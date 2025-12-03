Παράθυρο logo
Πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ «Ο Κόσμος Μικραίνει»
Δημοσιεύθηκε 03.12.2025 11:30
Πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ «Ο Κόσμος Μικραίνει»

Όταν η Επιστήμη Συναντά την Κυπριακή Παράδοση

Με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε την πρώτη προβολή του ντοκιμαντέρ «Ο Κόσμος Μικραίνει», μια μοναδική κινηματογραφική εμπειρία που φέρνει στο φως τη συναρπαστική και συνάμα άγνωστη ιστορία ενός ζώου που συνδέθηκε όσο λίγα με τον κυπριακό αγροτικό πληθυσμό. 

Σε παραγωγή της Juno12 και σκηνοθεσία Μάρκου Κάσσινου, το ντοκιμαντέρ στηρίζεται στα επιστημονικά ευρήματα του ερευνητικού προγράμματος ARETI, το οποίο υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών καιτο Ινστιτούτο Πληθυσμιακής Γενετικής στο Δουβλίνο. Αντλώντας υλικό από την αρχαιολογία, τη γενετική, την ιστορία και την προφορική παράδοση, το ντοκιμαντέρ φωτίζει γνωστές και άγνωστες πτυχές της πορείας ενός ζώου που αποτέλεσε για αιώνες τον πιο πιστό σύμμαχο του Κύπριου γεωργού. «Ο Κόσμος Μικραίνει» δεν αποτελεί απλά ένα νοσταλγικό ταξίδι στον χρόνο. Είναι μια ταινία μικρού μήκους, που μέσα από τη δύναμη της εικόνας και του ήχου, αναδεικνύει τις επιπτώσεις της απώλειας της αγροβιοποικιλότητας, οικολογικές και πολιτιστικές, και υμνεί τον διαχρονικό δεσμό ανάμεσα στον άνθρωπο και τα ζώα εργασίας.

Η πρώτη προβολή θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 10 Δεκεμβρίου, στις 18:30, στον Κινηματογράφο «Πάνθεοn» στη Λευκωσία. Μετά την προβολή, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε ανοιχτή συζήτηση με τον σκηνοθέτη, τους σεναριογράφους και τους βασικούς συντελεστές της ταινίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η παραγωγή στηρίχθηκε από το A. G. Leventis Foundation, το Cyprus Environment Foundation, τον Παγκύπριο Οργανισμό Αγελαδοτρόφων,το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, την Υπάτη Αρμοστεία της Ινδίας και τον Σύνδεσμο Εκτροφέων Ντόπιας Φυλής Βοοειδών. Η προβολή τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

