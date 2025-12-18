Ντροπή: Εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη στο σπίτι του καλλιτέχνη Γιώργου Γαβριήλ - Στο σημείο δυνάμεις της Αστυνομίας

Δημοσιεύθηκε 18.12.2025 18:42

Τη στιγμή της έκρηξης ο Γιώργος Γαβριήλ βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Έκρηξη σημειώθηκε στην οικία του ζωγράφου Γιώργου Γαβριήλ στην Κοκκινοτριμιθιά, μετά από τοποθέτηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού μία εβδομάδα πριν τα Χριστούγεννα. Τη στιγμή της έκρηξης ο Γιώργος Γαβριήλ βρισκόταν στο σπίτι μαζί με τα παιδιά και τα εγγόνια του.

Υπενθυμίζεται ότι τα έργα του, που είχαν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, οδήγησαν σε απειλές τόσο προς τον ίδιο όσο και προς τον ιδιοκτήτη της γκαλερί όπου φιλοξενούνταν η έκθεσή του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εκρηκτικός μηχανισμός φέρεται να εξερράγη στη βεράντα της κατοικίας, προκαλώντας υλικές ζημιές, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Ο καλλιτέχνης και η οικογένεια του είναι καλά στην υγεία τους.

Αμέσως μετά την έκρηξη στο σπίτι του, ο κ. Γαβριήλ ενημέρωσε την Αστυνομία, η οποία μετέβη στο σημείο για να διερευνήσει το περιστατικό.

Το χρονικό της υπόθεσης κατά Γαβριήλ

Υπενθυμίζεται ότι όλα άρχισαν όταν αντιδράσεις στο διαδίκτυο εξελίχθηκαν σε ανακοινώσεις κομμάτων, με τη συμμετοχή με τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του ΔΗΣΥ και βουλευτή του κόμματος, Ευθύμιο Δίπλαρο, να αναπαράγει το κολάζ σελίδας που έθεσε στο στόχαστρο τον εικαστικό. Ο κ. Δίπλαρος, στη δική του ανάρτηση, τόνιζε πως τα έργα «βεβηλώνουν συνειδητά τον Χριστό, την Παναγία και τα ιερότερα σύμβολα της Ορθόδοξης Πίστης».

«Πρόκειται για ωμή βλασφημία, όχι για τέχνη. Όποιος την παρουσιάζει και όποιος τη στηρίζει, φέρει ακέραιη ευθύνη.Η επίκληση της ''ελευθερίας έκφρασης'' αποτελεί φθηνό άλλοθι για την προσβολή της θρησκευτικής συνείδησης εκατομμυρίων πιστών».

Μάλιστα, ο κ. Δίπλαρος, στην ίδια ανάρτηση ζητούσε να αποσυρθούν τα έργα από την γκαλερί, έναν ιδιωτικό χώρο, ενώ απαιτούσε «εξέταση κάθε νόμιμης ευθύνης» αλλά και «ξεκάθαρη δημόσια τοποθέτηση από κόμματα και θεσμούς».

Το τελευταίο συνέβη, αφού η Πρόεδρος του κόμματος και της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου, όπως και όλα τα κόμματα πλην του ΑΚΕΛ και του Volt, εξέδωσαν ανακοίνωση, υποστηρίζοντας πως τα έργα είναι βλάσφημα.

Δείτε παρακάτω:

Καταδικάζω και εκφράζω τον αποτροπιασμό μου για «έργα τέχνης» που προσβάλλουν βάναυσα τα σύμβολα της πίστεως του λαού μας.



Η ελευθερία της έκφρασης δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για τη χυδαιότητα. Και η χυδαιότητα, όσο κι αν ντύνεται με «προοδευτικές» θεωρίες, παραμένει… — Annita Demetriou (@AnnitaDemetriou) December 14, 2025

Στο μεταξύ, όπως αναφέραμε και πιο πάνω, η κατακραυγή οδήγησε σε απειλές τόσο προς τον εικαστικό Γιώργο Γαβριήλ όσο και προς τον ιδιοκτήτη της γκαλερί όπου φιλοξενείτο η έκθεσή του. Αποτέλεσμα αυτών, η γκαλερί να ακυρώσει την έκθεση μία μέρα αφότου εγκαινιάστηκε, δηλαδή την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025.

