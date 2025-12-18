Fedora: Μουσική εγκατάσταση πολυμέσων από τον Ανδρέα Μουστούκη

Δημοσιεύθηκε 18.12.2025 12:31

Το έργο «Fedora» του Ανδρέα Μουστούκη παρουσιάζει σε μια συναρπαστική προβολή το Ίδρυμα Φάρος, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, παρουσία του συνθέτη.

Δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της διαμονής του Ανδρέα Μουστούκη στο Dom Radio. Η πρώτη και μοναδική μέχρι τώρα προβολή του πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2025 στο Dom Radio της Αγίας Πετρούπολης.

Η Fedora είναι μια γλώσσα προγραμματισμού για Linux, αλλά ταυτόχρονα και το όνομα ενός δυστοπικού μέλλοντος – που έχει συλληφθεί ως ταινία, άλμπουμ ηλεκτρονικής μουσικής και εγκατάσταση πολυμέσων.

Όπως αναφέρει ο δημιουργός της, Ανδρέας Μουστούκης: «Η Fedora είναι ένας τόπος στο μακρινό μέλλον, όπου υψώνονται μοναχικά, άδεια κτίρια, μέσα στα οποία δεν υπάρχουν άνθρωποι πια. Η Γη είναι εγκαταλελειμμένη. Ο πολιτισμός, όπως τον γνωρίσαμε, έχει πάψει να υπάρχει. Ο ήλιος έχει γεράσει, όλα βρίσκονται κάτω από το ωχρό φως του αιωνίου απογεύματος, σκονισμένες καταιγίδες ανεμοδέρνουν τις ερημωμένες πόλεις στην άνυδρη γη.

Όμως η φύση ακόμα πασχίζει να επιβιώσει. Στα κτίρια, το αλουμίνιο λάμπει ασκούριαστο και παραμένει η μόνη υπενθύμιση της ύπαρξής μας.

Υπήρχαμε εδώ. Οι ύστατες ηχώ της αρχιτεκτονικής μας γεωμετρίας – το σιωπηλό μας σημάδι. Η μοναξιά και η σκόνη στον νυχτερινό ουρανό με τα τρεμάμενα αστέρια – αυτή είναι η μόνη αλήθεια που απομένει ύστερα από μας.»

Ο Ανδρέας Μουστούκης, γεννήθηκε στη Λευκωσία και σπούδασε σύνθεση στο Κρατικό Ωδείο Ρίμσκι-Κόρσακοφ της Αγίας Πετρούπολης υπό τον Μπόρις Τιστσένκο. Επί του παρόντος διατελεί συνθέτης-εν-διαμονή του συνόλου musicAeterna του Θεόδωρου Κουρεντζή και του Dom Radio.

Το έργο του υπερβαίνει τις 60 συνθέσεις και εκτείνεται σε συμφωνική, χορωδιακή και ηλεκτρονική μουσική, μουσική δωματίου, καθώς και μουσική για θέατρο και κινηματογράφο. Έργα του έχουν παρουσιαστεί διεθνώς από σημαντικά σύνολα και σε κορυφαία διεθνή φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής όπως του Σάλτσμπουργκ και του Μπάντεν-Μπάντεν.

**Λευκωσία, Shoe Factory, Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, 8.30μ.μ. Πληροφορίες και εισιτήρια τηλ. 22663871 (Δευτέρα – Παρασκευή 10π.μ.-2μ.μ.)