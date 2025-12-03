«Fluid Persistence» : Ομαδική έκθεση στο NiMAC με θέμα το νερό

Η έκθεση Fluid Persistence, που ανοίγει στις 12 Δεκεμβρίου 2025 στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη [NiMAC], ξεκινά από δύο καίρια σημεία αναφοράς: τη δήλωση του John Burns στην Daily Mail το 1943, όπου περιγράφει τον ποταμό Τάμεση ως «υγρή ιστορία», και το βιβλίο της δημοσιογράφου Erica Gies, Water Always Wins (2021), το οποίο μας καλεί να αναλογιστούμε τις επιθυμίες του ίδιου του νερού. Το νερό, μια ζωτική αλλά απρόβλεπτη δύναμη, τρέφει οικοσυστήματα, διαμορφώνει τοπία και ρέει μέσα από ανθρώπινα και μη ανθρώπινα σώματα, ενώ αντιστέκεται σε κάθε προσπάθεια ελέγχου σε μια εποχή ταχείας ανάπτυξης και κλιματικής αστάθειας. Σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα «Τι θέλει το νερό;» αποκτά ιδιαίτερη σημασία.
Η έκθεση Fluid Persistence παρουσιάζει δεκαεννέα σύγχρονους/ες καλλιτέχνες/ιδες, των οποίων το έργο ανταποκρίνεται άμεσα ή έμμεσα στις παραπάνω ιδέες. Πιο συγκεκριμένα τα έργα διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία, την γεωπολιτική του δύναμη, καθώς και τη σκοτεινή, στοιχειωτική και βαθιά μεταμορφωτική του φύση που πηγάζει από το γεγονός ότι είμαστε σώματα νερού.
Με αφετηρία την Κύπρο αλλά με απήχηση πολύ πέρα από αυτήν, η έκθεση φέρνει σε διάλογο τοπικές ιστορίες ποταμών, θαλασσών, υγροτόπων, πηγαδιών, φραγμάτων και υδάτινων οδών με ευρύτερα περιβαλλοντικά και γεωπολιτικά πλαίσια. Από αρχαίους μύθους μέχρι αποικιακές υποδομές και κρυφές υδάτινες ροές, το νερό αναδύεται ως αγωγός δύναμης και φορέας αναμνήσεων, ψιθύρων και χαμένων ζωών. Οι συμμετέχοντες/ουσες καλλιτέχνες/ιδες εντοπίζουν αδρανείς ποταμούς και πηγές στη Λευκωσία, καταγράφουν προφορικές μαρτυρίες, φωτογραφίζουν διαβρωμένες πέτρινες επιφάνειες και χαρτογραφούν υγροβιότοπους και ακτογραμμές που έχουν σημαδευτεί από εδαφικό έλεγχο και οικολογικές αλλαγές. Άλλοι/ες χρησιμοποιούν το νερό συμβολικά για να εκφράσουν τη θλίψη, την επιθυμία, την ελευθερία και την κάθαρση.
Τελικά, η έκθεση Fluid Persistence αναδεικνύει τη ρευστότητα ως μέθοδο και μεταφορά: η έκθεση ξετυλίγεται ως ένας ρευστός χώρος όπου οι ιστορίες επεκτείνονται, οι αναμνήσεις αναδύονται και οι σιωπηλές εντάσεις αποκαλύπτονται μέσα από πραγματικές και φανταστικές ιστορίες που ανατρέπουν οικίες γεωγραφίες. Οι επισκέπτες/τριες καλούνται να εξερευνήσουν αυτές τις πολυεπίπεδες, συχνά παραγνωρισμένες αφηγήσεις του τόπου, που αναδεικνύουν τη ρευστότητα όχι μόνο ως φυσική συνθήκη αλλά και ως μορφή αφήγησης που μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, κατοικούμε και κατανοούμε τον κόσμο.
Η έκθεση χρηματοδοτείται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, του Υφυπουργείου Πολιτισμού, το Ίδρυμα Πιερίδη και το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη. Όλες οι εκδηλώσεις του παράλληλου προγράμματος είναι δωρεάν για το κοινό.
