Προβολή του ντοκιμαντέρ «Behind the Headlines/Hinter Den Schlagzeilen» στο Ινστιτούτο Γκαίτε

Δημοσιεύθηκε 03.12.2025 13:26

Στα πλαίσια της έκθεσης FAKELESS, το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου παρουσιάζει το ντοκιμαντέρ “Behind the Headlines” (2021) σε σκηνοθεσία Ντάνιελ Σάγκερ. Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 στις 7μ.μ. στο Ινστιτούτο Γκαίτε στη Λευκωσία. Θα ακολουθήσει συζήτηση εμπειρογνωμόνων με τη Λουκία Ταξιτάρη (Fact Check Cyprus) και τον Χριστόφορο Χριστοφόρου.

Η ταινία BEHIND THE HEADLINES/ HINTER DEN SCHLAGZEILEN ρίχνει μια ματιά στα παρασκήνια της ερευνητικής δημοσιογραφίας και παρουσιάζει τις προκλήσεις κατά την αναζήτηση της αλήθειας. Για το ντοκιμαντέρ η μεγαλύτερη εφημερίδα της Γερμανίας ανοίγει για πρώτη φορά τις πόρτες της στο παγκοσμίου φήμης τμήμα ερευνών της και επιτρέπει μια στενή ματιά στις διαδικασίες εργασίας, οι οποίες κανονικά διεξάγονται με αυστηρή μυστικότητα. Η ταινία συμβάλλει σημαντικά στη συζήτηση σχετικά με την αξιοπιστία και τον ρόλο των μέσων ενημέρωσης στις δημοκρατικές κοινωνίες.

Στην εκδήλωση θα είναι παρούσα η Λουκία Ταξιτάρη από το Fact Check Cyprus, η οποία θα ενημερώσει για τη δουλειά της και θα απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την εξακρίβωση πληροφοριών και την καταπολέμηση των ψευδών ειδήσεων. Επιπλέον, στη συζήτηση εμπειρογνωμόνων θα συμμετέχει ο Χριστόφορος Χριστοφόρου, ο οποίος είναι ειδικός σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου, κανονισμών και πολιτικών για τα μέσα ενημέρωσης, καθώς και καταξιωμένος αναλυτής πολιτικών και εκλογικών θεμάτων.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί το κλείσιμο της έκθεσης FAKELESS, η οποία στοχεύει στη βελτίωση της συνειδητής χρήσης των ειδήσεων και των μέσων ενημέρωσης από ανθρώπους όλων των γενεών. Πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε την εσφαλμένη πληροφόρηση και την παραπληροφόρηση; Πώς μπορούμε να ελέγξουμε αν οι πληροφορίες είναι ακριβείς; Πώς πρέπει να μιλάμε σε ανθρώπους που πιστεύουν σε συνωμοσίες; Το FAKELESS σας βοηθά να βρείτε απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα για να αποκτήσετε «ανοσία» στην παραπληροφόρηση. Η έκθεση υλοποιείται από το Ινστιτούτο Γκαίτε σε συνεργασία με τον οργανισμό Kunsht (Ουκρανία).

ΠΡΟΒΟΛΗ & ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, 7μ.μ.

ΕΚΘΕΣΗ FAKELESS: Μέχρι τις 6 Δεκεμβρίου 2025. Ώρες λειτουργίας: Τετ–Παρ 5 μ.μ.–7 μ.μ., Σαβ 11 π.μ.–2 μ.μ..

ΤΟΠΟΣ: Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, Μάρκου Δράκου 21, 1102 Λευκωσία

ΓΛΩΣΣΑ: Ταινία στα γερμανικά με αγγλικούς υπότιτλους. Συζήτηση στα αγγλικά

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: Ελεύθερη είσοδος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +357 22 674606, kultur-nikosia@goethe.de, www.goethe.de/kypros, https://fakeless.org/