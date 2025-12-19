#craftingcyprus: Πρεμιέρα για τη σειρά ταινιών που αναδεικνύει την κυπριακή χειροτεχνία

Δημοσιεύθηκε 19.12.2025 09:00

Πραγματοποιήθηκε χθες η πρώτη επίσημη προβολή της σειράς ταινιών μικρού μήκους με τίτλο #craftingcyprus, σε συνδιοργάνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού και του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ). Οι οκτώ ταινίες, σε σενάριο και σκηνοθεσία του Filep Motwary, παρουσιάστηκαν στο κατάμεστο Θέατρο Παλλάς και απέσπασαν ιδιαίτερα θετικά σχόλια από το κοινό.

Κάθε παραγωγή επικεντρώνεται σε έναν ξεχωριστό τομέα της κυπριακής χειροτεχνίας — την κεντητική, την υφαντουργία, την αγγειοπλαστική, την αργυροχοΐα, την ξυλογλυπτική και τη λιθοξοΐα — καθώς και σε ένα βασικό υλικό, όπως το νήμα, ο πηλός, το ασήμι, το ξύλο και η πέτρα. Μέσα από κινηματογραφική αφήγηση, οι ταινίες αναδεικνύουν τόσο τον πλούτο της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με ρίζες που χάνονται στους αιώνες, όσο και τη σύγχρονη δυναμική της χειροτεχνίας, όπως αυτή καλλιεργείται και εξελίσσεται από σημερινούς δημιουργούς και αριστοτέχνες.

Στόχος της δημιουργικής και επιστημονικής ομάδας είναι η σειρά #craftingcyprus να λειτουργήσει εκπαιδευτικά, να ενθαρρύνει τη μεταλαμπάδευση δεξιοτήτων και να προσφέρει νέους ορίζοντες έμπνευσης και οραματισμού, ιδιαίτερα για τις νεότερες γενιές.

Χαιρετίζοντας την εκδήλωση, η Υφυπουργός Πολιτισμού, δρ Βασιλική Κασσιανίδου, τόνισε ότι «η κινηματογραφική, εμπνευσμένη ματιά του Filep Motwary και η μουσική υπόκρουση της Ελένης Έρα δημιούργησαν ένα πλαίσιο μέσα στο οποίο αριστοτέχνες και καλλιτέχνες από διαφορετικές γενιές, παιδεία και βιωματική εμπειρία αποκαλύπτουν την προσωπική τους δημιουργική διαδικασία». Όπως ανέφερε, οι ταινίες «πλάθουν έναν δημιουργικό διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το σήμερα», προσθέτοντας ότι το εγχείρημα εντάσσεται στις ευρύτερες δράσεις του Προγράμματος Διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη για την προώθηση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της λαϊκής παράδοσης.

Στον δικό της χαιρετισμό, η Διευθύντρια του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών, κα Αλίκη Στυλιανού, ανέφερε ότι το ΓΤΠ ανταποκρίθηκε με ιδιαίτερη χαρά στην πρόταση της Προϊστάμενης της Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας, κας Μαρίας Αναξαγόρα, για την υλοποίηση της σειράς. Όπως σημείωσε, «είμαστε πεπεισμένοι για τη σημασία της ανάδειξης του έργου των Κυπρίων αριστοτεχνών και της διατήρησης των τεχνών που αποτελούν την ψυχή της παράδοσής μας, καθιστώντας τους άξιους πρεσβευτές της Κύπρου στο εξωτερικό».

Η κα Στυλιανού υπογράμμισε επίσης ότι οι ταινίες της σειράς #craftingcyprus «δεν αποτελούν απλώς ένα πολιτιστικό αρχείο, αλλά μια πρόσκληση να επαναπροσδιορίσουμε τη χειροτεχνία ως ζωντανή δύναμη έμπνευσης, οικονομικής ανάπτυξης και καινοτομίας». Τέλος, ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη Filep Motwary, το προσωπικό του ΓΤΠ, την Υπηρεσία Κυπριακής Χειροτεχνίας και όλους τους συντελεστές για τη συνεργασία και την αφοσίωσή τους στην υλοποίηση του έργου.