«Fluid Persistence» : Ομαδική έκθεση στο NiMAC με θέμα το νερό

Δημοσιεύθηκε 03.12.2025 10:45

Τα έργα της έκθεσης διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία, την γεωπολιτική του δύναμη, καθώς και τη σκοτεινή, στοιχειωτική και βαθιά μεταμορφωτική του φύση που πηγάζει από το γεγονός ότι είμαστε σώματα νερού.

Η έκθεση Fluid Persistence, που ανοίγει στις 12 Δεκεμβρίου 2025 στο Δημοτικό Κέντρο Τεχνών Λευκωσίας, Συνεργασία: Ίδρυμα Πιερίδη [NiMAC], ξεκινά από δύο καίρια σημεία αναφοράς: τη δήλωση του John Burns στην Daily Mail το 1943, όπου περιγράφει τον ποταμό Τάμεση ως «υγρή ιστορία», και το βιβλίο της δημοσιογράφου Erica Gies, Water Always Wins (2021), το οποίο μας καλεί να αναλογιστούμε τις επιθυμίες του ίδιου του νερού. Το νερό, μια ζωτική αλλά απρόβλεπτη δύναμη, τρέφει οικοσυστήματα, διαμορφώνει τοπία και ρέει μέσα από ανθρώπινα και μη ανθρώπινα σώματα, ενώ αντιστέκεται σε κάθε προσπάθεια ελέγχου σε μια εποχή ταχείας ανάπτυξης και κλιματικής αστάθειας. Σε αυτό το πλαίσιο, το ερώτημα «Τι θέλει το νερό;» αποκτά ιδιαίτερη σημασία.

Στέλιος Καλλινίκου, Τόπος, 2024

Η έκθεση Fluid Persistence παρουσιάζει δεκαεννέα σύγχρονους/ες καλλιτέχνες/ιδες, των οποίων το έργο ανταποκρίνεται άμεσα ή έμμεσα στις παραπάνω ιδέες. Πιο συγκεκριμένα τα έργα διερευνούν επείγοντα ζητήματα σχετικά με την οικολογική καταστροφή, το ρόλο του νερού στην αφήγηση και τη μυθοπλασία, την γεωπολιτική του δύναμη, καθώς και τη σκοτεινή, στοιχειωτική και βαθιά μεταμορφωτική του φύση που πηγάζει από το γεγονός ότι είμαστε σώματα νερού.

Με αφετηρία την Κύπρο αλλά με απήχηση πολύ πέρα από αυτήν, η έκθεση φέρνει σε διάλογο τοπικές ιστορίες ποταμών, θαλασσών, υγροτόπων, πηγαδιών, φραγμάτων και υδάτινων οδών με ευρύτερα περιβαλλοντικά και γεωπολιτικά πλαίσια. Από αρχαίους μύθους μέχρι αποικιακές υποδομές και κρυφές υδάτινες ροές, το νερό αναδύεται ως αγωγός δύναμης και φορέας αναμνήσεων, ψιθύρων και χαμένων ζωών. Οι συμμετέχοντες/ουσες καλλιτέχνες/ιδες εντοπίζουν αδρανείς ποταμούς και πηγές στη Λευκωσία, καταγράφουν προφορικές μαρτυρίες, φωτογραφίζουν διαβρωμένες πέτρινες επιφάνειες και χαρτογραφούν υγροβιότοπους και ακτογραμμές που έχουν σημαδευτεί από εδαφικό έλεγχο και οικολογικές αλλαγές. Άλλοι/ες χρησιμοποιούν το νερό συμβολικά για να εκφράσουν τη θλίψη, την επιθυμία, την ελευθερία και την κάθαρση.

Ελένη Μούζουρου, Small scale studies: Dear water, 2025, Εγκατάσταση βίντεο 2 καναλιών σε οθόνες

Τελικά, η έκθεση Fluid Persistence αναδεικνύει τη ρευστότητα ως μέθοδο και μεταφορά: η έκθεση ξετυλίγεται ως ένας ρευστός χώρος όπου οι ιστορίες επεκτείνονται, οι αναμνήσεις αναδύονται και οι σιωπηλές εντάσεις αποκαλύπτονται μέσα από πραγματικές και φανταστικές ιστορίες που ανατρέπουν οικίες γεωγραφίες. Οι επισκέπτες/τριες καλούνται να εξερευνήσουν αυτές τις πολυεπίπεδες, συχνά παραγνωρισμένες αφηγήσεις του τόπου, που αναδεικνύουν τη ρευστότητα όχι μόνο ως φυσική συνθήκη αλλά και ως μορφή αφήγησης που μετασχηματίζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε, κατοικούμε και κατανοούμε τον κόσμο.

