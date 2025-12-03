Ομαδική έκθεση «December» στη γκαλερί Stand in Line – Art Space

Δημοσιεύθηκε 03.12.2025 12:38

Η έκθεση παρουσιάζει μια εκλεκτική επιλογή από έργα ιστορικών, καταξιωμένων, σύγχρονων και ανερχόμενων δημιουργών, τα οποία στη σύνθεσή τους δημιουργούν ένα κοινό έδαφος. Πέρα από τις διαφορετικές γενιές, οπτικές και επιρροές τα έργα παρουσιάζουν μια ποικιλία προσεγγίσεων που αναδεικνύει τη δημιουργική ενέργεια της κυπριακής σκηνής και τη συνεχή ανανέωσή της.

Η έκθεση προσφέρει στο κοινό μια προσεκτικά επιμελημένη επιλογή έργων που συνδυάζουν αισθητική αξία και συλλεκτικό ενδιαφέρον. Από τη λεπτομέρεια και την αυτονομία του κάθε έργου έως τη συλλογική δυναμική της πρότασης, η έκθεση συνδυάζει καλλιτεχνικό βάθος με εμπορική δυναμική.

Στόχος της είναι να αναδείξει τη ζωντανή δύναμη του κυπριακού εικαστικού χώρου και να φέρει το κοινό - συλλέκτες, φίλους της τέχνης και επαγγελματίες του χώρου - σε άμεση επαφή με έργα υψηλής αισθητικής και επενδυτικής αξίας. Δημιουργεί έτσι έναν χώρο όπου συνυπάρχουν καταξιωμένοι δημιουργοί και νέες φωνές, υπογραμμίζοντας τη συνέχεια και την εξέλιξη της κυπριακής τέχνης, και διατυπώνοντας μια ουσιαστική πρόταση για την αγορά και το μέλλον της.

Σε μια στιγμή που σηματοδοτεί το τέλος μιας χρονιάς και την αρχή μιας νέας, η έκθεση ‘decem’ υπενθυμίζει τον κυκλικό ρυθμό της συνέχειας ανάμεσα σε ό,τι ολοκληρώνεται και σε ό,τι ξεκινά.

Καλλιτέχνες: Ραΐσσα Αγγελή/Έβελυν Αναστασίου/Μαρία Ανδρέου/Λία Βογιατζή/Θεόδουλος Γρηγορίου/Κυριάκος Θεοχάρους/Ελίνα Ιωάννου/Σωτήρης Καλλής/Τηλέμαχος Κάνθος/Ανδρέας Καραγιάν/Γλαύκος Κουμίδης/Νίκος Κουρούσιης/Χρίστος Κυριακίδης/Κυριακή Κώστα /Άγγελος Μακρίδης/Μαριέττα Μαυροκορδάτου/Ρέα Μπέιλι/ Έλενα Παναγίδου /Σοφία Παπακώστα/ Νικολέττα Παπαμιχαήλ/Μαίρη Πλάντ/ Έφη Σαββίδου/Μελίνα Σουκιούρογλου/Σύμης Σουκιούρογλου/Κώστα Στάθης/ Λευτέρης Τάπας /Βαλεντίνος Χαραλάμπους/Όθωνας Χαραλάμπους/Horst Weierstall

Canopy Studio

Το Canopy Studio λειτουργεί ως ένα ερευνητικό και επιμελητικό εργαστήριο που εξερευνά τις δυνατότητες δημιουργίας εφήμερων εικαστικών χώρων, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε χωρικό επίπεδο. Μέσα από ευέλικτες και προσωρινές διατάξεις, το studio προσφέρει ένα προσαρμόσιμο περιβάλλον, ένα στέγαστρο θαλπωρής μέσα στην εφήμερη και μεταβλητή του φύση.

Το Canopy Studio αναπτύσσεται σε ένα χώρο προσωρινής αλλά σημαντικής συνύπαρξης: ένα σημείο όπου η τέχνη, η καινοτομία και η συλλογικότητα βρίσκουν κοινό έδαφος για να αναπτυχθούν.

Info

Εγκαίνια: Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, 19.00, Γκαλερί Stand in Line | 26Α Μετοχίου, Άγιος Ανδρέας Λευκωσία

Ημερομηνίες: 10 Δεκεμβρίου 2025 – 24 Ιανουαρίου 2026

Επιμέλεια: canopy studio

Ώρες Λειτουργίας:

Τρίτη - Παρασκευή 16.30 – 19.00 μ.μ. (πρωινά με ραντεβού)

Σάββατο 10.30 - 13.00 μ.μ.

Τηλ. +357 99412000, www.standinlineartspace.com.