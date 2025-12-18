Ταινία Μικρού Μήκους από το Τμήμα Αρχαιοτήτων: «Ανοικοδομώντας τις Χαλκολιθικές Οικίες στη Λέμπα – Λάκκοι»

Δημοσιεύθηκε 18.12.2025 12:48

Το ντοκιμαντέρ ζωντανεύει την προϊστορική αρχιτεκτονική με βάση τα αρχαιολογικά ευρήματα και την πειραματική αρχαιολογία.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων του Υφυπουργείου Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας παρουσιάζει την ταινία μικρού μήκους «Ανοικοδομώντας τις Χαλκολιθικές Οικίες στην αρχαιολογική θέση Λέμπα – Λάκκοι», η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο εμπλουτισμού της μόνιμης έκθεσης του Αρχαιολογικού Μουσείου της Επαρχίας Πάφου.

Η ταινία καταγράφει και αναδεικνύει την αποκατάσταση των ανακατασκευασμένων κυκλικών Χαλκολιθικών οικιών στη σημαντική αρχαιολογική θέση της Λέμπας, μέσα από αυθεντικό οπτικοακουστικό υλικό που μαγνητοσκοπήθηκε το 2019, κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης και ανακατασκευής.

Την αφήγηση καθοδηγεί ο Δρ. Paul Croft, αρχαιοζωολόγος, πεδινός αρχαιολόγος και υπεύθυνος του Αρχαιολογικού Κέντρου Ερευνών Edgar Peltenburg στη Λέμπα, ο οποίος παρουσιάζει τη διαδικασία της ανακατασκευής βασιζόμενος στα αρχαιολογικά δεδομένα που προέκυψαν από τις ανασκαφές του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου (1976–1983), υπό τη διεύθυνση του αείμνηστου καθηγητή Edgar Peltenburg.

Η ταινία, αποτέλεσμα και της πειραματικής αρχαιολογίας, εστιάζει στην κατανόηση των υλικών και τεχνικών δόμησης των τοπικών κυκλικών κτισμάτων της Χαλκολιθικής περιόδου, ενώ εξετάζει και τη λειτουργική χρήση των εσωτερικών τους χώρων.

Η ταινία είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Καθηγητή Edgar (Eddie) Peltenburg (1942–2016), του οποίου το έργο υπήρξε καθοριστικής σημασίας για τη μελέτη της Προϊστορικής Κύπρου.

Σκηνοθεσία – Κινηματογράφιση – Μοντάζ: Stephen Nugent

Παραγωγή για το Τμήμα Αρχαιοτήτων: Nomad Films