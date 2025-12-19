All That’s Left of You: Ταινία κυπριακής συμπαραγωγής υποψήφια στη βραχεία λίστα για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας

Δημοσιεύθηκε 19.12.2025 07:37

Η ταινία All That’s Left of You της Cherien Dabis συμπεριλήφθηκε στη βραχεία λίστα για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας, ως η επίσημη πρόταση της Ιορδανίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας στην 98η τελετή απονομής των Βραβείων της Ακαδημίας. Πρόκειται για συμπαραγωγή Κύπρου και Γερμανίας, με τη συμμετοχή του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κύπρου μέσω του Προγράμματος Μειοψηφικών Παραγωγών και της AMP Filmworks, καθώς και των γερμανικών εταιρειών Pallas Film GmbH, Twenty Twenty Vision Filmproduktion GmbH, ARTE και ZDF. Η ταινία έλαβε επίσης στήριξη από το Invest Cyprus και χρηματοδότηση από το Eurimages, το ταμείο του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Το All That’s Left of You είναι μια πολυγενεακή δραματική ταινία του 2025, σε σενάριο, σκηνοθεσία και πρωταγωνιστικό ρόλο της Cherien Dabis. Αφηγείται την ιστορία μιας παλαιστινιακής οικογένειας μέσα σε βάθος δεκαετιών, με φόντο τη σύγκρουση Ισραήλ–Παλαιστίνης, φωτίζοντας ζητήματα ξεριζωμού, συλλογικού τραύματος, μνήμης και επιβίωσης μέσα από τρεις γενιές. Η αφήγηση επικεντρώνεται σε έναν νεαρό Παλαιστίνιο έφηβο που εμπλέκεται σε διαμαρτυρία στη Δυτική Όχθη, καθώς και στη μαρτυρία της μητέρας του για τα γεγονότα που διαμόρφωσαν τη ζωή και την ιστορία της οικογένειας.

Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Sundance το 2025 και προβλήθηκε σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ, αποσπώντας βραβεία κοινού και επιτροπής, ενώ στους εκτελεστικούς παραγωγούς συγκαταλέγονται οι Μαρκ Ράφαλο και Χαβιέρ Μπαρδέμ.

Με ερμηνείες των Cherien Dabis, Saleh Bakri, Adam Bakri, Mohammad Bakri και άλλων, η ταινία έχει διάρκεια περίπου 145 λεπτά και είναι κυρίως στα αραβικά και τα αγγλικά. Κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες στις αρχές του 2026 σε επιλεγμένες περιοχές και απέσπασε θετικά σχόλια για το συναισθηματικό της βάθος και την ευαίσθητη απεικόνιση της οικογένειας, της ιστορίας και της ανθρώπινης ανθεκτικότητας.

Αν και τα γυρίσματα είχαν αρχικά προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν στην Παλαιστίνη, λόγω του πολέμου η παραγωγή μεταφέρθηκε και συνεχίστηκε στην Κύπρο, την Ελλάδα, καθώς και σε προσφυγικούς καταυλισμούς στη Γάζα και στο Σουφ, στη βόρεια Ιορδανία.

Βασικοί Κύπριοι συντελεστές:

Κυπριακή εταιρεία παραγωγής: AMP Filmworks

Παραγωγοί: Μάριος Πιπερίδης, Janine Teerling

Διευθυντής παραγωγής: Ζήνων Χατζηπαύλου

Βοηθός διεύθυνσης παραγωγής: Σεσίλια Τσελεπίδη

Οργάνωση παραγωγής: Δήμητρα Παπουρή

Β΄ βοηθός σκηνοθέτη: Αλέξανδρος Κιρακοσιάν

Casting directors: Ντάινα Παπαδάκη, Μιχάλης Μιχαηλίδης

Β΄ βοηθός κάμερας: Γιώργος Δουκανάρης

Best boy: Κυριάκος Πολίτης

Grip: Σόλων Χριστοδούλου

Production designer: Αντρέας Αντωνίου

Art director: Μάριος Νεοκλέους

Wardrobe supervisor: Τζιωάννα Συρίμη

Transportation manager: Έφη Μοδέστου

Βοηθός κομμώσεων: Σωτήρης Φοινίρης

Βοηθός μακιγιάζ: Γιώργος Βαβανός