Η έκθεση χρηματοδοτείται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού, του Υφυπουργείου Πολιτισμού, το Ίδρυμα Πιερίδη και το Ίδρυμα Α.Γ. Λεβέντη. Όλες οι εκδηλώσεις του παράλληλου προγράμματος είναι δωρεάν για το κοινό.

Alev Adil, The Groundwater Theory of Anxiety, 2025, Ψηφιακή ταινία, Χωρίς ήχο

Καλλιτέχνες: Έλενα Αδάμου, Alev Adil, Ιωάννης Αριστοτέλους, Χαράλαμπος Αρτέμης, Δαμιανός Ζησίμου, Παύλος Ιωαννίδης, Στέλιος Καλλινίκου, Nurtane Karagil, Μαρίνα Κασσιανίδου, Κυριακή Κώστα, Νικόλας Λαμπούρης, Μαρία Λοϊζίδου, Ελένη Μούζουρου, PASHIAS, Αλέξανδρος Πισσούριος, Σωκράτης Σωκράτους, Κωνσταντίνος Ταλιώτης, Μαριάννα Χριστοφίδη, Μικέλλα Ψαρά

Επιμελήτρια: Δρ. Έλενα Στυλιανού

Ερευνητικά πρότζεκτς:

Δρ. Ευανθία Τσελίκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Σχεδιασμού και Πολυμέσων, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Δρ. Esra Plümer, Ιστορικός Τέχνης, Συγγραφέας-Ερευνήτρια

Χαράλαμπος Αρτέμης, Les sondes sont exprimées en metres, 2025, Εγκατάσταση μικτών μέσων

Παράλληλο πρόγραμμα

Περφόρμανς | 5-star

PASHIAS

Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 | 19:30

Ξεναγήσεις

Δρ. Έλενα Στυλιανού

Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 | 18:00 | Ελληνικά

Τετάρτη 22 Απριλίου 2026 | 18:00 | Αγγλικά

Κρατήσεις: 22797400 (Δευ-Παρ 9:00 – 14:30)

Έλενα Αδάμου, Sii Dolce con Me (Be Sweet with Me), 2025, Devoré σε μετάξι και βελούδο βισκόζης, κεντήματα, νήματα βαμβακιού και βισκόζης, βαμμένα με φυσικά χρώματα

Διάλεξη | For All Waters: Intro to Blue Humanities | Αγγλικά

Δρ. Lowell Duckert

Αναπληρωτής Καθηγητής Αγγλικής Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Delaware

Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026

Κρατήσεις: 22797400 (Δευ-Παρ 9:00 – 14:30)

Η διάλεξη οργανώνεται με την στήριξη του Πανεπιστημίου Κύπρου

Εργαστήρια | Λήθη

Μαρία Καμπέρη και Δημήτρης Γιασεμίδης

Το εργαστήριο Λήθη αποτελεί μια εξερεύνηση της μνήμης, όπου η κίνηση γίνεται μέσο αναζήτησης και αναστοχασμού.

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026

Για παιδιά 5 – 10 χρονών | 10:30 – 11:30

Για ενήλικες | 12:00 – 13:00

Κρατήσεις: 22797400 (Δευ-Παρ 9:00 – 14:30)

Νικόλας Λαμπούρης, The Snake Hill 1877, 2025, Αρχειακή εκτύπωση με χρωστικές ουσίες

Περίπατος | The veins beneath our feet | Ελληνικά

Δρ. Ευανθία Τσελίκα

Ο περίπατος εστιάζει στο πώς τα νερά του Πεδιαίου έχουν διαμορφώσει την ιστορία της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας.