Το θέμα επικράτησε φυσικά και την εβδομάδα που διανύουμε στα μέσα ενημέρωσης αλλά και στις συζητήσεις στη δημόσια σφαίρα και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το κοινό να χωρίζεται σε δύο μέρη. Αυτούς που υποστήριξαν ότι τα έργα «προσβάλλουν» ιερά σύμβολά και τον Χριστιανισμό [ανάμεσα σε αυτούς τα πλείστα κόμματα] και σε αυτούς που στήριξαν τον καλλιτέχνη αλλά και την ελευθερία της έκφρασης. Ανάμεσα στους τελευταίους αρκετοί καλλιτέχνες, το ΑΚΕΛ, το Volt, συλλογικότητες εικαστικών [Ε.ΚΑ.ΤΕ, φυτώριο,], χορού, καθώς και διακεκριμένοι δικηγόροι, όπως ο Αχιλλέας Αιμιλιανίδης και Αχιλλέας Δημητριάδης.

Σημειώνεται ότι, πέραν όλων αυτών των αντιδράσεων, η Αστυνομία αντί να προστατεύσει τον καλλιτέχνη, ζήτησε από τον καλλιτέχνη να κατεβάσει το έργο-κολάζ, το οποίο δεν έφτιαξε κιόλας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Π», την Κυριακή το βράδυ, ο Αστυνομικός Σταθμός Κοκκινοτριμιθιάς,με οδηγίες του Αρχηγείου, επικοινώνησε με τον καλλιτέχνη και του ζήτησε να κατεβάσει το έργο-κολάζ, προτάσσοντας τη δικαιολογία ότι προκαλεί κοινωνικές αντιδράσεις.

Το ερώτημα που παραμένει, όπως τόνιζε και το δημοσίευμα, είναι εάν η Αστυνομία έπραξε το ίδιο και με τον βουλευτή του ΔΗΣΥ και όλους όσους ανήρτησαν το κολάζ ή αν προτίμησε να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στο θύμα εκφοβισμού και απειλών, θυματοποιώντας τον καλλιτέχνη για δεύτερη φορά.

Κανένα από τα κόμματα που αναπαρήγαγαν το δήθεν κολάζ του καλλιτέχνη, δεν έχει εκδώσει ανακοίνωση απολογίας, για τον διασυρμό του με έργο που δεν άνηκε τελικά στον Γιώργο Γαβριήλ. Για λόγους καταγραφής, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και βουλευτής του συγκεκριμένου κόμματος, όταν έμαθε ότι ήταν δημιούργημα σελίδας στο διαδίκτυο, επέστρεψε με νέα ανάρτηση λέγοντας πως «τελικά τα ξεχωριστά έργα είναι χειρότερα από το κολάζ !!! Ντροπή σας. Έλεος»



Διαβάστε επίσης:

Η Αστυνομία εκφόβισε με το γάντι τον Γαβριήλ - Απειλές για νομικά μέτρα και κόμματα με… καλλιτεχνική φλέβα

Απειλές κατά της ζωής ακύρωσαν την έκθεση: Προϊόν κολάζ το «έργο» που ανήρτησε ο Δίπλαρος – Πώς απαντά ο εικαστικός Γιώργος Γαβριήλ

«Θα κινηθώ νομικά»: Συνεχίζει στο ίδιο τροπάρι ο Δίπλαρος κατά Γαβριήλ - Θα προβεί σε καταγγελία στην Αστυνομία ο εικαστικός για το ψεύτικο κολάζ (ηχητικά)

«Δεν εμπίπτει θέμα προσβολής των θείων»: Ο δικηγόρος Ηλίας Χρίστου για τον Γαβριήλ και την ακύρωση της έκθεσης