, αλλά και ένα μέσο απτικής ξενάγησης πριν την προβολή, για άτομα με περιορισμένη όραση.

Το ντοκιμαντέρ θα παρουσιαστεί στα πλαίσια μιας χαλαρής προβολής (relaxed screening), που θα δημιουργεί ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον, προσαρμοσμένο στις ανάγκες νευροδιαφορετικών ατόμων αλλά και ατόμων που νιώθουν μεγαλύτερη άνεση σε μια λιγότερο «επίσημη» συνθήκη θέασης. Μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει: χαμηλότερη ένταση ήχου, χαμηλό φωτισμό (μη απόλυτο σκοτάδι) και ελευθερία κίνησης και πιο αυθεντικής έκφρασης στο χώρο.

18:00–20:00: Έκθεση: Seeing (Me) ThroughΗ Seeing (Me) Through είναι μια τρίπτυχη σειρά πορτρέτων που εξερευνά τον αυτισμό μέσα από καθημερινές στιγμές. Με έργα των Μαρία Φιλίππου, Σύλβια Ρόμπυν Γιόντη και Mel Baggs, η έκθεση αμφισβητεί τις ικανιστικές (ableist) προσδοκίες σχετικά με το πώς «πρέπει» να μοιάζει η ορατότητα. Αντί να δραματοποιούν ή να εξηγούν τον όρο “αυτισμός”, οι καλλιτέχνες αποκαλύπτουν μικρές, προσωπικές στιγμές ή και αντικείμενα - λεπτομέρειες που μπορεί να φαίνονται συνηθισμένες ή ασήμαντες για κάποια άτομα, αλλά λειτουργούν ως πράξεις αντίστασης απέναντι στις επιβαλλόμενες κανονικότητες. Σε αυτόν τον αντι-θεαματικό χώρο, η έκθεση καλεί το κοινό να προσεγγίσει την έννοια της ταυτότητας με τους δικούς της όρους: όχι για να την αποκωδικοποιήσει, αλλά για να γίνει μάρτυρας στο ξεδίπλωμά της.

Σχετικά με τη διοργάνωση

Το Beyond DisDance είναι ένα φεστιβάλ παραστατικών τεχνών αφιερωμένο σε συμπεριληπτικά και προσβάσιμα έργα, φιλοξενώντας τόσο διεθνείς όσο και τοπικές δημιουργίες. Ξεκίνησε το 2022, με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου και επιστρέφει τον Δεκέμβριο του 2025 για την τέταρτη του έκδοση.

Το Φεστιβάλ ΛΟΑΤΚΙΑ+ Κινηματογράφου Κύπρου Queer Wave ξεκίνησε το 2020. Στα πέντε χρόνια δράσης του, το φεστιβάλ έχει προβάλει περισσότερες από 250 παγκύπριες πρεμιέρες queer ταινιών από τη διεθνή σκηνή, στηρίζοντας παράλληλα το έργο Κυπρίων κινηματογραφιστών και ντόπιων καλλιτεχνών ευρύτερα.

Είσοδος Ελεύθερη.

Διάρκεια Προβολής: 91’ + Χρόνος για ΣυζήτησηΣτοιχεία Προσβασιμότητας: Απτική ξενάγηση. Ζωντανή περιγραφή ήχου. Υπότιτλοι σε Ελληνικά και Αγγλικά.Χαλαρή προβολή.

Facebook Event: https://fb.me/e/8lL19U4hK

Ιστοσελίδες: Queer Wave | Φεστιβάλ Beyond DisDance

ΜΚΔ: @queerwavecyprus | @polyxoros_synergeio