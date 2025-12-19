Η Χριστουγεννιάτικη Αγορά Handmade in Cyprus ανοιχτή καθημερινά από τις 20 Δεκεμβρίου

Δημοσιεύθηκε 19.12.2025 10:00

Περισσότεροι από 200 ανεξάρτητοι δημιουργοί από όλη την Κύπρο συμμετέχουν, με μια προσεκτικά επιλεγμένη ομάδα περίπου 40 καλλιτεχνών να φιλοξενείται καθημερινά.

Αυτή την εορταστική περίοδο, η Πλατεία Ελευθερίας γίνεται και πάλι σημείο συνάντησης δημιουργικότητας, παράδοσης και κοινότητας, καθώς το Handmade in Cyprus επιστρέφει με τη Χριστουγεννιάτικη Αγορά του στην καρδιά της Λευκωσίας, σε συνεργασία με τον Δήμο Λευκωσίας. Η αγορά, που διαρκεί από τις 29 Νοεμβρίου έως τις 4 Ιανουαρίου, προσφέρει μια ευρωπαϊκού τύπου χριστουγεννιάτικη εμπειρία, τοποθετώντας τους τοπικούς χειροτέχνες στο επίκεντρο της γιορτής.

Μετά από ένα δυναμικό ξεκίνημα και έντονη ανταπόκριση του κοινού κατά τις πρώτες ημέρες λειτουργίας, η Χριστουγεννιάτικη Αγορά Handmade in Cyprus συνεχίζει να κερδίζει δημοτικότητα, προσελκύοντας τόσο ντόπιους όσο και επισκέπτες που αναζητούν μια αυθεντική εορταστική ατμόσφαιρα.

Με τα Χριστούγεννα να πλησιάζουν, η αγορά εισέρχεται στην πιο γιορτινή της περίοδο. Από το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, η Χριστουγεννιάτικη Αγορά Handmade in Cyprus θα λειτουργεί καθημερινά, κλείνοντας μόνο τις επίσημες αργίες, προσφέροντας στο κοινό άφθονο χρόνο για να απολαύσει την ατμόσφαιρα και να ανακαλύψει μοναδικά χειροποίητα δώρα.

Το Handmade in Cyprus είναι γνωστό για τη στήριξη της τοπικής χειροτεχνίας και η συγκεκριμένη αγορά δεν αποτελεί εξαίρεση. Κατά τη διάρκεια της σεζόν, περισσότεροι από 200 ανεξάρτητοι δημιουργοί από όλη την Κύπρο θα συμμετάσχουν, με μια προσεκτικά επιλεγμένη ομάδα περίπου 40 καλλιτεχνών να φιλοξενείται καθημερινά. Η εναλλαγή των συμμετεχόντων εξασφαλίζει ποικιλία και ενθαρρύνει τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα αγοράς δώρων που είναι προσεγμένα, χειροποίητα και τοπικής παραγωγής.

Πέρα από τα ψώνια, η αγορά προσφέρει μια ολοκληρωμένη γιορτινή εμπειρία. Οι επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν εποχιακά φαγητά και ποτά από το μεσημέρι έως αργά το βράδυ, όπως ζεστά ροφήματα και χριστουγεννιάτικες γεύσεις, να συμμετάσχουν σε δημιουργικά εργαστήρια για όλες τις ηλικίες, καθώς και να συναντήσουν απρόσμενες παραστάσεις και ειδικές εορταστικές εμφανίσεις που ζωντανεύουν την πλατεία.

Η Χριστουγεννιάτικη Αγορά εντάσσεται στο ευρύτερο εορταστικό πρόγραμμα της πόλης, συνδέοντας την Πλατεία Ελευθερίας με την Παραμυθούπολη και άλλες δημοτικές χριστουγεννιάτικες δράσεις. Ο σχεδιασμός και η ατμόσφαιρά της αντλούν έμπνευση από παραδοσιακές ευρωπαϊκές αγορές, δημιουργώντας έναν φιλόξενο χώρο όπου οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν και να απολαύσουν την εποχή.

Για τους τοπικούς δημιουργούς, η εκδήλωση προσφέρει μια πολύτιμη πλατφόρμα σε κεντρικό και ιδιαίτερα προβεβλημένο σημείο, στηρίζοντας τις μικρές επιχειρήσεις και αναδεικνύοντας τη σημασία των συνειδητών αγορών. Για τους επισκέπτες, αποτελεί μια ευκαιρία να γνωρίσουν τους ανθρώπους πίσω από τα προϊόντα και να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα με πιο ουσιαστικό τρόπο.

Το Handmade in Cyprus προσκαλεί το κοινό να επισκεφθεί την Πλατεία Ελευθερίας, να εξερευνήσει την αγορά, να απολαύσει γιορτινές γεύσεις και να ζήσει το πνεύμα των Χριστουγέννων μέσα από τη δημιουργικότητα και την κοινότητα. Με καθημερινή λειτουργία από τις 20 Δεκεμβρίου και μια διαρκώς ανανεομένη επιλογή καλλιτεχνών και δραστηριοτήτων, η Χριστουγεννιάτικη Αγορά Handmade in Cyprus υπόσχεται μια γιορτινή εμπειρία στην οποία αξίζει να επιστρέψει κανείς.

Αυτόν τον χειμώνα, η Πλατεία Ελευθερίας μεταμορφώνεται σε έναν χώρο όπου το τοπικό ταλέντο, η γιορτινή χαρά και η αληθινή ουσία των Χριστουγέννων συναντιούνται.