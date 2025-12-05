Παράθυρο logo
Δημοσιεύθηκε 05.12.2025 10:13
Electric Dreams: Η νέα, ομαδική έκθεση της Isnotgallery

Η Isnotgallery παρουσιάζει για τα Χριστούγεννα του 2025 την ομαδική εικαστική έκθεση Electric Dreams, μια πολυδιάστατη πρόταση που συνεχίζει και διευρύνει τον διάλογο που άνοιξε το καλοκαίρι με την έκθεση «Στον παράδεισο έχω σημαδέψει ένα νησί», η οποία παρουσιάστηκε στο Almyra Boutique Hotel τον Αύγουστο του 2025.

Οι δύο εκθέσεις συνδέονται οργανικά, καθώς αρκετά από τα έργα που παρουσιάστηκαν στο Almyra επανέρχονται στο δημόσιο χώρο της πρωτεύουσας, ενταγμένα πλέον σε ένα νέο επιμελητικό πλαίσιο. Στην Electric Dreams ενσωματώνονται επιπλέον έργα και νέες συμμετοχές καλλιτεχνών που συνομιλούν θεματικά και αισθητικά με την προηγούμενη έκθεση, επεκτείνοντας την αφήγηση και μεταφέροντάς την σε ένα διαφορετικό χωρικό και συναισθηματικό περιβάλλον.

Τα έργα που επιλέγονται συγκροτούν ένα μωσαϊκό κοινωνικών και προσωπικών αφηγήσεων, όπου ο θεατής καλείται να προβληθεί, να αναγνωριστεί και να επαναδιαπραγματευτεί τη δική του θέση μέσα στον σύγχρονο κόσμο. Η έκθεση επιχειρεί να συλλάβει το εύθραυστο σημείο συνάντησης μεταξύ του συλλογικού και του ατομικού, του ονείρου και της πραγματικότητας, της μνήμης και της επιθυμίας.

Έργα που ταξίδεψαν και παρουσιάστηκαν το καλοκαίρι στο Almyra, αλλά και έργα που έχουν ήδη εκτεθεί σε διεθνείς χώρους και γκαλερί του εξωτερικού, συναντούν τώρα το κοινό της Λευκωσίας. Η συνύπαρξή τους δημιουργεί ένα νέο εικαστικό τοπίο για την πόλη, ενισχύοντας τον πολιτιστικό διάλογο και επανατοποθετώντας την Isnotgallery ως έναν ενεργό κόμβο σύγχρονης δημιουργίας.

Η έκθεση φιλοδοξεί να χαρτογραφήσει τάσεις, ανησυχίες και εικαστικές κατευθύνσεις της σύγχρονης κυπριακής σκηνής.

Οι Καλλιτέχνες:

Ελύσια Αθανάτου / Βασίλης Βασιλειάδης / Στέλιος Βότσης / Θεανώ Γιαννέζη / Μαρία Κοφτερού / Χαρούλα Νικολαίδου / Χριστίνα Παπαϊωάννου / Γιάννης Σακέλλης / Κωνσταντίνος Στεφάνου / Πανίκος Τεμπριώτης / Αλέκος Φασιανός / Σάββας Χριστοδουλίδης / Erro / Arshak Sarkissian

Εγκαίνια: Παρασκευή, 12 Δεκεμβρίου, 19:30

Διάρκεια: 12 Δεκεμβρίου – 6 Ιανουαρίου 2026

 