Καλλιτέχνες: Έλενα Αδάμου, Alev Adil, Ιωάννης Αριστοτέλους, Χαράλαμπος Αρτέμης, Δαμιανός Ζησίμου, Παύλος Ιωαννίδης, Στέλιος Καλλινίκου, Nurtane Karagil, Μαρίνα Κασσιανίδου, Κυριακή Κώστα, Νικόλας Λαμπούρης, Μαρία Λοϊζίδου, Ελένη Μούζουρου, PASHIAS, Αλέξανδρος Πισσούριος, Σωκράτης Σωκράτους, Κωνσταντίνος Ταλιώτης, Μαριάννα Χριστοφίδη, Μικέλλα Ψαρά
Επιμελήτρια: Δρ. Έλενα Στυλιανού
Ερευνητικά πρότζεκτς:
Δρ. Ευανθία Τσελίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
Δρ. Esra Plümer, Ιστορικός Τέχνης, Συγγραφέας-Ερευνήτρια
Παράλληλο πρόγραμμα
Περφόρμανς | 5-star
PASHIAS
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 | 19:30
Ξεναγήσεις
Δρ. Έλενα Στυλιανού
Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 | 18:00 | Ελληνικά
Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 | 18:00 | Αγγλικά
Κρατήσεις: 22797400 (Δευ-Παρ 9:00 – 14:30)
Διάλεξη | For All Waters: Intro to Blue Humanities | Αγγλικά
Δρ. Lowell Duckert
Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Delaware
Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026
Κρατήσεις: 22797400 (Δευ-Παρ 9:00 – 14:30)
Η διάλεξη οργανώνεται με την στήριξη του Πανεπιστημίου Κύπρου
Εργαστήρια | Λήθη
Μαρία Καμπέρη και Δημήτρης Γιασεμίδης
Το εργαστήριο Λήθη αποτελεί μια εξερεύνηση της μνήμης, όπου η κίνηση γίνεται μέσο αναζήτησης και αναστοχασμού.
Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026
Για παιδιά 5 – 10 χρονών | 10:30 – 11:30
Για ενήλικες | 12:00 – 13:00
Κρατήσεις: 22797400 (Δευ-Παρ 9:00 – 14:30)
Περίπατος | The veins beneath our feet | Ελληνικά
Δρ. Ευανθία Τσελίκα
Ο περίπατος εστιάζει στο πώς τα νερά του Πεδιαίου έχουν διαμορφώσει την ιστορία της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας.
Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 | 10:30
Σημείο εκκίνησης: NiMAC
Κρατήσεις: 22797400 (Δευ-Παρ 9:00 – 14:30)
Συζήτηση | Liquid Histories | Αγγλικά
Δρ. Ευανθία Τσελίκα, Δρ. Avi Betz-Heinemann, Δρ. Esra Plümer και Δρ. Σταυρούλα Μιχαήλ
Συντονισμός: Δρ. Έλενα Στυλιανού
Σάββατο 25 Απριλίου 2026 | 11:00
Κρατήσεις: 22797400 (Δευ-Παρ 9:00 – 14:30)
Η συζήτηση οργανώνεται με την στήριξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου
Περφόρμανς | MELUSINE
Μαριλένα Ζακχαίου
Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 | 18:00
Το MELUSINE είναι μια περφόρμανς που συνδυάζει ποιητικά αποσπάσματα, οικολογικά δεδομένα και μυθική αφήγηση με σκοπό να εξερευνήσει τον υδρολογικό, αποικιακό και έμφυλο έλεγχο.
Κρατήσεις: 22797400 (Δευ-Παρ 9:00 – 14:30)
Προβολές και Συζήτηση | Contesting Migration
Έφη Σαββίδη και Όλγα Δημητρίου
Κυριακή 10 Μαΐου 2026 | 19:00 | Θέατρο Πόλης
Μια σειρά τεσσάρων ταινιών που εξερευνούν τις πολιτικές και κοινωνικές δυναμικές γύρω από την υποδοχή προσφύγων στη Μεσόγειο, στο πλαίσιο των ερευνητικών έργων «Contesting Migration» και «MEDRECEPTIONS». Οι ταινίες φωτίζουν το πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές ελέγχου συνόρων και ασύλου επηρεάζουν μικρές κοινότητες και τις αντιπαραθέσεις που αναπτύσσονται εκεί.
Κρατήσεις: 22797400 (Δευ-Παρ 9:00 – 14:30)
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για φοιτητές
Σχεδιασμός και υλοποίηση: Έλενα Παναγιώτου (μουσειοπαιδαγωγός)
Ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση, το πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία να διερευνηθεί η πολύπλευρη φύση του νερού μέσω της αλληλεπίδρασης με τα έργα της έκθεσης καθώς και έννοιες που σχετίζονται με την ταυτότητα, τον τόπο και τις αφηγήσεις των νησιωτικών οικοσυστημάτων.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Δρ. Άντρη Σάββα, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Η ημέρα και η ώρα κάθε προγράμματος (μέγιστος αριθμός 20 συμμετέχοντες/ουσες) θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τη μουσειοπαιδαγωγό.
Κρατήσεις και πληροφορίες: 99883150
Εγκαίνια: 12 Δεκεμβρίου 2025, 19:00 @
Διάρκεια: 12 Δεκεμβρίου 2025 – 31 Μαΐου 2026
Ώρες λειτουργίας:
Τετάρτη – Σάββατο: 10:00 – 20:00
Κυριακή: 10:00 – 18:00
Δευτέρα & Τρίτη: Κλειστά
NiMAC
Παλιάς Ηλεκτρικής 19, 1016 Λευκωσία, T: 22797400
Email: info@nimac.org.cy
www.nimac.org.cy, www.facebook.com/NiMACnicosia/, @nimac_cy
Έργο κύριας εικόνας: Nurtane Karagil, Walls and Holles, 2025, Μικτή τεχνική σε χαρτί