Κρίνεται σήμερα το μέλλον του «Λεμεσός 2030» - Στο τραπέζι το σενάριο παραμονής του και το ύψος του κονδυλίου από Δήμο

Δημοσιεύθηκε 18.12.2025 13:54

Γράφει ο Γιάννης Πάζουρος

Σημαντική για το μέλλον του «Λεμεσός 2030» είναι η σημερινή απογευματινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λεμεσού. Στην εν λόγω συνεδρία, η οποία είναι προγραμματισμένη στις 18.00, θα γίνει η συζήτηση και έγκριση του προϋπολογισμού του Δήμου Λεμεσού για το 2026 και αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον να αποφασιστεί ποια θα είναι η στάση των μελών του σώματος ως προς τον οργανισμό που δημιουργήθηκε για να διεκδικήσει η Λεμεσός την πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2030. Η Λεμεσός υπενθυμίζεται ότι έφτασε στην τελική φάση του διαγωνισμού, εκεί όπου η Λάρνακα κατάφερε να επικρατήσει και να κερδίσει τον τίτλο.

Οι πιθανές επιλογές

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το «Π» ενώπιον του σώματος θα τεθούν διάφορες επιλογές και ανάλογα με τις τοποθετήσεις και τις αποφάσεις του σώματος θα δρομολογηθούν και αντίστοιχες ενέργειες. Σε χθεσινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου του «Λεμεσός 2030» μαζί με τον Δήμο Λεμεσού, συζητήθηκαν διάφορες πιθανές επιλογές με τα μέλη του Συμβουλίου του «Λεμεσός 2030» να διαμηνύουν στον Δήμαρχο ότι έχουν πρόθεση να βοηθήσουν σε μία μεταβατική περίοδο μέχρι ωσότου αποφασίσει τελεσίδικα και ο Δήμος πώς ακριβώς θα εξελιχθεί ο Οργανισμός και ποιο θα είναι ακριβώς το «όχημα» και το καθεστώς λειτουργίας.

Σημειώνεται ότι νομικά, το «Λεμεσός 2030» είναι εταιρεία με μοναδικό μέλος τον Δήμο Λεμεσού, ο οποίος διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και στο οποίο σήμερα συμμετέχουν αφιλοκερδώς διάφορες σημαντικές προσωπικότητες της Λεμεσού και του οποίου Προεδρεύει ο Αντρέας Πίττας. Η εν λόγω εταιρεία συστάθηκε με ειδικό σκοπό τη διεκδίκηση του τίτλου της πολιτιστικής πρωτεύουσας, και άρα αν σήμερα αποφασιστεί να συνεχίσει θα πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες αναπροσαρμογές ή η μετεξέλιξη σε μία άλλη εταιρεία/οργανισμό ή ίδρυση νέας, που θα ασχολείται γενικότερα με τα πολιτιστικά ζητήματα της Λεμεσού. Πάντως με τον ίδιο τρόπο έχουν λειτουργήσει διάφορες πόλεις της Ευρώπης που «έτρεξαν» στην διαδικασία για τον τίτλο της πολιτιστικής πρωτεύουσας.

Στη συνεδρία σήμερα το ουσιαστικό θέμα συζήτησης θα είναι κατά πόσο ο προϋπολογισμός του 2026 θα περιλαμβάνει κονδύλι για αυτό τον Οργανισμό. Πρόθεση του Δημάρχου είναι η διατήρηση ενός ποσού ύψους 400.000 ευρώ. Σημειώνεται πώς σε περίπτωση που η Λεμεσός κέρδιζε τον τίτλο, ο προϋπολογισμός του Δήμου προνοούσε κονδύλι 800.000 ευρώ.

Πληροφορίες του «Π» αναφέρουν ότι υπάρχει και μερίδα δημοτικών συμβούλων, μεταξύ αυτών και ο αντιδήμαρχος Μέσα Γειτονιάς Μάριος Πρωτοπαπάς, που προκρίνουν το κλείσιμο του «Λεμεσός 2030» με το δικαιολογητικό ότι «έχει αποτύχει» ενώ θέτουν και ζητήματα διαφάνειας για τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί μέχρι και σήμερα. Η θέση αυτή πάντως απορρίπτεται αφού πληροφορίες αναφέρουν ότι Λεμεσός και Λάρνακα είχαν πολύ κοντινή βαθμολογία στην αξιολόγηση από τους κριτές, οι οποίοι θα δημοσιοποιήσουν τα αποτελέσματά τους μέσα στον Ιανουάριο. Ταυτόχρονα φαίνεται να υπάρχει και μία σχετική ενόχλησε από κάποια μέλη του Οργανισμού, έπειτα από ανακοίνωση του κ. Μάριου Πρωτοπαπά που αφήνει αιχμές για ζητήματα διαφάνειας σε σχέση με το «Λεμεσός 2030».

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην παρούσα φάση, το «Λεμεσός 2030» έχει λειτουργικά έξοδα (μισθοδοσίες κ.α) σε ένα ποσό κοντά στις 150.000 ευρώ και άρα τα υπόλοιπα χρήματα θα δαπανηθούν αποκλειστικά για πολιτιστικούς σκοπούς και υλοποίηση ουσιαστικά της πρότασης που κατέθεσε η Λεμεσός. Μέχρι τώρα, ο Δήμος Λεμεσού έδωσε για τις ανάγκες του «Λεμεσός 2030» περίπου 550.000 ευρώ, από το 2023 και μετά, για οποία οι εμπλεκόμενοι διαμηνύουν ότι υπάρχει πλήρης διαφάνεια.