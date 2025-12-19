Παράθυρο logo
Ατζέντα
Μουσική
Η κολεκτίβα VOID επιστρέφει στο FilmEtc. Creative Space με dark-electro και minimal-wave βραδιά
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 19.12.2025 09:53
Η κολεκτίβα VOID επιστρέφει στο FilmEtc. Creative Space με dark-electro και minimal-wave βραδιά

Valisia Odell, Kalaqs και Al Qatras σε μια υπόγεια χειμερινή συνάθροιση στη Λευκωσία, το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου

Στη δεύτερη συνάθροισή της, η κολεκτίβα VOID εισέρχεται στον χειμερινό κύκλο με μια μεθοριακή βραδιά αφιερωμένη στους αστικούς μύθους και τις υπόγειες συχνότητες. Μετά την πρώτη της κατάδυση στο παλιό Σινεμά Πανόραμα, η VOID επιστρέφει στο FilmEtc. Creative Space, μετατρέποντας τον χώρο σε πεδίο ηχητικών εντάσεων που κινούνται από την τελετουργική ηλεκτρονική εσωστρέφεια έως την ωμή ενέργεια της σύγχρονης dark-electro και minimal-wave αισθητικής.

Τη βραδιά υπογράφουν τρεις διαφορετικές καλλιτεχνικές φωνές, καθεμία με τη δική της υφολογική ταυτότητα, πριν ακολουθήσουν DJ sets από την ομάδα VOID.

Valisia Odell

Το ηλεκτρονικό ντουέτο Valisia Odell, αποτελούμενο από τη Valisia και τον Αριστομένη Θεοδωρόπουλο, κινείται εδώ και χρόνια στις σκιές της underground σκηνής. Η Valisia, μια από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της ελληνικής dark electro/minimal wave σκηνής, ξεχωρίζει για τη βαθιά, υπνωτιστική φωνή και τη μαγνητική σκηνική της παρουσία. Έχει συνεργαστεί με σχήματα όπως οι Phoenix Catscratch, Doric, Oberst Panizza, Tango Mangalore και Strawberry Pills, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και στον χώρο της μόδας ως συνιδρύτρια του brand 2WO+1NE=2.

Ο Αριστομένης Θεοδωρόπουλος είναι εικαστικός καλλιτέχνης και μουσικός, με έργο που συχνά ενσωματώνει ήχο και μουσική σε εικαστικές εγκαταστάσεις. Κυκλοφορεί επίσης σόλο υλικό με το όνομα FEF / ΦΕΥ.

Το ντεμπούτο άλμπουμ τους Shadow of a Dream κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2025 από τη βερολινέζικη Detriti Records, σε digital μορφή και βινύλιο, και ξεχωρίζει για τις υπνωτικές μελωδίες και τα διαπεραστικά φωνητικά του.

Kalaqs

Ο διαθεματικός καλλιτέχνης Kalaqs αντιλαμβάνεται τη μουσική ως τόπο συνάντησης ήχου, υλικού και σώματος. Στη ζωντανή του εμφάνιση για τη VOID στρέφεται σε έναν απογυμνωμένο, αιχμηρό post-punk μινιμαλισμό, όπου οι ρυθμικές αγωγές χτίζουν ένταση και οι εκρήξεις λειτουργούν σχεδόν ως σωματικοί παλμοί, μετατρέποντας το live set σε εμπειρία πέρα από τα όρια της φόρμας.

Al Qatras

Στην πρώτη του εμφάνιση με νέο live set, ο Al Qatras παρουσιάζει ένα σκοτεινό ηχητικό σύμπαν εμπνευσμένο από το τσιμέντο και τον υπόγειο παλμό της Λευκωσίας. Με άξονα το ηλεκτρονικό hardware και τον στίχο, δημιουργεί ένα ωμό industrial/EBM τοπίο με βαριές μπασογραμμές, βρώμικα beats και μελαγχολικές μελωδίες, μετατρέποντας τον αστικό θόρυβο σε καθαρή, ακατέργαστη ενέργεια.

Μετά τα live, η VOID συνεχίζει τη διαδρομή προς το σκοτάδι με DJ sets που κινούνται από το minimal wave έως τις industrial παλμικές δονήσεις.

INFO

Χώρος: FilmEtc. Creative Space, Κυριάκου Μάτση 10, Έγκωμη

Ημερομηνία: Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 19:00

Εισιτήρια: Προπώληση 15€ | Ταμείο 20€

Φυσικά σημεία προπώλησης:

Λευκωσία: New Division Pub, Μπρίκι Καφενείο, Desert Island Record Store

Λεμεσός: Tapper Bar

Ηλεκτρονικά εισιτήρια:

https://www.myticketcy.com/performances/valisia-odell/

 

Tags

ΜΟΥΣΙΚΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
VOID
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

Επίθεση κατά Γαβριήλ: Ποια κόμματα καταδίκασαν και ποια προτίμησαν τη σιωπή

19.12.2025 10:41

Post thumbnail or placeholder

Η Χριστουγεννιάτικη Αγορά Handmade in Cyprus ανοιχτή καθημερινά από τις 20 Δεκεμβρίου

19.12.2025 10:00

Post thumbnail or placeholder

Η κολεκτίβα VOID επιστρέφει στο FilmEtc. Creative Space με dark-electro και minimal-wave βραδιά

19.12.2025 09:53

Post thumbnail or placeholder

#craftingcyprus: Πρεμιέρα για τη σειρά ταινιών που αναδεικνύει την κυπριακή χειροτεχνία

19.12.2025 09:00

Post thumbnail or placeholder

All That’s Left of You: Ταινία κυπριακής συμπαραγωγής υποψήφια στη βραχεία λίστα για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας

19.12.2025 07:37

Post thumbnail or placeholder

Ντροπή: Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη στο σπίτι του καλλιτέχνη Γιώργου Γαβριήλ - Στο σημείο δυνάμεις της Αστυνομίας

18.12.2025 18:42

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