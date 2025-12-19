Η κολεκτίβα VOID επιστρέφει στο FilmEtc. Creative Space με dark-electro και minimal-wave βραδιά

Δημοσιεύθηκε 19.12.2025 09:53

Στη δεύτερη συνάθροισή της, η κολεκτίβα VOID εισέρχεται στον χειμερινό κύκλο με μια μεθοριακή βραδιά αφιερωμένη στους αστικούς μύθους και τις υπόγειες συχνότητες. Μετά την πρώτη της κατάδυση στο παλιό Σινεμά Πανόραμα, η VOID επιστρέφει στο FilmEtc. Creative Space, μετατρέποντας τον χώρο σε πεδίο ηχητικών εντάσεων που κινούνται από την τελετουργική ηλεκτρονική εσωστρέφεια έως την ωμή ενέργεια της σύγχρονης dark-electro και minimal-wave αισθητικής.

Τη βραδιά υπογράφουν τρεις διαφορετικές καλλιτεχνικές φωνές, καθεμία με τη δική της υφολογική ταυτότητα, πριν ακολουθήσουν DJ sets από την ομάδα VOID.

Valisia Odell

Το ηλεκτρονικό ντουέτο Valisia Odell, αποτελούμενο από τη Valisia και τον Αριστομένη Θεοδωρόπουλο, κινείται εδώ και χρόνια στις σκιές της underground σκηνής. Η Valisia, μια από τις πιο ξεχωριστές παρουσίες της ελληνικής dark electro/minimal wave σκηνής, ξεχωρίζει για τη βαθιά, υπνωτιστική φωνή και τη μαγνητική σκηνική της παρουσία. Έχει συνεργαστεί με σχήματα όπως οι Phoenix Catscratch, Doric, Oberst Panizza, Tango Mangalore και Strawberry Pills, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται και στον χώρο της μόδας ως συνιδρύτρια του brand 2WO+1NE=2.

Ο Αριστομένης Θεοδωρόπουλος είναι εικαστικός καλλιτέχνης και μουσικός, με έργο που συχνά ενσωματώνει ήχο και μουσική σε εικαστικές εγκαταστάσεις. Κυκλοφορεί επίσης σόλο υλικό με το όνομα FEF / ΦΕΥ.

Το ντεμπούτο άλμπουμ τους Shadow of a Dream κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2025 από τη βερολινέζικη Detriti Records, σε digital μορφή και βινύλιο, και ξεχωρίζει για τις υπνωτικές μελωδίες και τα διαπεραστικά φωνητικά του.

Kalaqs

Ο διαθεματικός καλλιτέχνης Kalaqs αντιλαμβάνεται τη μουσική ως τόπο συνάντησης ήχου, υλικού και σώματος. Στη ζωντανή του εμφάνιση για τη VOID στρέφεται σε έναν απογυμνωμένο, αιχμηρό post-punk μινιμαλισμό, όπου οι ρυθμικές αγωγές χτίζουν ένταση και οι εκρήξεις λειτουργούν σχεδόν ως σωματικοί παλμοί, μετατρέποντας το live set σε εμπειρία πέρα από τα όρια της φόρμας.

Al Qatras

Στην πρώτη του εμφάνιση με νέο live set, ο Al Qatras παρουσιάζει ένα σκοτεινό ηχητικό σύμπαν εμπνευσμένο από το τσιμέντο και τον υπόγειο παλμό της Λευκωσίας. Με άξονα το ηλεκτρονικό hardware και τον στίχο, δημιουργεί ένα ωμό industrial/EBM τοπίο με βαριές μπασογραμμές, βρώμικα beats και μελαγχολικές μελωδίες, μετατρέποντας τον αστικό θόρυβο σε καθαρή, ακατέργαστη ενέργεια.

Μετά τα live, η VOID συνεχίζει τη διαδρομή προς το σκοτάδι με DJ sets που κινούνται από το minimal wave έως τις industrial παλμικές δονήσεις.

INFO

Χώρος: FilmEtc. Creative Space, Κυριάκου Μάτση 10, Έγκωμη

Ημερομηνία: Σάββατο 27 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα έναρξης: 19:00

Εισιτήρια: Προπώληση 15€ | Ταμείο 20€

Φυσικά σημεία προπώλησης:

Λευκωσία: New Division Pub, Μπρίκι Καφενείο, Desert Island Record Store

Λεμεσός: Tapper Bar

Ηλεκτρονικά εισιτήρια:

https://www.myticketcy.com/performances/valisia-odell/