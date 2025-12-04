Απρόσωπες φιγούρες και κλεμμένος Ιησούς: Γιατί η φάτνη των Βρυξελλών είναι τόσο αμφιλεγόμενη;

Δημοσιεύθηκε 04.12.2025 12:14

Με τον Δεκέμβριο να έχει ήδη ξεκινήσει, οι σκηνές της γέννησης του Χριστού επιστρέφουν στις χριστουγεννιάτικες αγορές σε όλη την Ευρώπη.

Στις Βρυξέλλες, η εγκατάσταση ενός νέου σκηνικού της γέννησης στην Grand-Place της πόλης εξελίχθηκε σε σκάνδαλο με την κλοπή της φιγούρας του βρέφους Ιησού.

Η φιγούρα κλάπηκε από την κούνια του μεταξύ αργά το βράδυ της Παρασκευής και νωρίς το πρωί του Σαββάτου, μετά από ημέρες αναταραχής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχετικά με την απεικόνιση των ιερών χαρακτήρων της σκηνής χωρίς πρόσωπα.

Όλα ξεκίνησαν με την επιθυμία για αλλαγή μετά από 25 χρόνια με το ίδιο σκηνικό της γέννησης στο παλιό ιστορικό κέντρο της πρωτεύουσας. Ένας εκπρόσωπος της Brussels Major Events, του διοργανωτή της χριστουγεννιάτικης αγοράς της πόλης, δήλωσε στην Brussels Times ότι το σκηνικό «χρειαζόταν επανεξέταση».

Το νέο έργο της γερμανικής καταγωγής καλλιτέχνιδας Victoria-Maria Geyer εγκρίθηκε τόσο από την τοπική καθολική εκκλησία όσο και από τον Δήμο των Βρυξελλών.

Η Geyer — η οποία περιγράφει τον εαυτό της ως καθολική — δημιούργησε τις φιγούρες της φάτνης από ανακυκλωμένα υφάσματα και παρέλειψε τα αναγνωρίσιμα χαρακτηριστικά, με την ελπίδα ότι «κάθε καθολικός, ανεξάρτητα από το υπόβαθρο ή την καταγωγή του, θα μπορεί να ταυτιστεί» με τη βιβλική ιστορία της γέννησης του Χριστού, όπως είπε.

Ωστόσο, το έργο τέχνης και το μήνυμά του δεν άρεσαν σε όλους και γρήγορα ξέσπασε μια διαμάχη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πριν ακόμη εγκαινιαστεί επίσημα.

«Έχουμε φτάσει στο ναδίρ... και συνεχίζουμε να βυθιζόμαστε», δήλωσε ο Βέλγος ποδοσφαιριστής Thomas Meunier στο X, ενώ ο Georges-Louis Bouchez, επικεφαλής του δεξιού κόμματος Μεταρρυθμιστικό Κίνημα (MR), χαρακτήρισε τη σκηνή της γέννησης του Geyer ως «ανοησία και προσβολή των παραδόσεών μας».

Σύγκρινε τα αγάλματα με τους ανθρώπους που αποκάλεσε «ζόμπι» και που συναντά κανείς στους σιδηροδρομικούς σταθμούς των Βρυξελλών.

Το κόμμα του, που συμμετέχει στην κυβερνητική συμμαχία του Βελγίου, ξεκίνησε μια εκστρατεία συλλογής υπογραφών ζητώντας την απομάκρυνση των αγαλμάτων.

Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, λίγες ώρες πριν από την κλοπή, ο Philippe Close και ο κοσμήτορας του καθεδρικού ναού των Αγίων Μιχαήλ και Γκουντούλα της πόλης, Benoit Lobet, προσπάθησαν να κατευνάσουν τις εντάσεις και έδειξαν την υποστήριξή τους στην καλλιτέχνη.

«Κατά τη διάρκεια αυτής της χριστουγεννιάτικης περιόδου, όλοι πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο», δήλωσε ο δήμαρχος του Σοσιαλιστικού Κόμματος.

Οι βελγικές αρχές ερευνούν την κλοπή και έχουν ήδη αντικαταστήσει το μωρό Ιησού στη φάτνη. Οι διοργανωτές και η ασφάλεια έχουν υποσχεθεί να παρακολουθούν πιο προσεκτικά τη φάτνη.

ΠΗΓΗ: euronews,com