Συνεχίζει στο ίδιο τροπάρι ο Δίπλαρος, θα προβεί σε καταγγελία ο εικαστικός Γαβριήλ για το ψεύτικο κολάζ (ηχητικά)

Δημοσιεύθηκε 15.12.2025 13:39

Έτοιμο βρήκε το κολάζ ο Δίπλαρος αλλά το αναπαρήγαγε - «Εγώ απλώς δημιουργώ αυτά τα έργα για να απεικονίσω την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον τόπο μας και γενικά στον κόσμο, δηλαδή τη διαφθορά, τη σήψη της κοινωνίας»

Σε καταγγελία στην Αστυνομία προχωρά ο εικαστικός Γιώργος Γαβριήλ για τον πίνακα-κολάζ που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αποδόθηκε ψευδώς σε εκείνον, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και απειλές κατά της ζωής του ιδίου αλλά και του γκαλερίστα, που οδήγησαν στην απόσυρση της έκθεσής του στην Πάφο. Ο καλλιτέχνης τόνισε σε τηλεφωνική παρέμβασή του στην εκπομπή «Πρωινή Επιθεώρηση» στον Πολίτη 107,6 και 97,6 ότι «θα κάνουμε καταγγελία σήμερα, ναι στην αστυνομία για τον fake πίνακα που κυκλοφόρησε και βάσει αυτού του πίνακα έγινε όλη αυτή η ιστορία».

Ο Γαβριήλ σημείωσε ότι ο πίνακας δεν αποτελεί δικό του έργο, αλλά δημιούργημα του βουλευτή και Αναπληρωτή Προέδρου του ΔΗΣΥ, Ευθύμιου Δίπλαρου. Ο Δίπλαρος, όπως εξήγησε ο καλλιτέχνης, «πήρε από διάφορα έργα μου κομμάτια και τα ένωσε, έκαναν κολάζ που λέμε», δημιουργώντας έτσι μια λανθασμένη εντύπωση για τη δουλειά του, ενώ παρουσιάστηκε με στόχο να προκαλέσει αντιδράσεις αφού το κοινό πίστεψε ότι το έργο ήταν δικό του.

Σε ό,τι αφορά την ίδια την τέχνη του, ο καλλιτέχνης δήλωσε ότι τα έργα του αποτυπώνουν την κοινωνική πραγματικότητα και τις ανησυχίες του: «Εγώ απλώς δημιουργώ αυτά τα έργα για να απεικονίσω την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στον τόπο μας και γενικά στον κόσμο. Δηλαδή αυτή η διαφθορά, η σήψη της κοινωνίας, η στρατιωτικοποίηση, η φασιστικοποίηση της Ευρώπης που βλέπουμε να συμβαίνει τώρα, η αστυνομοκρατία. Όλα αυτά τα αποκρουστικά που συμβαίνουν προσπαθώ να τα δώσω μέσα από τη δουλειά μου, να τα μεταφέρω στον κόσμο αυτούς τους προβληματισμούς».

Ο εικαστικός υπεραμύνθηκε της ελευθερίας της τέχνης, σημειώνοντας ότι αυτή μπορεί να προκαλεί και να προσβάλλει: «Η τέχνη μπορεί και να προσβάλει και να προκαλέσει αντιδράσεις. Δεν είναι μόνο για να χαϊδεύει το μάτι, δεν είναι μόνο για να στολίζει τα σπίτια μας». Τόνισε ότι οι θεματικές των έργων του δεν περιορίζονται μόνο σε θρησκευτικά θέματα, αλλά αφορούν και τοπία, την καθημερινότητα και τα προβλήματα της κυπριακής κοινωνίας.

Έτοιμο το κολάζ, το αναπαρήγαγε ο Δίπλαρος - Νέα ανακοίνωση

Από πλευράς του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΔΗΣΥ και βουλευτής του κόμματος, διευκρίνισε πως το κολάζ δεν το δημιούργησε ο ίδιος, αλλά το βρήκε έτοιμο και το αναπαρήγαγε στα ΜΚΔ.

Ο Ευθύμιος Δίπλαρος τόνισε επίσης στο ΚΥΠΕ, ότι τα έργα του Γαβριήλ «δεν αποτελούν τέχνη αλλά βλασφημία» και προσβάλλουν «τα ιερά σύμβολα της Ορθόδοξης πίστης και τη θρησκευτική συνείδηση εκατομμυρίων πιστών». Υπογράμμισε ότι η επίκληση της «ελευθερίας έκφρασης» δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως πρόσχημα για την προσβολή θρησκευτικών αισθημάτων και ότι σε τέτοιες περιπτώσεις τίθενται ζητήματα ποινικών ευθυνών σύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα.

Ο Γιώργος Γαβριήλ, παρά τις αντιδράσεις, ξεκαθάρισε ότι θα συνεχίσει να δημιουργεί και να εκθέτει έργα του, τονίζοντας ότι η κρίση για την τέχνη πρέπει να ανήκει στο κοινό και όχι σε όσους προσπαθούν να διαμορφώνουν εντυπώσεις εκ των προτέρων. Όπως είπε, «η ζωγραφική είναι η ζωή μου και θα συνεχίσω να ζωγραφίζω, πιστεύω είναι το σωστό, όπως με εκφράζει. Ανεξάρτητα από αυτόν τον πόλεμο που γίνεται, πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που εκτιμούν και αντιλαμβάνονται τα έργα μου».

Τι λέει θεολόγος και εκπρόσωπος Αρχιεπισκοπής

Ο θεολόγος Θεόδωρος Κυριάκου σχολίασε από θεολογικής σκοπιάς ότι «ο Γιώργος Γαβριήλ λέει ότι δεν δημιούργησε το συγκεκριμένο κολάζ» και υπενθύμισε προηγούμενες αντιδράσεις για έργα του καλλιτέχνη. Ο Κυριάκου τόνισε ότι η πιθανή ποινική δίωξη προϋποθέτει να αποδειχθεί η πρόθεση, κάτι που δεν είναι εύκολο, ενώ υπογράμμισε ότι ο Γαβριήλ έχει συμβάλει και θετικά, εικονογραφώντας βιβλίο θρησκευτικών της Β’ Δημοτικού. Πρόσθεσε ότι η τέχνη δεν καταργεί την πίστη: «Καθόλου δεν σκοτώνει την ελευθερία της έκφρασης».

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Κύπρου, Χρηστάκης Ευσταθίου, μιλώντας στο ΚΥΠΕ, χαρακτήρισε σωστή την απόφαση της Blue Iris Gallery στην Πάφο να ματαιώσει την έκθεση, υπογραμμίζοντας ότι το συγκεκριμένο έργο «προκαλεί βάναυσα το θρησκευτικό αίσθημα των πιστών χωρίς να υπάρχει καθόλου το στοιχείο σεβασμού που έπρεπε να εμπεριέχεται στην έννοια της τέχνης». Πρόσθεσε ότι «δεν αποτελεί αυτό το έργο τέχνη, ούτε ελεύθερη έκφραση μπορεί να εκληφθεί, αλλά κινείται μέσα στα πλαίσια μιας τοξικότητας που ακυρώνει την έννοια του πολιτισμού ως μεγέθους που κοσμεί την ανθρωπότητα».