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 | 10:30

Σημείο εκκίνησης: NiMAC

Κρατήσεις: 22797400 (Δευ-Παρ 9:00 – 14:30)

Συζήτηση | Liquid Histories | Αγγλικά

Δρ. Ευανθία Τσελίκα, Δρ. Avi Betz-Heinemann, Δρ. Esra Plümer και Δρ. Σταυρούλα Μιχαήλ

Συντονισμός: Δρ. Έλενα Στυλιανού

Σάββατο 25 Απριλίου 2026 | 11:00

Κρατήσεις: 22797400 (Δευ-Παρ 9:00 – 14:30)

Η συζήτηση οργανώνεται με την στήριξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου

Μαρίνα Κασσιανίδου, Ξηρά μύτη σε βαμβακερό χαρτί 280 γρ.

Περφόρμανς | MELUSINE

Μαριλένα Ζακχαίου

Τετάρτη 27 Μαΐου 2026 | 18:00

Το MELUSINE είναι μια περφόρμανς που συνδυάζει ποιητικά αποσπάσματα, οικολογικά δεδομένα και μυθική αφήγηση με σκοπό να εξερευνήσει τον υδρολογικό, αποικιακό και έμφυλο έλεγχο.

Κρατήσεις: 22797400 (Δευ-Παρ 9:00 – 14:30)

Προβολές και Συζήτηση | Contesting Migration

Έφη Σαββίδη και Όλγα Δημητρίου

Κυριακή 10 Μαΐου 2026 | 19:00 | Θέατρο Πόλης

Μια σειρά τεσσάρων ταινιών που εξερευνούν τις πολιτικές και κοινωνικές δυναμικές γύρω από την υποδοχή προσφύγων στη Μεσόγειο, στο πλαίσιο των ερευνητικών έργων «Contesting Migration» και «MEDRECEPTIONS». Οι ταινίες φωτίζουν το πώς οι ευρωπαϊκές πολιτικές ελέγχου συνόρων και ασύλου επηρεάζουν μικρές κοινότητες και τις αντιπαραθέσεις που αναπτύσσονται εκεί.

Κρατήσεις: 22797400 (Δευ-Παρ 9:00 – 14:30)

Manuel de sauvetage / FOBOS, 2019-2023, Εγκατάσταση, Αντικείμενα που βρέθηκαν από το 1970 μέχρι σήμερα.Ευγενική παραχώρηση της γκαλερί The Breeder, Αθήνα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για φοιτητές

Σχεδιασμός και υλοποίηση: Έλενα Παναγιώτου (μουσειοπαιδαγωγός)

Ακολουθώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση, το πρόγραμμα προσφέρει την ευκαιρία να διερευνηθεί η πολύπλευρη φύση του νερού μέσω της αλληλεπίδρασης με τα έργα της έκθεσης καθώς και έννοιες που σχετίζονται με την ταυτότητα, τον τόπο και τις αφηγήσεις των νησιωτικών οικοσυστημάτων.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με τη Δρ. Άντρη Σάββα, Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Η ημέρα και η ώρα κάθε προγράμματος (μέγιστος αριθμός 20 συμμετέχοντες/ουσες) θα καθοριστούν σε συνεννόηση με τη μουσειοπαιδαγωγό.

Κρατήσεις και πληροφορίες: 99883150

Muck, 2025, Βιντεοεγκατάσταση διαρκείας

In search of the miraculous II, 2025, Χρωματιστά μολύβια, κάρβουνο και λάδια σε λινό

Εγκαίνια: 12 Δεκεμβρίου 2025, 19:00 @

Διάρκεια: 12 Δεκεμβρίου 2025 – 31 Μαΐου 2026

Ώρες λειτουργίας:

Τετάρτη – Σάββατο: 10:00 – 20:00

Κυριακή: 10:00 – 18:00

Δευτέρα & Τρίτη: Κλειστά

Μικέλλα Ψαρά, Αλυκές, 2022, Κερί σε χειροποίητο χαρτί

NiMAC

Παλιάς Ηλεκτρικής 19, 1016 Λευκωσία, T: 22797400

Email: info@nimac.org.cy

www.nimac.org.cy, www.facebook.com/NiMACnicosia/, @nimac_cy

Έργο κύριας εικόνας: Nurtane Karagil, Walls and Holles, 2025, Μικτή τεχνική σε χαρτί