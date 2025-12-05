Β.Κασσιανίδου: «Η Κύπρος παίζει σημαντικό ρόλο στη βυζαντινή έρευνα»

Δημοσιεύθηκε 05.12.2025 15:26

Ανέφερε η Υφ.Πολιτισμού σε χαιρετισμό της στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών, στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας.

Η Κύπρος, με τη βαθιά της ιστορική διαστρωμάτωση και τον πλούτο της βυζαντινής και μεσαιωνικής της κληρονομιάς, προσφέρει ένα μοναδικό πλαίσιο για τη μελέτη και τον διάλογο γύρω από τις περιόδους αυτές, ανέφερε την Παρασκευή η Υφυπουργός Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου.

Σε χαιρετισμό της στο 5ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών και Μεσαιωνικών Σπουδών, στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο Λευκωσίας, η κ. Κασσιανίδου, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου, είπε ότι "η συστηματική έρευνα, η συνεργασία μεταξύ επιστημόνων και η διάδοση της γνώσης αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της αποστολής μας και στηρίζουμε με συνέπεια δράσεις που ενισχύουν την κατανόηση και ανάδειξη του παρελθόντος μας".

Η Υφυπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον επίτιμο Πρόεδρο του συνεδρίου και μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, ομότιμο καθηγητή Δημήτριο Μιχαηλίδη, σημειώνοντας ότι "η πολύχρονη και ουσιαστική συμβολή του στις βυζαντινές και μεσαιωνικές σπουδές αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους μας".

Αναφερόμενη στην προσωπική της σχέση με τον ομότιμο καθηγητή, η κ. Κασσιανίδου είπε ότι "με τον Δημήτρη είμασταν συνάδελφοι για πολλά χρόνια, από τα πρώτα βήματα της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας, και, μας συνδέουν ισχυροί δεσμοί φιλίας".

"Προσωπικά θα είμαι πάντα ευγνώμων στον Δημήτρη για όλα, αφού από την αρχή της καριέρας μου στάθηκε δίπλα μου ως ένας πολύτιμος μέντορας", ανέφερε η Υφυπουργός, η οποία υπό αυτή της την ιδιότητα, ευχαρίστησε τον Δημήτριο Μιχαηλίδη "για όλα όσα έχει κάνει και προσφέρει στον τόπο του".

Καταλήγοντας, ευχήθηκε "οι εργασίες του συνεδρίου να είναι παραγωγικές, να δημιουργήσουν νέες γέφυρες συνεργασίας και να εμπλουτίσουν ακόμη περισσότερο το πεδίο της έρευνας".