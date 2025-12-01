Παράθυρο logo
Ελλάδα: Η «Σπασμένη Φλέβα» του Κύπριου Γιάννη Οικονομίδη τα «έσπασε» με 31.250 εισιτήρια (φώτος)
Δημοσιεύθηκε 01.12.2025 20:55
Ουρές και μεγάλη αγάπη για τη νέα ταινία του Γιάννη Οικονομίδη στα σινεμά της Αθήνας και της επαρχίας

Θεαματικό ξεκίνημα πραγματοποίησε στο ελληνικό box office η νέα, έκτη, ταινία του Κύπριου Γιάννη Οικονομίδη, «Σπασμένη Φλέβα», το πρώτο τετραήμερο προβολής της, με τα πανελλαδικά εισιτήρια να ανέρχονται σε 31.250.

Παρά το γεγονός ότι η κακοκαιρία Adel «χτύπησε» πολλές περιοχές της χώρας, με την πρεμιέρα της ταινίας να πραγματοποιείται σε συνθήκες έντονων βροχοπτώσεων στην Αθήνα, χιλιάδες άνθρωποι έσπευσαν να δώσουν το παρών σε όλη την Ελλάδα, παρακολουθώντας το νέο και πολυσυζητημένο φιλμ του Γιάννη Οικονομίδη.

Στην ταινία «Σπαμένη Φλέβα», ο Θωμάς Αλεξόπουλος, ένας μεσήλικας επιχειρηματίας που υποδύεται ο Βασίλης Μπισμπίκης, πνίγεται στα λάθη και στις επιπολαιότητές του. Όταν η κόντρα του με τον τοκογλύφο της περιοχής πάρει απρόβλεπτες διαστάσεις, και με τον χρόνο για να σώσει το οικογενειακό του σπίτι να τελειώνει, ωθείται στα άκρα. Εκεί που κάθε ελπίδα φαίνεται να έχει χαθεί, εμφανίζεται ένα απλό, εύκολο σχέδιο της τελευταίας στιγμής. Μια κίνηση που θα μπορούσε να είναι η μόνη του ευκαιρία να αποκαταστήσει τα πάντα και να βγει νικητής.

«Το να κάνεις μία ταινία είναι σαν να κάνεις μία εκστρατεία» είχε εκμυστηρευτεί πρόσφατα στη συνέντευξή του στην Athens Voice, ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Γιάννης Οικονομίδης μιλώντας για τη «Σπασμένη Φλέβα», το σινεμά και τη ζωή.

«Βρίσκεται πολύ κοντά σε κάτι βαθιά ελληνικό, αλλά και βαθιά παγκόσμιο. Γιατί αυτούς τους τραγικούς ήρωες τους βρίσκεις παντού, δεν είναι μονοπώλιο της αρχαίας Ελλάδας. Τραγωδίες και δράματα παίζονται καθημερινά στη ζωή μας ή γύρω μας. Το θέμα είναι πώς το ξεχωρίζεις αυτό το πράγμα και πώς το κάνεις έργο τέχνης. Πώς το κάνεις κινηματογράφο. Πώς το εντάσσεις σε μία ιστορία και φτιάχνεις μια ταινία» είχε εξηγήσει χαρακτηριστικά.


Όπως δείχνουν τα πρώτα στοιχεία αλλά και οι ουρές που δημιουργήθηκαν στους κινηματογράφους – καθώς και οι κρατήσεις εισιτηρίων για αυτή την εβδομάδα, η απήχηση της ταινίας είναι μεγάλη ξεπερνώντας σε εισιτήρια μεγάλες, πολυδιαφημισμένες, διεθνείς παραγωγές – από τις πρώτες μέρες προβολής της.

Πηγή: athensvoice.gr

Tags

ΣΙΝΕΜΑ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
Σκηνοθέτες
ΕΛΛΑΔΑ
