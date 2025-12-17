«Χριστούγεννα με τον Κώστα Κακογιάννη και τους φίλους του» για τα παιδιά του Μακάριου Νοσοκομείου

Δημοσιεύθηκε 17.12.2025 10:17

Παιδοογκολογική κλινική του Μακάριου Νοσοκομείου, κατά την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων εορτών. Φωτογραφία της Χριστοθέας Ιακώβου.

Χριστούγεννα με τον Κώστα Κακογιάννη και τους φίλους του για τα παιδιά του Μακάρειου Νοσοκομείου.

Το Συμβούλιο Επισκέψεων και Ευημερίας Ασθενών του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ παρουσιάζει τη συναυλία «Χριστούγεννα με τον Κώστα Κακογιάννη και τους φίλους του», μια εκδήλωση αφιερωμένη στην αγάπη, την ελπίδα και τη στήριξη των παιδιών που νοσηλεύονται στο νοσοκομείο.

150 άτομα θα ενώσουν τις δυνάμεις τους για τον ιερό αυτό σκοπό, χαρίζοντάς μας μια μαγική χριστουγεννιάτικη βραδιά με τα αγαπημένα εορταστικά τραγούδια και μελωδίες των Κώστα Κακογιάννη και Πάμπου Κουζάλη.

Συμμετέχουν: Η Παιδική, Νεανική Χορωδία και Χορωδιακό Σύνολο Ενηλίκων Ανθή Παπαφιλίππου και η Παιδική Χορωδία Δήμου Λευκωσίας

Μαζί τους οι μοναδικοί ερμηνευτές:

Μάριαμ Βενιζέλου, Γεωργία Νεοκλέους, Άντρεα Μάρκου, Άντρεα Νεοκλέους, Ειρήνη Κακογιάννη, Νίκος Μυλωνάς, Ευγένιος Μυλωνάς και Χριστόφορος Χριστοφή.

Την ορχήστρα απαρτίζουν οι Κώστας Κακογιάννης, Ανδρέας Μιχαλόπουλος, Ανδρέας Davison, Γιώργος Σπύρου, Κώστας Χαλλούμας και Πάμπος Κουζάλης.

Διδασκαλία χορωδιών: Ανθή Παπαφιλίππου & Αβραάμ Κοντός

Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Πρώτης Κυρίας Φιλίππας Καρσερά Χριστοδουλίδη. Tα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν στο Συμβούλιο Επισκέψεων και Ευημερίας Ασθενών του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄, ενισχύοντας το σημαντικό του έργο.

Πληροφορίες

Ημερομηνία και ώρα: Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, 19.00

Χώρος: Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας

Τιμή εισιτηρίου: Είσοδος €25 & €12 παιδικό

Προπώληση εισιτηρίων από τα Ticketmaster.cy στο 7777 7040 και στα ACS cοurier

Aριθμός Eράνου 45/2025